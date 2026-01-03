Đây chính là mỹ nhân đẹp nhất phim Tết 2026: Visual tuyệt tác trời ban, diễn hay đến nỗi vực dậy cả phòng vé

Theo Sina, sau khi mùa chiếu phim Tết Nguyên đán kết thúc, nhân vật A Dục Á trong phim Tiêu Nhân, do Trần Lệ Quân thể hiện đứng thứ 2 trong Top các vai diễn được yêu thích nhất trên Douyin. Trần Lệ Quân chỉ đứng sau "ông hoàng phòng vé Thẩm Đằng", thậm chí còn được yêu mến hơn cả Ngô Kinh, Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ...

Đây là thành quả xứng đáng dành cho sự nỗ lực, lăn xả trong quá trình diễn xuất của Trần Lệ Quân. Thực tế, cô là người đến cứu nguy cho Ngô Kinh. Vai diễn A Dục Á vốn do nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến đảm nhiệm, nhưng ngôi sao này bị cấm sóng vì gian lận trong thi cử. Thời gian gấp gáp, Ngô Kinh cần hoàn thành dự án để kịp chiếu trong dịp Tết Nguyên đán 2026, nhưng ngôi sao võ thuật lại không muốn sử dụng kỹ xảo để thay thế gương mặt của Na Nhĩ Na Thiến bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, để tìm một nữ diễn viên giỏi võ thuật, có khí chất nổi bật, khả năng diễn xuất tốt và danh tiếng cao đủ để đóng nữ chính không phải là điều đơn giản. May mắn, Trần Lệ Quân đã tới cứu Ngô Kinh và dự án Tiêu Nhân.

Tháng 8/2025, Trần Lệ Quân được mời gấp vào đoàn phim Tiêu nhân. Cô hoàn thành 18 cảnh hành động mạo hiểm chỉ trong 11 ngày tại sa mạc Tân Cương, Trung Quốc trong điều kiện thời tiết nắng nóng 55°C. Nữ diễn viên tự mình thực hiện các cảnh nguy hiểm. Không những vậy, lịch trình của Trần Lệ Quân gấp rút, cô thường xuyên phải bay về Hàng Châu để lưu diễn, thậm chí nữ diễn viên chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày.

Theo chia sẻ của đoàn phim, tháng 8/2025, Trần Lệ Quân đã tới sa mạc ở Tân Cương để hoàn thành 18 cảnh hành động mạo hiểm chỉ trong 11 ngày dưới cái nóng 55°C. Nữ diễn viên tự mình thực hiện những cảnh võ thuật dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Viên Hòa Bình. Cảnh uốn cong 90 độ trên lưng ngựa bắn cung sau đó trở thành một trong những phân cảnh đắt giá, nổi bật nhất của phim Tiêu Nhân.

Thời điểm đó, mỗi ngày Trần Lệ Quân chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, di chuyển liên tục vì còn phải đảm bảo lịch trình biểu diễn trên sân khấu. Cô thậm chí dành 10 tiếng mỗi ngày để luyện tập cảnh võ thuật. "Cá nhân tôi đã dốc hết sức mình, thậm chí cả cuộc đời mình vào đó", Trần Lệ Quân chia sẻ.

Trần Lệ Quân sau đó đã trở thành điểm sáng của dự án. Cô thổi hồn vào nhân vật A Dục Á, xây dựng thành công hình tượng "nữ hoàng sa mạc" cô độc nhưng mạnh mẽ. Khí chất anh dũng tự nhiên của Trần Lệ Quân hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một chiến binh mang trong mình mối thù truyền kiếp, gánh vác tương lai của dân tộc.

Đôi mắt hồn nhiên trong sáng nhưng cũng tài nhẫn kiên quyết được Trần Lệ Quân thể hiện xuất sắc, chuyển biến cảm xúc của nhân vật cũng rất tự nhiên, không có sự vụng về của diễn viên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Nhờ màn thể hiện cực tốt của Trần Lệ Quân, doanh thu của phim Tiêu Nhân ngày càng tăng trưởng tốt, hiện tại đã đạt hơn 1 tỷ NDT, điểm chất lượng trên Douban cũng đạt 7,5/10. Nhiều khán giả đi xem phim đều dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên, đặc biệt là khí chất oai hùng và nhan sắc nổi bật rất hợp với màn ảnh rộng của cô.

Trần Lệ Quân sinh năm 1992, hiện là ngôi sao sáng của sân khấu Việt Kịch Trung Quốc. Nữ diễn viên học Việt kịch từ nhỏ, không những vậy, cô thường xuyên vào các vai tiểu sinh (vai nam trong vở kịch). Trần Lệ Quân được khen ngợi vì có khí chất đĩnh đạc anh khí, động tác võ thuật nhanh gọn, chinh phục nhiều khán giả nữ.

Tại Trung Quốc, Trần Lệ Quân hiện là nghệ sĩ trẻ nổi danh và được yêu thích ở mảng Việt kịch. Cô là diễn viên cấp một cấp quốc gia, là người đầu tiên trong lĩnh vực hí kịch truyền thống được trao tặng Huy chương Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc và hiện là Đại sứ Giao lưu Văn hóa Truyền thống Trung - Pháp. Trần Lệ Quân từng đoạt nhiều giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc, là Nhân vật Thời đại của tạp chí Phụ nữ Trung Quốc. Các buổi biểu diễn của Trần Lệ Quân thường cháy vé, giúp cô trở thành hiện tượng tại Trung Quốc.

Khán giả Trung Quốc yêu mến nữ diễn viên không chỉ bởi tài năng mà còn do Trần Lệ Quân sở hữu nhan sắc cực kỳ cuốn hút. Ở cô có nét nữ tính sang trọng, giống các minh tinh Hong Kong thập niên 1960-1980. Đường nét trên khuôn mặt của cô tinh tế sắc bén khiến khán giả nhìn một lần là nhớ mãi. Không những vậy, Trần Lệ Quân còn có khí chất nổi bật cuốn hút cả nam giới lẫn khán giả nữ giới.

