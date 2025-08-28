Đầu tư The An Heritage: Bài toán lợi nhuận kép giữa lòng di sản Hội An

Hội An – Toạ độ vàng của bất động sản du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội An đã đón tới 2,8 triệu lượt khách du lịch – con số ấn tượng khẳng định sức hút bền bỉ của vùng đất này. Không giống nhiều điểm đến chỉ đông theo mùa, Hội An gần như nhộn nhịp quanh năm. Du khách quốc tế, đặc biệt là khách Tây từ châu Âu, Mỹ, Úc đã hiện diện xuyên suốt các tháng; và từ tháng 10 trở đi, lượng khách này còn gia tăng mạnh mẽ khi dòng du lịch nghỉ đông từ các thị trường xa đổ về. Song song đó, từ tháng 6 – 9, khách nội địa lại tạo nên một mùa cao điểm sôi động, giúp Hội An duy trì sức hút liên tục 12 tháng trong năm

Hội An: Di sản sống, nguồn cảm hứng cho hàng triệu du khách mỗi năm

Theo dữ liệu từ Agoda, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba trong top các quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan. Trong đó, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, sánh vai cùng những điểm đến hàng đầu khu vực. Nếu Đà Nẵng nổi bật với hạ tầng hiện đại, khả năng kết nối và chuỗi trải nghiệm đa dạng – từ Lễ hội pháo hoa quốc tế đến những cây cầu biểu tượng – thì trong dòng chảy đó, Hội An chính là "linh hồn di sản" tạo nên sức hút bền vững. Nếu Đà Nẵng ghi dấu bởi sự năng động, thì Hội An lại chạm tới trái tim du khách bằng khác biệt văn hóa – di sản: phố cổ, sông Hoài, làng nghề, bãi biển hoang sơ… khiến bất kỳ ai một lần ghé thăm đều mong được quay lại nhiều lần hơn nữa.

Sức hút của Hội An còn đến từ sự giao thoa hài hòa giữa di sản và thiên nhiên: từ phố cổ rêu phong, biển An Bàng xanh ngắt, đảo Cù Lao Chàm nguyên sơ, dòng sông Cổ Cò thơ mộng đến rừng dừa Bảy Mẫu trù phú. Đây chính là "bản sắc vàng" khiến Hội An khác biệt và nâng cao giá trị bền vững cho bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt, sau khi sáp nhập hành chính, Hội An trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng – trung tâm kinh tế, du lịch lớn của khu vực. Trong khi giá đất Đà Nẵng đã nhiều lần điều chỉnh, thì bất động sản Hội An vẫn còn nhiều tiềm năng, tạo dư địa tăng trưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

The An Heritage – Biểu tượng mới giữa lòng phố di sản

Trong bối cảnh thị trường bất động sản du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, sự xuất hiện của The An Heritage được ví như một "làn gió mới", vừa kế thừa tinh hoa văn hóa – di sản Hội An, vừa kiến tạo phong cách sống đẳng cấp hiện đại.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp phố cổ, biển An Bàng và các tuyến du lịch huyết mạch, The An Heritage không chỉ mang lại giá trị nghỉ dưỡng mà còn là tài sản gia tăng bền vững theo thời gian. Kiến trúc dự án lấy cảm hứng từ di sản Hội An, hòa quyện cùng tiện ích chuẩn quốc tế – công viên trung tâm, hồ bơi, sân golf mini, hệ thống pickleball, khu mua sắm – ẩm thực… – tạo nên một "Hội An thu nhỏ" dành cho cộng đồng tinh hoa.

Điểm nhấn nổi bật là quy hoạch 4 – 5 tầng, trong khi phần lớn dự án tại Hội An chỉ dừng ở 2 – 3 tầng. Với tầng 1 cao 4,8m, mỗi căn shophouse cho phép thiết kế linh hoạt, tối ưu đa công năng và khai thác kinh doanh lên tới 13 phòng khách sạn. Ngoài ra, 100% căn có vườn riêng, hai mặt thoáng, tiếp giáp bể bơi nội khu – gia tăng giá trị cho thuê và tạo khác biệt trên thị trường.

Theo phân tích của chuyên gia, bất động sản đô thị nghỉ dưỡng tại Hội An sở hữu lợi thế kép: vừa khai thác du lịch quanh năm, vừa gia tăng giá trị đất trong dài hạn. Với pháp lý lâu dài, công năng đa dạng và tiến độ xây dựng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, The An Heritage trở thành "của hiếm" giúp nhà đầu tư yên tâm cả về dòng tiền hiện tại lẫn tích sản tương lai.

Đặc biệt, mặt bằng giá thấp tầng tại Hội An hiện vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với trung tâm Đà Nẵng, trong khi tiềm năng tăng trưởng bền vững chưa bao giờ giảm nhiệt. The An Heritage không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bất động sản, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái sống – kinh doanh – nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Với vị thế độc tôn, The An Heritage chính là cơ hội hiếm có để nhà đầu tư đồng hành cùng sự thăng hoa của Hội An – Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế, đảm bảo giá trị gia tăng bền vững trong tương lai.

