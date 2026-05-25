HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đây chính là bà bầu đẹp nhất Cannes, đến mức được sánh với thiên thần

Minh Hồng
|

Cannes năm nay đã khép lại, nhưng hình ảnh Barbara Palvin khoe bụng bầu chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất lâu.

Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức đi đến ngày cuối cùng, khép lại một mùa phim đầy màu sắc với những thảm đỏ rực rỡ, những bộ phim tranh giải và hàng loạt ngôi sao quốc tế hội tụ bên bờ Địa Trung Hải. Năm nay, bên cạnh những bộ phim đắt giá và các cuộc tranh luận nghệ thuật, một hiện tượng khác đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng: những bà bầu bế bụng lớn vẫn kiên cường góp mặt trên thảm đỏ. Tuy nhiên, giữa muôn vàn gương mặt xinh đẹp và phong cách lộng lẫy, không ai có thể vượt qua được sức hút thiên thần của Barbara Palvin – “thiên thần nội y” Victoria’s Secret.

Cặp đôi Barbara Palvin và chồng Dylan Sprouse đã chọn chính bối cảnh xa hoa của Cannes để công bố tin vui lớn nhất cuộc đời mình. Ngay trong những ngày đầu của Cannes, người mẫu Hungary đã xuất hiện với vòng eo dần thay đổi, tự tin khoe bụng bầu một cách tinh tế và đầy kiêu hãnh. Khoảnh khắc ấy không chỉ là tin vui gia đình mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất Cannes năm nay.

Có thể nói rằng Barbara Palvin chính là bà bầu xinh đẹp nhất năm. Clip: X

Mỹ nhân sinh năm 1993 xứng danh "thiên thần". Clip: X

Trang phục đầu tiên của Barbara Palvin chính là điểm nhấn khiến cả giới mộ điệu phải trầm trồ. Đó là chiếc váy xanh da trời dịu dàng của nhà mốt Miu Miu, thiết kế với phần thân váy nhẹ nhàng, bay bổng, viền dưới tùng lông vũ tinh tế. Chiếc váy tha thướt ôm nhẹ lấy thân hình đang mang thai của cô, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh thoát, vừa tràn đầy sức sống. Barbara Palvin để mái tóc vàng nâu xõa tự nhiên, makeup nhẹ nhàng tôn lên làn da sáng khỏe và nụ cười ngọt ngào đặc trưng.

- Ảnh 1.

Dylan Sprouse - Barbara Palvin chọn Cannes làm nơi công bố chuyện "bầu bí". Ảnh: X

- Ảnh 2.

Họ đẹp đôi cứ như tiên đồng ngọc nữ. Ảnh: X

- Ảnh 3.

Nhìn cặp đôi hạnh phúc mà fan cũng vui lây. Ảnh: X

Những ngày tiếp theo, Barbara tiếp tục gây ấn tượng với loạt trang phục đa phong cách. Nổi bật trong số đó là thiết kế theo phong cách nữ thần Hy Lạp mềm mại, tôn lên đường cong bầu bí một cách duyên dáng và đầy chất thơ. Sự kết hợp giữa nhan sắc ngọt ngào và khí chất thanh lịch đã khiến Barbara Palvin trở thành biểu tượng sắc đẹp không thể tranh cãi tại Cannes năm nay. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng nữ người mẫu đẹp như thần tiên chứ không còn là con người nữa.

Đến thần tiên cũng chỉ đẹp được như thế này thôi. Clip: X

- Ảnh 4.

Thiết kế theo phong cách nữ thần Hy Lạp mềm mại, tôn lên đường cong bầu bí một cách duyên dáng và đầy chất thơ. Ảnh: Getty Images

- Ảnh 5.

Dù không đi cùng chồng, nữ người mẫu vẫn tỏa sáng. Ảnh: X

- Ảnh 6.

Ảnh: Getty Images

- Ảnh 7.

Cận cảnh sắc vóc tựa nữ thần của người mẫu đình đám. Ảnh: Getty Images

Với thân hình đang mang thai nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân đối, Barbara Palvin không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn toát lên vẻ rạng rỡ từ bên trong. Sự hiện diện của chồng Dylan Sprouse bên cạnh, luôn âu yếm đặt tay lên bụng vợ, càng khiến hình ảnh của cặp đôi trở nên ấm áp và đáng ngưỡng mộ. Có thể nói thiên thần nội y đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.

- Ảnh 8.

Ảnh: Getty Images

- Ảnh 9.

Ảnh: Getty Images

- Ảnh 10.

Ảnh: Getty Images

- Ảnh 11.

Thời trang bầu đa dạng của Barbara Palvin tại Cannes năm nay

Barbara Palvin sinh năm 1993 tại Hungary, nổi tiếng toàn cầu với vai trò thiên thần Victoria’s Secret. Với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh sâu thẳm và nụ cười ấm áp, cô nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu được yêu thích nhất thế giới. Barbara Palvin gặp Dylan Sprouse – nam diễn viên nổi tiếng với vai Zack trong series The Suite Life of Zack & Cody – vào năm 2017 tại một buổi tiệc. Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên và ngọt ngào.

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn vào tháng 7/2023 tại Hungary. Lễ cưới mang đậm chất cổ tích với không gian ngoài trời, hoa tươi rực rỡ và những khoảnh khắc xúc động. Barbara Palvin từng chia sẻ rằng Dylan Sprouse là người mang lại cho cô cảm giác bình yên và được che chở nhất.

Năm 2026, tin vui về việc mang thai con đầu lòng được hai người chính thức công bố tại Cannes – một cột mốc hoàn hảo cho hành trình tình yêu của họ. Cặp đôi dự kiến chào đón bé yêu vào cuối năm nay. Cannes năm nay đã khép lại, nhưng hình ảnh Barbara Palvin khoe bụng bầu chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất lâu.

- Ảnh 12.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2023. Ảnh: X

Nam NSND chung thủy với vợ suốt 45 năm, 70 tuổi lên chức, cuộc sống quá viên mãn
Tags

Bà bầu

Cannes

thiên thần

Barbara Palvin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại