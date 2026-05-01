Dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình hải quân MdCN được tái khởi động

Bạch Dương |

Hải quân Pháp sẽ được trang bị số lượng lớn tên lửa hành trình MdCN khi việc sản xuất được nối lại.

Tập đoàn MBDA sẽ nối lại việc sản xuất tên lửa hành trình MdCN cho Hải quân Pháp. Thông tin liên quan đã được báo Le Marin công bố, trích dẫn nguồn tin riêng của họ từ Bộ Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp.

Dây chuyền sản xuất đang được đưa vào hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng bắt đầu từ năm 2021 do việc hoàn thành các hợp đồng trước đó. Tập đoàn MBDA bắt đầu tự phát triển tên lửa này vào năm 2006 và đưa vào sử dụng năm 2017.

Số lượng chính xác các tên lửa dự kiến mua trong đợt sản xuất mới hiện chưa được tiết lộ, nhưng việc mua sắm đang diễn ra trong khuôn khổ chương trình kế hoạch quân sự (LPM) được cập nhật.

Tên lửa MdCN (Missile de Croisière Naval), còn được gọi bằng cái tên SCALP Naval, là tên lửa tấn công chủ lực dành cho các tàu khu trục đa năng lớp FREMM với tầm bắn lên đến 1.000km. Nó cũng được sử dụng bởi các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Suffren hiện đại nhất.

Tên lửa MdCN chính là phiên bản hải quân của đạn SCALP-EG.

Trước khi đưa vào sử dụng MdCN, Hải quân Pháp chỉ dựa vào phiên bản dành cho máy bay của loại vũ khí này, đó là loại SCALP-EG nổi tiếng. Vũ khí này còn được sản xuất tại Anh dưới tên gọi Storm Shadow.

Thiết kế của loại đạn tấn công này cho phép nó được phóng thông qua các bệ phóng thẳng đứng của tàu chiến hoặc ống phóng ngư lôi của tàu ngầm khi đặt trong các thùng chứa đặc biệt.

Với động thái trên, Hải quân Pháp sẽ mang lại cho châu Âu khả năng tấn công từ tàu chiến mặt nước, tránh phụ thuộc vào Tomahawk của Mỹ.

Theo Militarnyi
