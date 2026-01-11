David Beckham bí mật liên lạc với con dâu

Gia đình Beckham - vốn luôn được xem là hình mẫu "gia đình kiểu mẫu" trong giới showbiz - hiện đang trải qua giai đoạn căng thẳng tột độ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ David - Victoria Beckham. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái kéo dài từ nhiều năm qua và đặc biệt bùng nổ sau khi Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz.

David Beckham tìm cách liên lạc riêng với con dâu

Nguồn tin DailyMail và truyền thông quốc tế tiết lộ rằng, trong nỗ lực hàn gắn và giảm bớt căng thẳng, David Beckham đã từng âm thầm liên hệ với nàng dâu Nicola Peltz để nói chuyện riêng ngoài cuộc xung đột với con trai Brooklyn. Đây được coi là một bước thiện chí trong bối cảnh cả gia đình chịu áp lực lớn bởi rạn nứt kéo dài và tin tức liên tục được đưa lên báo chí.

Sir David Beckham đã thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với con trai mình khi chủ động liên lạc với Brooklyn Beckham và vợ anh, Nicola Peltz.

Cựu danh thủ của Manchester United và đội tuyển Anh chính thức được Vua Charles phong tước Hiệp sĩ vào tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, Brooklyn và Nicola lại không xuất hiện trong khoảnh khắc đặc biệt ấy của gia đình. Theo nguồn tin thân cận, David đã tạo điều kiện để Brooklyn có thể tham dự lễ phong tước tại Lâu đài Windsor, đồng thời trực tiếp liên hệ với Nicola, ngỏ lời mời cô đến dự bữa tối thân mật được tổ chức sau đó tại phía tây London.

Dẫu vậy, cặp đôi đã từ chối lời mời. Kết quả là ba người con còn lại của Sir David, cha mẹ ông là Ted và Sandra, cùng vợ - nhà thiết kế thời trang Lady Victoria Beckham - đã phải tham dự buổi lễ tại Berkshire và bữa tiệc sau đó tại nhà hàng Chelsea của Gordon Ramsay mà không có sự hiện diện của Brooklyn và Nicola.

Đây tiếp tục là một sự kiện quan trọng nữa của gia đình Beckham mà Brooklyn và Nicola lựa chọn vắng mặt trong năm nay. Trước đó, cặp đôi cũng không tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Sir David, cũng như buổi ra mắt thảm đỏ chương trình mới của Victoria Beckham trên Netflix.

Cuộc tranh cãi kéo dài gần 4 năm

Mối rạn nứt được cho là bắt đầu từ những bất đồng xung quanh đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz vào năm 2022 - trong đó có việc Victoria bị cho là không hoàn thành thiết kế váy cưới vốn được hứa trước đó và nhiều căng thẳng khác giữa hai bên. Những sự kiện tiếp theo như Brooklyn và Nicola vắng mặt tại sinh nhật 50 tuổi của David Beckham hay không có mặt trong các dịp trọng đại của gia đình càng làm mối quan hệ xấu đi.

Brooklyn yêu cầu liên lạc qua luật sư

Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại diễn biến căng thẳng khi Brooklyn Beckham đã gửi một thông báo pháp lý đến cha mẹ mình, yêu cầu rằng mọi liên hệ phải thông qua luật sư và không được "tag" họ trên mạng xã hội - điều này khiến David và Victoria bối rối và đau lòng.

Block và ngắt liên lạc trực tiếp

Brooklyn sau đó bị cho là đã chặn bố mẹ và cả em trai Cruz trên mạng xã hội, trong khi anh vẫn giữ liên hệ với ông bà nội - ngoại và các thành viên khác trong gia đình. Nicola cũng được cho là đã chặn David và Victoria.

Trong khi đó, cả David và Victoria đều đăng những bài viết thể hiện tình yêu dành cho gia đình, nhưng Brooklyn và Nicola không đáp lại, thể hiện sự xa cách sâu sắc.

Nicola - Brooklyn nắm tay không rời

Nicola Peltz luôn sát cánh và là nguồn hỗ trợ tinh thần lớn cho chồng giữa cuộc tranh cãi này, thậm chí cô có những lời tuyên bố tình cảm công khai dành cho Brooklyn trong thời gian gần đây, cho thấy sự đoàn kết của cặp đôi trong bối cảnh gia đình đối lập với họ.

Dù David Beckham từng cố gắng tiếp cận riêng Nicola Peltz với hy vọng giảm căng thẳng, cuộc tranh cãi gia đình vẫn tiếp diễn gay gắt, khiến các bên chọn cách giao tiếp qua luật sư và giữ khoảng cách nhất định, thay vì hòa giải trực tiếp.

