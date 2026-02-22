Đầu năm nghe phú bà ở biệt phủ 1200m2 kể chuyện tiêu tiền: Bảo sao người giàu cứ giàu mãi, người nghèo tiết kiệm chắt bóp cũng chẳng khá nổi!

Đôi khi, khoảng cách giữa sự giàu có và nghèo khó không nằm ở những con số vô hồn trong tài khoản ngân hàng, mà nằm trọn ở tư duy tiêu tiền và cách chúng ta đối đãi với cảm xúc của chính mình.

Dọn nhà đón năm mới 2026, phú bà Đào Hỷ Nhi - chủ nhân biệt phủ 1200m2 đình đám mạng xã hội xứ Trung bất ngờ khiến dân tình ngã ngửa khi khoe những "nhân viên lâu năm" trong nhà: Chiếc nồi áp suất dùng ngót nghét chục năm, chiếc nồi cơm điện cũng đã 7 tuổi chưa từng thay mới.

Nhìn vào cơ ngơi đồ sộ của mỹ nhân sinh năm 1993, ai cũng nghĩ cô phải đắp lên người toàn hàng hiệu, dùng đồ xa xỉ vứt đi không chớp mắt. Nhưng hóa ra, đằng sau cuộc sống nhung lụa ấy lại là một hệ tư tưởng tiêu dùng cực kỳ tỉnh táo, sâu sắc và thực tế. Nghe Đào Hỷ Nhi tâm sự chuyện tiêu tiền, hội chị em mới giật mình nhận ra: Bảo sao người giàu cứ ngày càng hưng thịnh, còn nhiều người nhịn ăn nhịn mặc, tằn tiện mãi vẫn hoàn nghèo!

Đồ vật sinh ra là để phục vụ con người, không phải công cụ để loè thiên hạ

Đã qua rồi cái thời đàn bà xách giỏ đi mua sắm chỉ để đắp điếm cho những hư vinh bề ngoài. Đào Hỷ Nhi thẳng thắn thừa nhận, ngày còn đi học, cô cũng từng rơi vào cái bẫy "con gà tức nhau tiếng gáy".

Thấy người mình ghét xách chiếc túi xịn, cô nhất định phải lùng mua bằng được một chiếc đắt đỏ hơn chỉ để dằn mặt, để thỏa mãn cái tôi ngông cuồng. Nhưng bước qua những xốc nổi của tuổi trẻ, ở độ tuổi ngoài 30, quan điểm của bà mẹ trẻ đã hoàn toàn đổi khác. Cô nhìn em gái mình đang học cấp 3 ở nước ngoài, loay hoay trong đúng cái vòng lặp khoe khoang ngày cũ và chợt mỉm cười nhận ra bản thân đã trưởng thành đến nhường nào.

Đào Hỷ Nhi cho biết: "Mình là một người khá thực tế, đặc biệt là 2 năm gần đây quan điểm tiêu dùng của mình thay đổi khá nhiều. Bây giờ mình ngày càng cảm thấy vật dụng là để phục vụ con người. Nhớ hồi đại học thì rõ lắm, đôi khi thấy người khác có gì mình cũng muốn có cho bằng được nhất là với những người mình không thích. Nếu họ có món gì, mình lại muốn có một món còn xịn hơn".

Giờ đây, tiêu chuẩn vung tiền của cô gói gọn trong hai chữ: Chất lượng và niềm vui. Phụ nữ chúng ta đôi khi giống như một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân, cứ mải miết gồng mình chịu đựng sương gió, chờ đợi sự công nhận từ ánh nhìn của người ngoài mà quên mất rằng tự tưới tẩm cho bản thân sự thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Mua đồ cho con trai, cô không ép con phải đắp hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần con thích những đôi giày phát ra tiếng bíp bíp, nheo nháy đèn vui mắt là cô sẵn sàng chiều chuộng.

"Rất nhiều bé con thích những đôi giày có thể phát ra tiếng hoặc sáng đèn, mình cũng mua cho con chứ không nhất thiết là phải dùng đồ hiệu đắt tiền. Mình nghĩ giá cao không phải là tiêu chuẩn quyết định món đồ đó có đáng mua hay không. Bạn cũng sẽ dần nhận ra giá cả đôi khi không tỷ lệ thuận với chất lượng. Ví dụ mình từng mua một chiếc áo len, chưa mặc được mấy lần đã rách toang cả phía sau hay mua ví cầm tay bản giới hạn có lông, mới đeo lần hai nút đã bung ra. Đúng là trường hợp này gặp nhiều lắm" - Đào Hỷ Nhi tâm sự.

Phú bà 1200m2 kể chuyện từng mua chiếc áo len xa xỉ mặc vài bận đã rách toang, hay chiếc ví bản giới hạn đính lông đắt đỏ mới dùng lần thứ hai đã bung khuy rụng nắp. Thế mới thấy, đồ đạc xét cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, giá cả không hề tỷ lệ thuận với chất lượng. Chúng sinh ra là để phục vụ cuộc sống của chúng ta, chứ không phải để ta cung phụng và làm nô lệ cho chúng.

