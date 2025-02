Đây có phải chiếc điện thoại Android "xấu xí" nhất từ trước đến nay?

Nothing Phone 3a Pro mang thiết kế tranh cãi

Thế giới Android có rất nhiều điện thoại có vẻ ngoài kỳ lạ. Từ LG Wing, Yotaphone cho đến Samsung Galaxy S4 Zoom, người dùng chứng kiến một số điện thoại Android có thiết kế không theo chuẩn mực trong những năm qua.

Tuy nhiên, đây có thể coi là điều tích cực vì đa dạng mới tạo nên sự thú vị, đặc biệt giữa bối cảnh điện thoại thông minh ngày nay quá giống nhau. Nhưng ranh giới giữa một chiếc điện thoại lạ và xấu là khá mong manh, đặc biệt khi xét đến thiết kế mới của Nothing Phone 3a Pro.

Dòng Nothing Phone 3a dự kiến ra mắt vào ngày 4/3, nhưng các thông tin rò rỉ về thiết kế chi tiết của máy đã mang lại những quan niệm trái chiều. Theo Android Authority, Nothing Phone 3a Pro có thể là chiếc điện thoại xấu xí nhất từ trước đến nay.

Đập vào mắt người dùng ở mặt sau là một cụm hình tròn khổng lồ. Phía trên cùng của vòng tròn là đèn flash LED. Bên dưới là camera góc siêu rộng 8MP và camera chính 50MP. Sau đó, bên phải là camera tele tiềm vọng 50MP. Nghe thì không có gì bất thường nhưng cách sắp xếp tổng thể mới là thứ gây khó chịu.

Camera góc siêu rộng và camera chính đối xứng, nhưng đèn flash LED lại nằm chéo kỳ lạ so với chúng. Camera tele thì phá vỡ hình mẫu cảm biến tròn thường thấy để trở thành camera hình bầu dục, chưa kể đến việc có một dải chữ nhật ngẫu nhiên nhô ra từ bên phải không để làm gì.

Trong khi mọi thứ được nhồi nhét ở phần trên của cụm tròn thì không gian bên dưới lại gần như trống rỗng. Dường như nhà sản xuất không cần thiết phải làm một cụm camera lớn đến vậy nhưng lại không tận dụng hết.

Có lẽ với nhiều người, đây là thiết kế phá cách và sẽ quen mắt chỉ sau vài ngày sử dụng. Nhưng với những ai quen "ngăn nắp", sự sắp xếp của Nothing Phone 3a Pro thực sự lộn xộn.

Về phần còn lại, thiết kế trong suốt của Nothing Phone 3a Pro cũng có vẻ không ổn.

Bước lùi của Nothing Phone?

Ở thế hệ Nothing Phone 2 đời trước, mặt sau của máy nổi bật bởi phần sạc không dây, được định hình khéo léo bằng đèn Glyph. Nó tạo thêm điểm nhấn đẹp mắt cho điện thoại và được bổ sung bởi các thành phần trong suốt khác.

Nothing Phone 2a cũng tạo nên sự cân bằng tuyệt vời. Đó là một thiết kế cân đối của camera, cuộn dây xoáy và hình vuông nhỏ màu đỏ mang lại cảm giác có chủ đích và hoàn chỉnh.

Nothing Phone 3a Pro thì ngược lại. Ngoài thiết kế camera, phần còn lại của mặt sau điện thoại trông giống như một loạt các bộ phận được ghép lại với nhau mà không có ý nghĩa rõ ràng.

Các mẫu Nothing Phone trước đây có đều có lớp vỏ trong suốt được thiết kế có ý đồ nhưng điều đó không xuất hiện ở Nothing Phone 3a Pro.

Thiết kế điện thoại thông minh — và thiết kế nói chung — mang tính chủ quan. Những gì trông đẹp với người này có thể tệ với người khác. Cái hay của điện thoạiAndroid là chúng ta có rất nhiều lựa chọn.

Cho dù bạn thích tính thẩm mỹ quen thuộc của Samsung Galaxy S25, lớp da đặc trưng của OnePlus 13 hay thiết kế công nghiệp lộn xộn của Nothing Phone 3a Pro, thì chúng vẫn là những chiếc điện thoại đảm bảo sử dụng hàng ngày.

Và nếu như đang dùng ốp lưng, sự lộn xộn của Nothing Phone 3a Pro có thể không phải điều gây bận tâm. Tuy nhiên, với thiết kế mới, Nothing Phone 3a Pro có thể được coi là bước lùi về tính thẩm mỹ đối với Nothing Phone – hãng điện thoại gây ấn tượng trong vài năm trở lại đây với những kiểu dáng mới mẻ, thu hút người dùng bởi thiết kế đặc sắc.