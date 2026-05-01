Đây chính là bạch nguyệt quang đầu tiên của Vbiz: Dàn sao nam công khai yêu đơn phương, đẹp từ cái tên đến tính cách

Nữ diễn viên Hồng Đào là một trong những nữ hoàng của màn ảnh Việt khi góp mặt trong nhiều bom tấn điện ảnh trăm tỷ doanh thu. Nữ diễn viên cũng được khen ngợi có diễn xuất chắc tay, đa dạng khi có thể đóng nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Hiện tại, ở lứa tuổi U70, Hồng Đào vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Ít ai biết rằng thập niên 1980-1990, Hồng Đào là cái tên được nhiều nghệ sĩ nam yêu mến thầm thương trộm nhớ với vẻ đẹp trong sáng nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo không thua kém biểu tượng nhan sắc Việt nào.

Hồng Đào sinh năm 1962, là người gốc Bắc, sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột. Cô tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 1983. Thập niên 1980-1990, cô là gương mặt đắt show của sân khấu trong nước.

Nhan sắc diễn viên Hồng Đào thời trẻ

Hồng Đào từng là diễn viên kịch nổi tiếng tại Việt Nam

Hồng Đào ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vở kịch, phim điện ảnh như Lôi Vũ, Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông... Cùng với Hồng Vân, Hữu Châu, Thành Lộc, Hồng Đào thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch miền Nam.

Nữ diễn diễn còn đóng chung với Lý Hùng, Lý Hương, Việt Trinh trong các phim như Nước Mắt Học Trò, Sân Ga Tình Yêu, Lẽ Nào Em Không Nhận Ra Anh, Tình Và Hận...

Vẻ đẹp dịu dàng, đường nét khuôn mặt thanh tú không chỉ giúp Hồng Đào thành công trong sự nghiệp mà còn khiến nhiều đồng nghiệp tương tư. Trong chương trình Cà phê cùng sao, NSƯT Hữu Châu chia sẻ với đạo diễn Thanh Hiệp anh từng thầm yêu Hồng Đào thuở mới quen biết. Khi ấy, anh dùng bút gạch dưới các câu ngụ ngôn tình yêu trên báo và trao cho nữ diễn viên.

Nhan sắc thời trẻ hớp hồn khán giả lẫn bạn diễn của Hồng Đào

Nữ diễn viên được khen ngợi đẹp quyến rũ

Trong các bài phỏng vấn, nghệ sĩ Vân Sơn, Thành Lộc cũng thẳng thắn thừa nhận từng yêu đơn phương Hồng Đào. Vân Sơn chia sẻ: "Anh đã từng mê muội em đó. Khi xưa Hồng Đào rất đẹp, xinh xắn vô cùng". Nghệ sĩ Thành Lộc tâm sự: "Tôi không có chối là tôi từng rung động với Hồng Đào thật. Nhưng mà tình cảm đơn phương một chiều thôi".

Tuy nhiên, Hồng Đào quyết định sang Mỹ định cư và kết hôn với diễn viên Quang Minh. Sau khi ly hôn và về Việt Nam, Hồng Đào liên tục tham gia các dự án phim điện ảnh và giành nhiều thắng lợi phòng vé.

Cột mốc ấn tượng của Hồng Đào khiến người hâm mộ chợt nhận ra, cô là nữ diễn viên duy nhất tham gia đóng 4 phim liên tiếp top 1 phòng vé Việt. Khởi động với bom tấn 2024 - Mai, bộ phim thu về 520 tỷ đồng toàn rạp, từng giữ kỷ lục bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt trước khi bị Mưa Đỏ vượt mặt.

Nhiều nghệ sĩ nam tương tư Hồng Đào

Cô xứng đáng là "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Việt

Ngoài ra, Hồng Đào còn góp mặt trong các dự án như Chị Dâu với tổng doanh thu là 113 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ với 162 tỷ đồng tổng doanh thu phòng vé, góp phần đưa Hồng Đào lên hàng ngũ diễn viên nghìn tỷ của nền điện ảnh Việt.

Ngoài chuyên môn giỏi, Hồng Đào còn được khán giả yêu mến nhờ cuộc sống không vướng scandal. Nữ diễn viên luôn được biết đến là người chăm chỉ làm nghề, "lột xác" qua các vai diễn từ hài kịch đến bi kịch, thể hiện nội tâm sâu sắc của nhân vật. Trong đời sống riêng, dù ly hôn, Hồng Đào chọn cách im lặng và cư xử văn minh, không kể xấu chồng cũ trên truyền thông.