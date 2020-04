Đấu sĩ karate bị đánh sưng mặt, liên tục gục xuống sàn vì thách đấu võ sĩ Thiếu Lâm

Bồ Đông Đông hạ võ sĩ Nhật Bản

Website V.QQ của Trung Quốc mới đây đã đăng tải clip trận đấu kickboxing giữa võ sĩ Bồ Đông Đông (Pu Dongdong) của nước chủ nhà gặp Yojiro – một đấu sĩ karate người Nhật Bản. Trận đấu diễn ra tại Trung Quốc từ năm 2019.

Yojiro là người chủ động thách đấu và còn tự tin tuyên bố rằng anh sẽ hạ đo ván đối thủ trong vòng hiệp 1 ngay tại Trung Quốc. Thế nhưng, võ sĩ này quả thực đã quá sai lầm khi đánh giá thấp trình độ của Bồ Đông Đông.

Bởi khi thượng đài, Bồ Đông Đông áp đảo hoàn toàn trước Yojiro. Với lối đánh đầy sức mạnh theo phong cách của môn sanda, võ sĩ Trung Quốc đã ba lần khiến Yojiro phải đo sàn và ở lần gục ngã thứ ba, võ sĩ người Nhật tỏ ra rất đau đớn, không còn khả chiến đấu tiếp và Bồ Đông Đông là người giành chiến thắng knock-out ngay trong hiệp 1.

Bồ Đông Đông (trái) và Yi Long.

Theo truyền thông Trung Quốc thì Bồ Đông Đông sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m77, nặng 70kg, là võ sĩ rất mạnh ở các giải Emei Legend và Kunlun Fight.

Tờ báo Sina (Trung Quốc) khẳng định rằng Bồ Đông Đông chính là võ sĩ chuyên nghiệp được chính thức công nhận là người của Thiếu Lâm Tự dù anh không hề cạo trọc đầu và không mặc trang phục của một võ tăng.

Cũng theo Sina thì Bồ Đông Đông từng giành nhiều chiến thắng vang dội trước các võ sĩ người đặc biệt, tiêu biểu phải kể tới lần anh hạ đo ván một đối thủ người New Zealand chỉ sau đúng 10 giây tại giải Emei Legend. Sau trận đấu đó, nhiều người hâm mộ đã đánh giá rằng Bồ Đông Đông mạnh mẽ hơn nhiều so với Yi Long dù thực tế thì 2 nhân vật này chưa từng một lần so tài cùng nhau.