Chịu chi cho những "trạm sạc" cảm xúc: Khoản đầu tư không bao giờ lỗ

Nếu đồ đạc vật chất có thể xài lại đồ cũ cả chục năm, thì Đào Hỷ Nhi lại vô cùng rộng tay trong việc chi tiền để mua lấy sự bình yên cho tâm trí. Trong nhịp sống hiện đại vội vã, cảm xúc của con người là thứ mỏng manh và dễ bị bỏ bê nhất. Thay vì quẹt thẻ rước về một chiếc túi hàng hiệu nằm im trong tủ kính, cô chọn cách định kỳ đi spa, massage trị liệu để cơ thể và tinh thần được gột rửa tuyệt đối.

Trong căn nhà cũ của cô luôn có một góc tường chất đầy sách tranh, mỗi khi cuộc sống dồn ép đến mức ngột ngạt, cô lại trốn vào góc nhỏ ấy, lặng lẽ lật từng trang sách, thả hồn mình trôi theo những mảng màu tĩnh lặng để rũ bỏ muộn phiền. Chồng cô cũng vậy, khi áp lực công việc bủa vây, anh chọn vung vợt bóng bàn, mướt mải mồ hôi để đấu tranh với chính mình và xả stress.

Mỹ nhân sinh năm 1993 rất tâm đắc khi chia sẻ lời gan ruột rằng: "Mình cảm nhận rõ cảm xúc là thứ rất dễ bị bỏ quên trong cuộc sống hiện đại và mình nên chăm sóc nó định kỳ. Thực ra mỗi người đều cần một "trạm nghỉ" cho cảm xúc và mình nghĩ việc đầu tư cho chốn riêng tư ấy là rất xứng đáng. Đơn giản chỉ cần kéo mình ra khỏi trạng thái căng thẳng cũng đã đủ. Cảm giác này mình dần dần nhận ra khi tìm hiểu về thú vui uống rượu, cắm hoa của người xưa. Họ thích cắm hoa, đốt hương và thưởng trà, mình từng nghĩ đó chỉ là kiểu giao tiếp xã giao nhưng thật ra lại là một cách tu tâm".

Ai trong chúng ta cũng cần một "trạm nghỉ" an toàn như thế. Việc dốc hầu bao để xây dựng một chốn nương náu riêng tư, nuôi dưỡng sở thích cá nhân chính là cách tiêu tiền khôn ngoan nhất, giúp tái tạo năng lượng và kéo bản thân ra khỏi vũng lầy của sự kiệt quệ.

Nghệ thuật "tu tâm" từ nén hương, tách trà và đỉnh cao của sự hào phóng vô cầu

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ thư giãn thân thể, Đào Hỷ Nhi còn tìm thấy sự cứu rỗi tâm hồn từ những thú vui tao nhã của người xưa như cắm hoa, thưởng trà, thắp hương. Đừng nghĩ đó chỉ là những hình thức giao tiếp sáo rỗng của giới thượng lưu. Khi bạn tự tay cắt tỉa một nhành hoa theo lối cắm thời Tống, thời Minh, chú trọng vào từng dáng lá, từng làn hương mỏng mảnh, đó chính là lúc bạn đang tự dựng lên một "hàng rào tâm lý" vững chắc che chắn cho cõi lòng.

Tâm có tĩnh thì trí mới minh, không gian lắng đọng ấy giúp kéo ta về với thực tại để khi quay lại đối mặt với bão giông, ta biết mình cần làm gì cho thấu đáo. Và đỉnh cao của sự viên mãn trong cách xài tiền của mỹ nhân này chính là nghệ thuật cho đi.

Cô cực kỳ thích mua sắm, nhưng là mua cho chồng con và những người bạn tri kỷ thật lòng. Đào Hỷ Nhi tặng quà không phải để thể hiện sự dư dả, cũng chẳng mong chờ người ta phải báo đáp lại mình một ân tình tương đương.

"Mình rất thích chi tiền cho những người mà mình quan tâm. Mình luôn đối xử rất tốt với con trai và chồng mình và cả những người bạn thật sự thân thiết của mình nữa. Mình cảm thấy họ đều rất rộng rãi, suy nghĩ cũng rất thật lòng. Họ thực sự suy nghĩ xem đối phương cần gì, nên nhiều người nói là khi mình tặng quà rất hay tặng đúng thứ người ta cần" , cô nhấn mạnh.

Khi bạn trao đi một món quà với động cơ duy nhất là muốn cất lên nụ cười trên môi đối phương, thì tự khắc tâm hồn bạn cũng ngập tràn thứ ánh sáng ấm áp của sự thiện lương. Cho đi mà không mong cầu nhận lại, nhân quả lớn nhất ở đời chính là khoảnh khắc ta làm vui lòng người, bản thân ta cũng thu về vô vàn lợi lạc.

"Nhiều lúc chúng ta nói về việc hướng nội thật ra không phải để mình trở nên ích kỷ hơn đâu mà là mình nên nghiêm túc suy nghĩ về việc mình làm cho người khác. Thật ra mình với các bạn cũng vậy thôi, rất nhiều lần mình mua đồ tặng các bạn, còn vui hơn khi tự mua cho mình nữa" , Đào Hỷ Nhi cảm thán.

Người nghèo mãi nghèo vì cứ mải xót xa, tính toán thiệt hơn từng cắc, còn người giàu ngày càng hưng thịnh bởi họ hiểu thấu quy luật dòng chảy của tiền bạc: Dùng tiền để mua lấy sự thanh thản, bồi đắp chân tình chính là cách tuyệt vời nhất để tự tạo ra vượng khí cho cuộc đời mình.