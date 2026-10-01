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Đau lòng tin con gái của cặp diễn viên - đạo diễn đình đám vừa qua đời ở tuổi 13 vào cuối tháng 9

Vy Anh
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Hai nghệ sĩ này từ chối tiết lộ nguyên nhân con gái qua đời.

Ngày 1/10, tờ Page Six đưa tin nam diễn viên Chad Lowe đau lòng báo tin Fiona - con gái thứ 2 của anh - đã qua đời ở tuổi 13. Cô bé được cho biết ra đi vào ngày 29/9. "Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Fiona. Fiona là một cô con gái đáng yêu, thông minh, sáng tạo và rất yêu thích khiêu vũ. Con bé thực sự là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi. Sự ra đi của Fiona là mất mát quá lớn đối với toàn thể gia đình. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này", Chad Lowe chia sẻ.

Tuy nhiên, Chad Lowe và vợ đạo diễn kiêm nhà sản xuất Kim Painter không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái. Họ cũng giữ kín thời gian tổ chức tang lễ của Fiona. Lần cuối cùng Chad Lowe công khai đề cập đến cô công chúa thứ 2 Fiona là vào tháng 11/2025. Khi đó, tài tử đăng bài chúc mừng sinh nhật tuổi 12 của Fiona, đồng thời chia sẻ ảnh con gái tươi cười rạng rỡ trong đôi bốt cao bồi. Gia đình Lowe vốn đã phải đối mặt với nhiều mất mát trong những năm gần đây. Tháng 2/2025, Chad Lowe chia sẻ hình ảnh các con gái đến thăm căn nhà cũ bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy Palisades.

- Ảnh 1.

Con gái thứ 2 của nam diễn viên Chad Lowe qua đời ở 13. Ảnh: Getty Images.

- Ảnh 2.

Trước khi đối mặt với nỗi đau mất đi con gái, nam diễn viên từng mất đi căn nhà của mình trong vụ cháy Palisades. Ảnh: Getty Images.

Chad Lowe được biết đến nhiều nhất với vai diễn chàng trai trẻ sống chung với HIV trong Life Goes On. Tác phẩm này giúp anh giành được tượng vàng danh giá tại lễ trao giải Emmy. Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác như 9-1-1: Lone Star, Supergirl, Pretty Little Liars hay ER. Năm 2010, Chad Lowe kết hôn với Kim Painter. Hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng một gia đình xoay quanh ba cô con gái.

Fiona là con gái thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Chị cả là Mabel Painter Lowe năm nay 17 tuổi, còn em gái út là Nixie Barbara Lowe mới lên 10 tuổi. Hiện, sự ra đi đột ngột và cuộc đời ngắn ngủi của Fiona để lại sự tiếc thương trong lòng nhiều người.

- Ảnh 3.

Chad Lowe đã xây dựng sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ ở Hollywood. Ảnh: Collinruggnews

Nguồn: Page Six

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Tags

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Fiona

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đạo diễn

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