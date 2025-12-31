Đầu tư 2 tỷ USD, CT Group sắp xây nên khu liên hợp UAV lớn hàng đầu ASEAN

CT Group vừa công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng khu phức hợp UAV lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á trên diện tích 400 ha tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Dự án được triển khai bởi CT UAV, công ty thành viên của tập đoàn, với tham vọng biến nơi đây thành một thành phố công nghệ máy bay không người lái hoàn chỉnh.

Khác với các khu công nghiệp sản xuất thông thường, khu phức hợp này được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín cho ngành UAV. Trong khuôn viên rộng lớn sẽ bao gồm hệ thống nhà máy sản xuất cấu kiện UAV, viện nghiên cứu chuyên sâu, sân bay dành riêng cho huấn luyện và thử nghiệm, cùng hầm gió để kiểm tra khí động học.

Ông Đoàn Trung Kiên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - phát biểu trong buổi công bố dự án

Bên cạnh các cơ sở sản xuất và nghiên cứu, dự án còn tích hợp đại học và trường quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu đô thị hiện đại dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư cùng người lao động.

Điều đặc biệt hơn nữa là khu phức hợp sẽ đóng vai trò thành phố thử nghiệm cho mô hình Kinh tế Không gian Cận biên. Với hơn 600 sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, CT Group hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên (LAE) hoàn chỉnh, tương tự các mô hình phát triển công nghệ quy mô lớn trên thế giới như Thâm Quyến của Trung Quốc.

Trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kết nối các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao và góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm công nghệ của kỷ nguyên mới.

Tham vọng của CT Group không chỉ dừng lại ở kế hoạch trên giấy. Hiện tại, tập đoàn đang làm chủ và vận hành 5 nhà máy UAV do chính đội ngũ khoa học Việt Nam trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và phát triển.

Chủ tịch CT Group, ông Trần Kim Chung

Các nhà máy này đã hình thành một chuỗi sản xuất công nghệ khép kín, từ khâu nghiên cứu ban đầu, thử nghiệm, chế tạo cấu kiện, lắp ráp cho đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Năng lực sản xuất của CT Group đã được khẳng định qua đơn hàng xuất khẩu 5.000 chiếc UAV cho thị trường Hàn Quốc, ký kết vào tháng 8 năm ngoái.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, cho biết khi triển khai hai dự án lớn, doanh nghiệp này đã băn khoăn, cân nhắc rất nhiều. Sự băn khoăn xuất phát từ chính câu hỏi mà lãnh đạo CT Group nhiều lần đặt ra và trao đổi thẳng thắn với nhau: Cơ sở khoa học của các quyết định này là gì, liệu có thực sự nên triển khai hay không.

"Bởi lẽ, khi đầu tư một nguồn lực tài chính rất lớn cho các sản phẩm khoa học công nghệ trình độ cao, yếu tố rủi ro luôn hiện hữu và đòi hỏi phải được phân tích hết sức thận trọng, nhiều vòng, nhiều chiều", Chủ tịch Trần Kim Chung nói.

Về mặt sở hữu trí tuệ, CT Group đang là một trong các công ty hàng đầu về số lượng phát minh sáng chế và kiểu dáng công nghiệp năm 2025 được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các nước công nhận. Tập đoàn cũng được xem là đơn vị tiên phong trong chiến lược "Make by Vietnam" và "Vietnam Go Global" trong các ngành công nghệ cao như UAV, bán dẫn, sinh học, chứng minh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là hệ sinh thái kinh tế mới, khai thác không gian không phận thấp (thường dưới 1.000m, có thể tới 3.000m) để phát triển các dịch vụ, sản phẩm dựa trên công nghệ bay không người lái (UAV/Drone), trí tuệ nhân tạo và mạng thông minh, phục vụ nhiều ngành như nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường, y tế, giao thông vận tải đô thị, tạo ra tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.