Đầu tư vào kỹ năng tương lai đang trở thành ưu tiên dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam

Chào ông, ông nhìn nhận thế nào về vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp trong việc góp phần định hình tương lai kinh tế - xã hội, đặc biệt với thế hệ trẻ?

Doanh nghiệp luôn vận hành trong mối liên kết chặt chẽ với môi trường kinh tế xã hội nơi mình hoạt động. Chính sách tuyển dụng và môi trường làm việc ảnh hưởng tới đời sống của người lao động và gia đình họ. Chuỗi cung ứng tác động tới sinh kế của cộng đồng địa phương. Trong khi đó, công nghệ lại ảnh hưởng trực tiếp tới cách thế hệ trẻ tiếp cận giáo dục, thông tin và cơ hội nghề nghiệp.

Khi nhìn ở góc độ dài hạn, tôi nghĩ sự phát triển bền vững của một nền kinh tế liên quan mật thiết tới chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp coi việc đầu tư cho giáo dục, kỹ năng và sự phát triển của người trẻ là một phần gắn liền với sự phát triển lâu dài của chính doanh nghiệp mình.

Nhiều tác động trong số đó không dễ nhìn thấy ngay trong kết quả kinh doanh ngắn hạn. Theo ông, vì sao doanh nghiệp cần nhận diện và xử lý sớm những vấn đề đó?

Theo tôi, phần lớn rủi ro trong kinh doanh không xuất hiện đột ngột, mà thường tích tụ dần qua những quyết định trong quá trình vận hành mỗi ngày.

Khi nhìn sâu hơn vào chuỗi giá trị của mình, doanh nghiệp sẽ thấy điều kiện làm việc ảnh hưởng thế nào tới nhân viên và gia đình họ; cách vận hành chuỗi cung ứng tác động ra sao tới cộng đồng; hay việc công nghệ đang thay đổi cách người trẻ học tập và tiếp cận cơ hội như thế nào. Những điều này có thể chưa phản ánh ngay qua doanh thu hay các báo cáo quý, nhưng về lâu dài lại ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh.

Với tôi, quản trị có trách nhiệm cũng là việc nhận ra những tín hiệu đó đủ sớm để chủ động xử lý trước khi vấn đề trở nên lớn hơn. Khi doanh nghiệp duy trì được sự tin tưởng với nhân viên, đối tác và cộng đồng, nền tảng phát triển dài hạn cũng sẽ vững chắc hơn.

Góc nhìn dài hạn này được Omoda & Jaecoo thể hiện như thế nào trong chiến lược hoạt động tại Việt Nam?

Các hoạt động cộng đồng của chúng tôi gắn chặt với định hướng phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Omoda & Jaecoo đang đầu tư vào sản xuất, công nghệ và hệ thống phân phối để xây dựng sự hiện diện lâu dài tại thị trường này. Song song với đó, chúng tôi cũng quan tâm tới việc doanh nghiệp có thể đóng góp gì cho sự phát triển của nguồn nhân lực.

Trong một nền kinh tế thay đổi nhanh, giáo dục và khả năng sẵn sàng cho thị trường lao động là những yếu tố rất quan trọng. Một lực lượng lao động có kỹ năng, có khả năng thích ứng tốt sẽ thúc đẩy đổi mới và giúp nền kinh tế phát triển bền vững hơn.

Đó cũng là lý do Omoda & Jaecoo, với vai trò là thành viên của Tập đoàn Chery, đã đồng hành cùng UNICEF Việt Nam trong chương trình hợp tác kéo dài ba năm. Thông qua hợp tác này, nguồn hỗ trợ từ Omoda & Jaecoo giúp UNICEF Việt Nam triển khai các chương trình nhằm giải quyết những vấn đề như khoảng cách số, sự chênh lệch giữa kỹ năng đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, cũng như những thách thức ngày càng đáng quan tâm liên quan tới sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Điều gì khiến Omoda & Jaecoo lựa chọn hợp tác với UNICEF?

Sự hợp tác này được phát triển từ mối quan hệ hợp tác toàn cầu giữa Tập đoàn CHERY và UNICEF trong lĩnh vực giáo dục và phát triển thanh thiếu niên.

Tại Việt Nam, chúng tôi nhìn thấy cơ hội để đồng hành cùng các chương trình liên quan đến năng lực số, quá trình chuyển tiếp từ trường học sang môi trường làm việc và sức khỏe tâm thần của người trẻ. Những vấn đề này đang trở nên cấp thiết khi nền kinh tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.

UNICEF có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý, hệ thống giáo dục cũng như các cộng đồng địa phương. Đồng thời, tổ chức này cũng hiểu rất rõ cách xây dựng những chương trình có thể tiếp cận trẻ em và thanh thiếu niên ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với doanh nghiệp, việc đồng hành cùng một tổ chức có chuyên môn sâu như vậy giúp những đóng góp tạo ra giá trị dài hạn và thực tế hơn.

