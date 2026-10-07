HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đau xót tin con trai 8 tuổi của cặp diễn viên - đại gia qua đời sau 1000 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU)

Dương Nam
|

Đồng nghiệp đã gửi tới vợ chồng nữ diễn viên này những lời động viên đầy xúc động.

Sáng 7/10, tờ Mydaily cho hay, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài Sung Hyun Joo (phim Chuyện Tình Sungkyunkwan) vừa làm khách mời trên kênh YouTube của Shin Dong Yup. Tại đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1983 tiết lộ, con trai 8 tuổi của cô đã qua đời sau 1000 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trước ống kính, Sung Hyun Joo rơm rớm nước mắt: “Con trai tôi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 1000 ngày. Thằng bé gặp tai nạn hồi 5 tuổi và trút hơi thở cuối cùng khi mới lên 8. Suốt 1000 ngày đó, con tôi nằm trong phòng ICU với tình trạng không có ý thức. Sau này, tôi đã viết cuốn sách nhằm tri ân những người đã giúp mình có thêm sức mạnh trong suốt khoảng thời gian chăm sóc con”.

- Ảnh 1.

Sung Hyun Joo cho biết con trai cô nằm trong phòng ICU suốt 1000 ngày trước khi qua đời. Ảnh: Naver

Suốt khoảng thời gian cùng con trai giành giật sự sống, Sung Hyun Joo đã giấu kín tình trạng của bé với nhiều đồng nghiệp trong giới. Nữ diễn viên Chuyện Tình Sungkyunkwan tâm sự: “Đây là chuyện tôi từng không thể chia sẻ với nhiều đồng nghiệp. Trong suốt thời gian trải qua biến cố đó, vì không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài nên tôi đã giấu kín với nhiều người. Tôi chỉ tâm sự với vài người bạn diễn viên thật sự thân thiết với mình”.

Chia sẻ về thời điểm 2 mẹ con “âm dương cách biệt”, Sung Hyun Joo đã bật khóc nức nở: “Con ra đi đúng vào ngày Giáng sinh. Quãng đường từ phòng bệnh đến nhà tang lễ khá ngắn. Tại nhà tang lễ, chính tay tôi đã vuốt mắt cho con lần cuối. Và khi quay người lại, tôi thấy các đồng nghiệp cùng lứa đều đã có mặt ở phòng tang lễ rồi. Mọi người lặng lẽ đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian tiễn biệt con trai”.

- Ảnh 2.

Sung Hyun Joo trào nước mắt nhắc tới cậu con trai xấu số. Ảnh: Nate

Sau khi mất con trai, Sung Hyun Joo đã trải qua hành trình làm thụ tinh ống nghiệm đầy gian nan với hy vọng có con lần nữa. Nữ diễn viên xót xa trải lòng: “Tôi đã thụ tinh ống nghiệm tổng cộng 7 lần. Trong quá trình đó, tôi bị sảy thai 1 cặp song sinh và sau đó lại sảy thai thêm 1 lần nữa”.

Sau khi sảy thai liên tiếp, Sung Hyun Joo từng đau đớn tới mức định từ bỏ hành trình thụ tinh ống nghiệm, nhưng rồi cô lại quyết định bắt đầu lại từ đầu với mong muốn có con. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi mất đi cặp song sinh, tôi đã có suy nghĩ rằng mình thực sự không thể tiếp tục được nữa. Tôi nhận ra rằng mang thai không hẳn là đích đến cuối cùng. Sau đó, tôi đã nghỉ ngơi 1 năm vì từng nghĩ bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng rồi tôi vẫn dần lấy lại động lực để thụ tinh ống nghiệm thêm lần nữa”.

Sau 7 lần thụ tinh ống nghiệm, trong đó có 2 lần sảy thai, cuối cùng nữ diễn viên họ Sung đã hạ sinh bé gái an toàn.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Sau khi con trai qua đời, Sung Hyun Joo đã cho xuất bản cuốn tùy bút ghi lại câu chuyện về cậu bé. Cô đã quyên góp toàn bộ tiền nhuận bút khoảng 13 triệu won (221 triệu đồng) để phục vụ cho việc điều trị của các bệnh nhân nhí tại bệnh viện nhi. Ảnh: Nate

Sung Hyun Joo sinh năm 1983, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 24 tuổi với tư cách diễn viên hài. Cô bắt đầu nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng nhờ tiểu phẩm mang tên Bongsunga School trong chương trình hài kịch ăn khách Gag Concert. Sau đó, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn cho riêng mình qua bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Chuyện Tình Sungkyunkwan.

Tới năm 2011, Sung Hyun Joo kết hôn với doanh nhân giàu có Lee Seung Jin hơn cô 6 tuổi tại 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, nữ diễn viên và ông xã gặp nhau lần đầu hồi năm 2009, ban đầu họ giữ mối quan hệ anh em thân thiết trước khi phát triển thành người yêu của nhau.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Sung Hyun Joo kết hôn với 1 doanh nhân hơn 6 tuổi hồi năm 2011. Ảnh: X

Tags

Sung Hyun Joo

Sungkyunkwan

Youtube

ICU

thụ tinh ống nghiệm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại