Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Ảnh: PV.

Theo quyết định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch của khách hàng có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước cũng cần cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các hoạt động khác.

Cung cấp thông tin, tài liệu khác trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , phục vụ công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; tài khoản, giao dịch tài sản số trên môi trường điện tử, tài sản mã hoá và tài sản số khác của khách hàng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị. Trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ngay sau khi phát hiện thông tin, tài liệu về vụ việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới có nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông giao dịch; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện cá nhân, tổ chức ở nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông chuyển tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông hoặc các hoạt động khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/10.