Omoda & Jaecoo hợp tác cùng UNICEF Việt Nam nhằm trang bị kỹ năng tương lai cho trẻ em và thanh thiếu niên thông qua giáo dục hòa nhập. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Theo ông, vì sao kỹ năng tương lai và phát triển thanh thiếu niên trở thành vấn đề ngày càng quan trọng với doanh nghiệp?

Thị trường lao động toàn cầu đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của công nghệ, chuyển đổi số và xu hướng phát triển xanh.

Điều đó cũng kéo theo sự thay đổi trong những kỹ năng mà doanh nghiệp cần ở nguồn nhân lực tương lai. Khả năng thích ứng, tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng số hay năng lực làm việc liên ngành đang ngày càng được coi trọng hơn.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhận thấy vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa những gì người trẻ được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Vì vậy, việc kết nối chặt chẽ giữa giáo dục và thị trường lao động không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mà còn mở ra thêm cơ hội việc làm cho người trẻ.

Thông qua hợp tác với UNICEF Việt Nam, chúng tôi muốn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ năng số, kỹ năng xanh và những năng lực nền tảng cho tương lai, để thanh thiếu niên có sự chuẩn bị tốt hơn cho một nền kinh tế đang thay đổi rất nhanh.

Là doanh nghiệp phát triển dựa trên công nghệ và đổi mới, Omoda & Jaecoo có thể đóng góp gì trong việc kết nối giáo dục với nhu cầu nhân lực?

Tôi nghĩ các doanh nghiệp công nghệ có thể mang đến góc nhìn khá thực tế về những kỹ năng sẽ cần trong tương lai.

Những doanh nghiệp hoạt động ở tuyến đầu của đổi mới công nghệ thường nhìn thấy các ngành nghề trong tương lai ảnh hưởng đến thị trường lao động ra sao. Khi các doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn đó với hệ thống giáo dục, việc xây dựng chương trình đào tạo sẽ sát với nhu cầu thực tế hơn.

Bên cạnh đó, công nghệ có thể mở rộng khả năng tiếp cận nguồn học liệu và hỗ trợ các mô hình giáo dục mới. Thông qua hợp tác với các tổ chức như UNICEF, chúng tôi có cơ hội đưa năng lực công nghệ của mình vào các chương trình phát triển kỹ năng và hỗ trợ khả năng việc làm cho người trẻ.

Ông nhìn nhận việc phát triển nguồn nhân lực sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược tăng trưởng bền vững và hiện diện lâu dài của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam?

Việt Nam là một thị trường rất quan trọng trong chiến lược phát triển khu vực của chúng tôi. Định hướng "Đến Việt Nam, Vì Việt Nam, Là Việt Nam" thể hiện mong muốn xây dựng sự hiện diện bền vững tại Việt Nam thông qua đầu tư sản xuất, phát triển công nghệ và hợp tác cùng các đối tác trong nước. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn cho thị trường Việt Nam, song hành cùng quá trình phát triển của đất nước.

Với chúng tôi, phát triển nguồn nhân lực là một phần rất quan trọng trong tầm nhìn dài hạn này. Một lực lượng lao động chất lượng cao sẽ tạo ra năng lực đổi mới và sức bật cho nền kinh tế. Vì vậy, việc tham gia vào các sáng kiến liên quan tới giáo dục và kỹ năng tương lai cũng chính là góp phần xây dựng môi trường phát triển lâu dài cho doanh nghiệp.

Trong tương lai, ông nhìn nhận vai trò của doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề như nguồn nhân lực, hòa nhập số hay tăng trưởng bền vững?

Tôi nghĩ vai trò của doanh nghiệp trong xã hội sẽ tiếp tục thay đổi khi những kỳ vọng về phát triển bền vững và quản trị có trách nhiệm ngày càng lớn hơn.

Ngày nay, doanh nghiệp không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn có công nghệ, kinh nghiệm vận hành và mạng lưới kết nối toàn cầu. Nếu được kết hợp đúng cách, những nguồn lực này có thể hỗ trợ rất hiệu quả cho các sáng kiến liên quan tới giáo dục, kỹ năng, hòa nhập số và phát triển bền vững.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế sẽ mở ra cơ hội mở rộng quy mô các chương trình giáo dục, phát triển kỹ năng và thúc đẩy hòa nhập kinh tế.

Ở góc độ dài hạn, đầu tư cho thế hệ trẻ cũng chính là đầu tư cho thị trường lao động, cho sự phát triển của cộng đồng và cho tương lai của nền kinh tế. Khi những nền tảng này được củng cố vững chắc thì môi trường để doanh nghiệp phát triển lâu dài sẽ ổn định và bền vững hơn.