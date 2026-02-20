Đầu xuân ngắm cặp trai tài gái sắc dính nhau nửa bước không rời: Visual tầm cỡ vũ trụ, vui hơn cả nhận lì xì

Bên cạnh những hoạt động chào mừng Tết 2026, mới đây cặp trai tài gái sắc Chương Nhược Nam - Vương An Vũ còn gây chú ý với loạt hình ảnh trên phim trường Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian. Cả hai trông cực kỳ đẹp đôi, tạo ra bầu không khí cực kỳ vui vẻ và diễn những phân cảnh tình cảm khiến khán giả thích thú.

Cảnh dạo bước dưới hoàng hôn đầy mỹ cảm của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian.

Đáng chú ý, có một phân cảnh hai người dạo bước dưới hoàng hôn mang đầy mỹ cảm. Ngoài ra, ở cảnh quay trên cầu, Chương Nhược Nam và Vương An Vũ với sự ăn ý ấn tượng cùng nhan sắc "tầm cỡ vũ trụ" khiến cho một fan hâm mộ ngắm nhìn đến say mê. Đây có lẽ cũng là ánh nhìn của rất nhiều fan hâm mộ của cả hai diễn viên.

Hình ảnh một fan nhí say mê ngắm nhìn cặp đôi.

Nói thêm về Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian, đây là dự án phim ngôn tình hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình đầy cảm xúc giữa cô nhà sản xuất Thẩm Thiên Trản và anh thợ sửa chữa đồng hồ cổ Quý Thanh Hòa.

Mọi thứ bắt đầu từ 6 năm trước, khi hai còn người chẳng hề quen biết lại tình cờ gặp gỡ, xoa dịu nỗi đau cho nhau, cùng trải qua một đêm tuyết vừa lạnh giá, vừa ấm áp. Sau đó, họ rời xa nhau và chỉ tái ngộ sau 6 năm, khi mà Thẩm Thiên Trản muốn giành được bản quyền bộ tiểu thuyết Thời Gian và cô cần tới sự giúp đỡ của Quý Thanh Hòa. Thế rồi từ đây, những ký ức xưa cũ tràn về, len lỏi vào trong tâm trí của cả hai.

Đảm nhận vai Thẩm Thiên Trản là Chương Nhược Nam. Ở thời điểm hiện tại, cô được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật trong các diễn viên trẻ Cbiz. Chương Nhược Nam sở hữu nhan sắc đậm chất "bạch nguyệt quang", cộng thêm những tạo hình đơn giản nhưng tinh tế, cô mang đến một Thẩm Thiên Trản rất đáng chờ đợi.

Ở chiều ngược lại, Vương An Vũ cũng là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích ở dòng phim ngôn tình hiện đại. Anh sở hữu vẻ ngoài chuẩn nam chính ngôn tình cùng diễn xuất đã được kiểm chứng qua các tác phẩm như Trăm Năm Hoà Hợp, Ước Định Một Lời đóng cùng Hướng Hàm Chi, Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta đóng cùng Lưu Hạo Tồn hay Xứng Đáng Để Yêu đóng cùng Vương Ngọc Văn.