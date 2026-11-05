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Đau lòng tin nam diễn viên 33 tuổi đột tử trong lúc ngủ, mẹ ruột bàng hoàng phát hiện bi kịch lúc 4h30 phút sáng

Vy Anh
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Nam diễn viên này có thói quen thức dậy vào lúc 4hh30 phút sáng mỗi ngày để tập thể dục. Thế nhưng, vào ngày định mệnh, dù chuông báo thức đã reo đúng giờ, anh lại mãi mãi không thể tỉnh dậy.

Theo tờ The Times of India, giới giải trí Ấn Độ đang bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Anuj Thakur đột ngột qua đời ở tuổi 33. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình có độ dài lên đến hàng trăm tập như Dhoom Machao Dhoom hay Bandhan Saath Janmon Ka.

Nam diễn viên được cho biết đã lên cơn động kinh trong lúc ngủ và vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Đau lòng hơn, Anuj Thakur vốn có thói quen sinh hoạt vô cùng điều độ, ngày nào cũng thức dậy lúc 4h30 phút sáng để tập gym, chạy bộ và rèn luyện thể chất. Thế nhưng, vào ngày định mệnh 27/10, dù chuông báo thức đã reo đúng giờ, anh vẫn không thức dậy như thường lệ. Lo lắng khi con trai mãi không ra khỏi phòng, mẹ Anuj đã bước vào gọi con. Thế nhưng, bà đau đớn phát hiện nam diễn viên đã qua đời.

Anuj Thakur qua đời trong lúc ngủ ở tuổi 33. Ảnh: Instagram.

Thông tin Anuj Thakur qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí Ấn Độ bàng hoàng. Một nữ diễn viên bày tỏ sự đau buồn, cho biết cô không thể tin người đồng nghiệp vốn luôn vui vẻ, hoạt bát như Anuj Thakur lại đột ngột ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Rupesh Sonar - bạn thân kiêm giám đốc casting của Anuj Thakur - đau lòng tột độ trước sự ra đi bất ngờ của nam diễn viên. Rupesh tiết lộ anh và Anuj quen biết nhau từ năm 2008. Cả hai từng cùng tham gia bộ phim truyền hình Bandhan Saath Janmon Ka, sau đó tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án khác và duy trì tình bạn thân thiết suốt 17 năm.

Rupesh Sonar cho biết anh mới gặp Anuj cách đây 10 ngày. Khi ấy, nam diễn viên tràn đầy nhiệt huyết, hào hứng chia sẻ những dự định trở lại với ngành giải trí. Do đó, giám đốc casting này hoàn toàn không ai ngờ đó lại là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Trong bài đăng đầy đau buồn, Rupesh Sonar viết: "Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin rằng anh bạn thân của mình đã không còn ở bên tôi. Với tôi, Anuj Thakur không chỉ là một người bạn mà còn giống như em trai ruột". Anh nhớ lại quãng thời gian cả hai cùng nhau trải qua nhiều dự án, chứng kiến Anuj từ những ngày đầu chật vật bước chân vào nghề cho đến khi dần tích lũy được kinh nghiệm diễn xuất và có thêm nhiều cơ hội làm việc. Rupesh xót xa cảm thán rằng cuộc đời thật khó lường, đồng thời thừa nhận việc phải chấp nhận người bạn thân ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ là điều vô cùng đau đớn.

Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và còn nhiều dự định sự nghiệp dang dở. Ảnh: Instagram.

Nguồn: The Times of India

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