Đây có phải là bộ mặt thật của Jennie (BLACKPINK)?

Jennie (BLACKPINK) vừa di chuyển từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) tới Đài Loan (Trung Quốc) để chuẩn bị tham gia Lễ trao giải Golden Disc Awards diễn ra vào hôm nay. Vào sáng 10/1, tờ Yahoo News đưa tin, nữ ca sĩ đã gặp phải kiếp nạn lớn ngay trước thềm sự kiện danh giá. Theo đó, nàng rapper nhóm "Hắc Hường" mới đây đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội vì bị tố đạo đức giả và sống 2 mặt.

Nguồn cơn của mọi chỉ trích bắt nguồn từ hình ảnh tương phản của Jennie khi xuất hiện ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) và tại sân bay Đào Viên thuộc Đài Loan (Trung Quốc). Trong màn lộ diện tại sân bay Incheon, nữ idol sinh năm 1996 tươi cười rạng rỡ, không ngừng vẫy tay vui vẻ với fan và phóng viên đang tác nghiệp. Thế nhưng khi hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, người đẹp đình đám bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn so với khoảng 2 giờ đồng hồ trước đó. Trong hình ảnh do truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp, nữ idol tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không nở nổi 1 nụ cười, thậm chí còn dùng áo che kín mặt mũi tạo ra sự xa cách, đồng thời cho thấy cô không muốn tương tác với khán giả và phóng viên tại đây.

Jennie tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện trước truyền thông và khán giả Hàn Quốc có mặt tại sân bay Incheon khi cô đang chuẩn bị lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) dự lễ trao giải Golden Disc Awards. Ảnh: Nate

Thế nhưng khi xuất hiện trước phóng viên và khán giả Đài Loan (Trung Quốc), mỹ nhân BLACKPINK lại bày ra gương mặt khó ở, còn dùng áo che kín mặt mũi cho thấy cô không muốn tương tác với mọi người xung quanh. Ảnh: Naver

Jennie thành tâm điểm chỉ trích vì bị tố sống giả tạo, 2 mặt. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dùng mạng công kích, phê bình Jennie dữ dội vì cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả Đài Loan (Trung Quốc). Theo những netizen này, nàng rapper sinh năm 1996 không thể lấy lý do mệt mỏi sau chuyến bay vì đoạn đường di chuyển từ Hàn Quốc tới Đài Loan (Trung Quốc) vốn không dài. Nhiều netizen còn gay gắt yêu cầu Jennie không cần phải góp mặt ở lễ trao giải hôm nay nếu như cô không sẵn lòng tham dự.

Song song với đó, cũng có fan lên tiếng bênh vực Jennie, cho rằng nữ ca sĩ lúc đó còn đang choáng ngợp, lúng túng trước bầu không khí cuồng nhiệt của đông đáo fan có mặt tại sân bay, đồng thời nhấn mạnh cô muốn đặt không gian riêng tư và sự an toàn của bản thân lên trên hết để có thể mang đến màn trình diễn tốt nhất ở sự kiện sắp diễn ra.