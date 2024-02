Đầu năm mới, tôi phát phong bao mừng tuổi cho chị giúp việc, ngờ đâu chị tỏ thái độ khinh ghét ra mặt

Chị Tính mới đến nhà tôi làm giúp việc được hơn 1 năm. Chị ấy chăm chỉ, gọn gàng, nấu ăn ngon. Chỉ có điều, giống như tên của chị, chị rất kỹ càng, coi trọng chuyện tiền bạc. Đôi lúc, tôi thấy chị còn tính toán thiệt hơn, luôn so bì với người giúp việc ở các nhà lân cận. Từ tiền lương, chế độ nghỉ hàng tháng, tiền thưởng và cả quà biếu mỗi khi chị về thăm nhà. Chị luôn nói do hoàn cảnh gia đình nghèo khó từ nhỏ nên chị mới có tính tiết kiệm, so bì. Nếu không vì chị làm việc tốt, trách nhiệm thì có lẽ tôi đã cho chị nghỉ lâu rồi.

Năm nay, chị Tính đòi nghỉ Tết đến Mùng 6 theo đúng lịch làm việc của cơ quan nhà nước. Thôi thì tôi cũng được nghỉ tới Mùng 10 nên đã đồng ý. Sáng nay, chị đến làm lại. Biết tính chị, tôi đã chuẩn bị sẵn một phong bao mừng tuổi đầu năm, bên trong là 100 nghìn đồng. Tôi nghĩ việc mừng tuổi chỉ là để lấy lộc đầu năm thôi chứ không nên cầu kì, câu nệ chuyện tiền nong. Hơn nữa, trước Tết, tôi đã thưởng cho chị 7 triệu, tương đương 1 tháng lương chứ không ít.

Tôi đưa phong bao mừng tuổi cho chị Tính, chị ấy không ngại ngùng gì mà mở ra xem ngay. Thấy số tiền bên trong, chị tỏ vẻ thất vọng rồi bực bội ra mặt. Chị còn nói đã hỏi han những người giúp việc nhà khác, họ được chủ mừng tuổi rất nhiều, ít nhất cũng 500 nghìn. Tôi giả lơ không nghe và cũng không đưa thêm tiền cho chị.

Chị giúp việc khó chịu với phong bao lì xì của tôi. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy mà cả ngày nay, tôi thấy chị Tính rất khác. Chị thường hay gọi điện trò chuyện với ai đó, thỉnh thoảng còn nhắc đến tên tôi với thái độ khinh bỉ. Thậm chí, tôi còn loáng thoáng nghe chị nói tôi giàu có mà keo kiệt, mừng tuổi có 100 nghìn mà cũng mừng; chẳng bằng một phần chủ cũ của chị. Cách làm việc của chị cũng không nhiệt tình, vui vẻ như trước Tết.

Tôi tức anh ách, định hỏi thẳng thì lại ngại vì dù sao mình cũng đưa tiền mừng rồi. Mà không hỏi, tôi lại nuốt không trôi sự ấm ức này. Hay tôi cho chị Tính nghỉ làm rồi tìm người khác, chứ tính chị kiểu này, tôi bực mình quá. Tôi chỉ sợ tìm không được người làm việc tốt như chị thì lại rước thêm phiền phức. Nên làm sao mới đúng đây?