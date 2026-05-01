Đau xót: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở Hà Nội mất tích sau khi lao xuống biển cứu con bị sóng cuốn

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, chiều 1/5, Công an xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị) đã tìm thấy thi thể anh D.H.N. (46 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) - người mất tích sau nỗ lực cứu con bị sóng cuốn khi tắm tại bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Thi thể anh N. được tìm thấy lúc 17 giờ 30 phút, cách vị trí gặp nạn không xa.

Trước đó, thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh N. cùng 2 con là D.H.C.P. (14 tuổi) và D.H.P. (10 tuổi) xuống tắm biển tại khu vực trên. Khoảng 20 phút sau, cháu D.H.P. bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, anh N. đã bơi ra, đẩy con bơi vào bờ.

Hiện trường nơi anh N. gặp nạn không qua khỏi. (Ảnh: MT/Pháp luật TP.HCM)

Sau khi lên bờ, 2 cháu nhỏ cùng người thân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy anh N. đâu. Sự việc được trình báo chính quyền địa phương vào khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển và dọc khu vực bờ biển.

Các lực lượng chức năng hiện đang hoàn tất các thủ tục trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận xót xa, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.