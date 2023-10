Dầu Nga dính đòn đau từ đồng minh thân thiết?

Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ IOC dự định chuyển sang các nguồn nguyên liệu dầu thô khác để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của mình trong thời gian tới.

Thông tin này được trang tin điện tử Nga topwar đăng tải.

Theo đại diện công ty vốn là khách hàng truyền thống lâu năm của Moscow, lý do cho việc IOC từ chối tiếp tục mua dầu là do việc đối tác Nga đã giảm chiết khấu nghiêm trọng so với mức trước đây công ty này được hưởng.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ Shrikant Vaidya giải thích tính logic của quyết định này là: IOC có nghĩa vụ cung cấp với các khách hàng của mình nên công ty luôn tuân thủ quy tắc “chỉ mua dầu với giá rẻ nhất”, kể cả đó là của công ty đối tác lâu năm là Nga.

Được biết, New Dehli từ lâu đã trở thành một trong những khách hàng năng lượng chính của Moscow, khối lượng giao dịch đặc biệt tăng cao sau khi phương Tây đưa ra mức giá trần với vàng đen của Nga là 60 USD.

Trước đây, Công ty Dầu mỏ Ấn Độ đã mua một lượng lớn nguyên liệu thô từ Liên bang Nga với mức chiết khấu lớn, tương đương với giá thành hạ rất thấp.

Về phía Moscow, mặc dù đưa ra chiết khấu cao cho New Dehli nhưng mức giá này vẫn mang lại lợi nhuận dù là nhỏ, cùng với một nguồn thu ngân sách ổn định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây giá dầu thế giới đã tăng đáng kể và các công ty Nga muốn thu được lợi nhuận cao hơn, dẫn đến việc họ bắt đầu cắt giảm chiết khấu cho người tiêu dùng Ấn Độ.

Tất nhiên, điều này không phù hợp với thị trường Ấn Độ, nơi nguyên liệu thô giá rẻ từ Liên bang Nga là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thần kỳ cho nước này.

Các chuyên gia nước này nhận định rằng, hiện trên thị trường thế giới nguồn cung khá dồi dào nhưng thấp hơn giá của Nga một chút là dầu của Iraq, do đó, nhiều khả năng là nguồn “vàng đen” khá dồi dào từ quốc gia Trung Đông này sẽ thay thế cho nguồn cung cấp dầu thô của Moscow.

Ở thời điểm hiện nay, vẫn không có gì chắc chắn là dầu thô nhập từ Nga có thể được thay thế hoàn toàn bằng dầu của Iraq, nhưng có vẻ như New Dehli đã quyết định thử tìm một bạn hàng khác Moscow.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác của các nhà phân tích thị trường năng lượng thế giới cho rằng, đây có thể chỉ là một “đòn gió”, tuyên bố của đại diện tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ chỉ là một “chiêu trò” của công ty nhiên liệu Ấn Độ, để nắm ưu thế trong thương lượng, buộc Nga tiếp tục giữ mức chiết khấu cao cho họ.