Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Linh (SN 2003, trú xã Con Cuông), Kha Văn Úc (SN 2002, trú xã Mậu Thạch), Vi Thị Lệ (SN 2002, trú xã Bình Chuẩn), Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2001, đều trú xã Nga My), tỉnh Nghệ An, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024 các đối tượng trên đã sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu.

Tại đây, các đối tượng sẽ được phân chia thành từng tổ để làm việc. Các thành viên sẽ được cung cấp máy tính, điện thoại, sau đó được đào tạo, huấn luyện theo “kịch bản lừa đảo”.

Các đối tượng tại tòa

Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản facebook có tên “ Phạm Quỳnh Châu” , tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có.

Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương với ông N.V.H. (SN 1956, trú tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng Bicoinomynft, đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo.

Tin tưởng, từ ngày 6/2 đến ngày 7/3/2024, ông H. đã nhiều lần chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Một ngày sau, ông H. định rút tiền lãi nhưng không thực hiện được. Liên hệ với “bộ phận chăm sóc khách hàng”, ông H. được thông báo phải nộp thêm các khoản thuế, phí với bên thứ 3.

Từ ngày 8/3 đến 29/3/2024, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau theo hướng dẫn. Ngày 29/3/2024, ông H. được nhận 320 triệu đồng, sau đó tài khoản bị đóng băng.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn lừa dối tình cảm, Vi Văn Linh đã lừa ông H. cho vay 147 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Linh hưởng lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động lừa đảo, Tào, Lệ, Úc, Hiền không trực tiếp tham gia nhưng đều biết rõ hành vi của Linh. Nhóm người này đã sao chép tin nhắn báo cáo kết quả của Linh trong tổ rồi gửi lên nhóm công ty chúc mừng, cổ vũ việc lừa đảo, đồng thời hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh.

Ông H. tại phiên tòa

Kha Văn Úc sau đó chuyển sang công ty lừa đảo khác, lập tài khoản giới thiệu là nhân viên của sàn đầu tư tiền ảo, tiếp cận ông H. và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 180 triệu đồng. Khi về Việt Nam, Úc tiếp tục thực hiện chiêu thức này, chiếm đoạt của ông H. hơn 920 triệu đồng.

Tháng 6/2024, Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, bắt giữ Vi Văn Linh và đồng bọn.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền ông H. bị lừa đảo chiếm đoạt là hơn 19 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xem xét vai trò, vị trí của từng người trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

