David Beckham sợ hãi Victoria vì điều này

Trước nay, vợ chồng Beck - Vic luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hào nhoáng, hàng hiệu dát đầy người và khoe khéo hàng loạt bất động sản cực kỳ xa xỉ. Cặp đôi từng trêu chọc: “Trong nhà có quá nhiều phòng, tìm mãi không thấy đối phương ở đâu”. Tuy nhiên, trong phim phóng sự Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm Spice Girls đã hé lộ sự thật về tình hình kinh tế của gia đình mình, thua lỗ đến hàng triệu bảng Anh bởi thói tiêu hoang vô tội vạ và kinh doanh thua lỗ.

Có nhiều góc khuất phía sau sự hào nhoáng của vợ chồng Beckham.

Nhân viên của Victoria Beckham từng phải thốt lên: “Cô ấy tiêu hoang đến không tưởng”. Vì thích cây xanh, người đẹp này yêu cầu văn phòng luôn phải phủ đầy hoa tươi, mỗi năm tiêu phí tới 70.000 bảng Anh (2,46 tỷ đồng). Không chỉ vậy, Victoria còn thuê riêng một nhân viên để tưới nước cho cây, có thể nói là việc nhẹ lương cao với con số lên tới 15.000 bảng Anh/năm (527 triệu đồng).

Đặc biệt, có lần Victoria Bekham xiêu lòng trước một chiếc ghế phiên bản giới hạn của một nhà thiết kế nước ngoài. Thay vì đặt hàng online, người đẹp này đã đặt vé máy bay đến tận nơi để mua sắm. Tính sương sương thì chi phí đi lại của cô đủ để mua khoảng 10 chiếc ghế dựa như vậy. Tuy nhiên, lúc ấy, Victoria chẳng thèm để tâm: “Thích là phải có được”.

Giờ đây, khi nhìn lại quá khứ “đốt tiền” của mình, Victoria phải ngậm ngùi thừa nhận: “Lúc đó chắc tôi điên rồi!”. Điều đáng nói là dù bà xã David Beckham tiêu xài vô độ như vậy nhưng chẳng ai trong công ty dám ngăn cản, góp ý, khiến Victoria không hề biết điểm dừng. Kết quả, cựu danh thủ người Anh phải không ngừng rót vốn để cứu vớt công ty của vợ.

Không ai dám nói "Không" với Victoria.

Theo giới truyền thông, mỗi năm, công ty của Victoria thua lỗ khoảng 369 tỷ đồng và chi tiêu cá nhân của cô lên tới gần 74 tỷ đồng. Như vậy, David Beckham cần kiếm khoảng 1,1 tỷ/ngày mới có thể “gánh” được bà xã. Thế nhưng, việc “đốt tiền” như vậy rõ ràng là vô nghĩa, thế nên, sau cùng David Beckham đã quyết “khóa ví”, không chiều theo ý vợ nữa.

Bản thân Victoria cũng tỉnh táo lại sau nhiều năm hoang phí. Cô cho biết: “Tôi biết sự lãng phí của mình đã khiến công ty thua lỗ rất nhiều. Tôi cần thiết phải thay đổi”. Nữ ca sĩ đánh liều tìm đến doanh nhân David Belhassen xin hợp tác, mong mỏi có được 1 cộng sự hiểu biết kinh doanh, có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Ban đầu, David Belhassen đã từ chối đầu tư vào thương hiệu của Victoria Beckham, thậm chí nhận định hoàn cảnh thảm họa của nữ ca sĩ "rất, rất khó cứu". Tuy nhiên, sau đó, David Belhassen đã đổi ý và nhờ vậy, Victoria Beckham mới có thể giữ được đứa con tinh thần.

David Beckham "gánh" vợ còng lưng.

Đến năm 2023, cuối cùng thương hiệu Victoria cũng có lãi sau 15 năm ra mắt. Trong suốt thời gian này, David Belhassen đã đồng hành, giúp nữ ca sĩ tái cấu trúc công ty và kiểm soát chi tiêu. Trong phim tài liệu, Victoria Beckham cũng thừa nhận bản thân không có đầu óc kinh doanh và cô cũng vô cùng biết ơn sự giúp sức lặng thầm của doanh nhân David Belhassen cho sự nghiệp kinh doanh của cô.

Netizen một mặt thì mừng cho vợ chồng Beck – Vic vì không còn cần dốc tiền riêng ra “giải cứu” công ty, một phần thì thấy buồn cười vì Victoria đã tự “vả mặt” bản thân đầy đau điếng. Nhớ trước kia, nữ ca sĩ từng mạnh miệng tuyên bố: “Tôi không cần dựa dẫm vào David, không cần dùng tiền của chồng. Nhãn hiệu của tôi có thể tự đứng vững trên thị trường được.”. Tuy nhiên giờ đây, dân tình mới vỡ lẽ hóa ra David Beckham đã hi sinh quá nhiều cho ước mơ của vợ.