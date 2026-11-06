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Đầu tư tiền số thua lỗ, nam thanh niên chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của bạn

Thanh Ba
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Tuấn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L. tin tưởng, đồng ý cho Tuấn mượn tiền vốn phục vụ công việc.

Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn (SN 2004, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1 , 4 tỷ đồng từ bạn bè tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phạm Nhật Tuấn bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024, Tuấn tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán thông qua nhóm Telegram có tên “Rocket” và trang web bybois.com. Do liên tục thua lỗ trong quá trình đầu tư, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, Tuấn vay mượn tiền của hơn 10 cá nhân, đồng thời vay qua các ứng dụng tín dụng và ngân hàng, với tổng số tiền nợ gốc lẫn lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Đến tối 23/3/2026, trong quá trình gọi video cho bạn là L.V.H.L. (trú tỉnh Quảng Trị) để hỏi vay tiền, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của L. thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư. Tuấn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L. tin tưởng, đồng ý cho Tuấn mượn tiền.

Sau đó, L. lại đi vay tiền của anh L.A.T. Khi nhận được tiền, L. chuyển toàn bộ cho Phạm Nhật Tuấn. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Nhật Tuấn đã chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định hành vi của Phạm Nhật Tuấn có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý.

Tags

Nhật Tuấn

tiền số

chứng khoán

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