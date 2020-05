Đầu mùa, dưa lê, dưa bở bán đầy quốc lộ, giá chỉ 20-35 ngàn đồng/kg hút khách đi đường dừng lại mua cả xe ô tô

Tại tuyến quốc lộ 21 đi Thanh Oai, Ứng Hòa, 2 bên đường có rất nhiều những người bán dưa lê, dưa bở. Những quả dưa lê, dưa bở thơm ngon, tươi rói vừa được hái dưới ruộng gần đó được người bán hàng bán với giá 35 ngàn đồng/kg dưa lê và 20 ngàn đồng/kg dưa bở.

Dừng lại bên đường nơi chị Tuyến ở Thanh Oai, Hà Nội đang bán dưa bở, dưa lê hỏi han, người bán hàng ngày cho biết, hiện bắt đầu thời điểm vào mùa dưa ở các xã huyện Thanh Oai, Ứng Hòa nơi chị đang ở. Vì thế, người dân tranh thủ hái và mang dưa lên quốc lộ bán cho người đi đường. Số dưa còn lại người nhà chị sẽ mang về bán lẻ tại các chợ huyện.

Rất đông khách đi đường dừng lại mua dưa lê, dưa gang.

Chị Tuyến cũng cho biết, dù đầu mùa vụ nhưng giá dưa lê, dưa bở năm nay giảm gần ½ so với năm ngoái: "Năm trước, dưa đầu vụ như thế này phải 45-50 ngàn đồng/kg dưa lê, dưa bở cũng phải 30-35 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ít khách qua lại và ít khách mua nên giá dưa lê, dưa bở cũng giảm ½ so với mức giá đầu vụ năm ngoái".

Người bán hàng này cũng cho hay, dưa lê, dưa bở bán ở quốc lộ này chủ yếu bán cho người đi đường. Rất nhiều người đi xe máy, ô tô dừng xe xuống mua từ ít nhất 3-5kg. Thậm chí có nhiều người mua cả yến về ăn dần hoặc mua hộ bạn bè, người thân.

"Dưa lê, dưa bở đầu vụ nên quả chưa ngọt sắc so với thời điểm cuối vụ. Thế nhưng ăn thời điểm này cũng không bị nhạt mà lại rất thơm ngon. Hơn nữa, do mức giá đầu vụ mềm nên nói chung khách hàng không ngại chi tiền. Vào thời điểm cuối vụ cuối tháng 5,6, giá dưa lê, dưa bở chắc chắn còn giảm nữa, chỉ khoảng 15-20 ngàn đồng/kg", chị Tuyến nhận định.

Dưa lê, dưa bở bán ven đường quốc lộ chỉ có giá 20 ngàn đồng/kg dưa bở và 35 ngàn đồng/kg dưa lê.

Đang nhặt dưa lê, dưa bở, dưa gang ở nhà chị Tuyến, chị Trần Minh Hạnh, 30 tuổi cho biết, hôm nay chị về quê ngoại ở Bình Đà, Thanh Oai. Đi qua tuyến quốc lộ 21 này thấy nhiều người bán dưa nên chị dừng lại mua về để mai mang lên Hà Nội ăn.

Do đang là mùa thu hoạch dưa bở, dưa lê nên thời điểm này các tiểu thương bày bán rất nhiều. Giá dưa cũng rẻ nên chị Hạnh livestream cho các bạn của mình ở nhà. Nhiều bạn bè nhờ chị Hạnh mua giúp. Vì thế mình mua mỗi loại dưa cả mấy chục cân mang về Hà Nội.

Nhiều người về quê được bạn bè nhờ mua dưa lê, dưa bở, dưa chuột

"Nhiều bạn mình nhờ mua dưa lê, dưa bở và cả dưa chuột nữa. Mình hỏi giá tại sao đầu mùa mà rẻ vậy thì chị bán hàng nói do đang vào mùa, hàng ngày phải thu hái lượng lớn đem bán. Hơn nữa đây cũng là thời điểm thu hoạch dưa lê, dưa gang, dưa chuột, dưa hấu nên giá dưa xuống thấp", chị Hạnh kể.

Theo bà nội trợ ở Hà Nội này, để chọn được dưa tươi ngon, không hóa chất thì nên ăn dưa chính vụ như thời điểm này. Ngoài ra, chọn dưa có mùi thơm đặc trưng và còn lớp lông tơ mỏng bên ngoài.

Dưa lê đầu vụ nhưng khá thơm ngon.

"Thêm nữa, bà nội trợ nên chọn dưa lê, dưa bở vào ngày nắng vì độ ngon, ngọt cao. Không nên mua 2 loại dưa này sau những ngày mưa to vì vị dưa sẽ rất nhạt. Khi cầm quả dưa lên ngửi từ cuống tới đáy, nếu thấy càng thơm thì càng ngon. Không nên chọn dưa lê, dưa bở có vỏ xanh đậm vì là dưa non, nhạt, chưa chín già. Cũng không nên chọn có vỏ quả nứt vỡ vì dễ bị bám bụi, ruồi muỗi, côn trùng dễ bám vào, đẻ trứng… sinh bệnh tật", chị Hạnh tiết lộ bí quyết chọn dưa.