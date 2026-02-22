Đau lòng: Phát hiện thi thể bé sơ sinh dưới ao nhà dân ở Hải Phòng, chưa xác định được thân nhân

Theo thông tin từ Công an xã Nam An Phụ (TP Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trên địa bàn và kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/2, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh tại khu vực ao nhà bà N.T.B. (74 tuổi, trú thôn Lâu Động, xã Nam An Phụ).

Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể bé gái dài khoảng 49cm, không mặc quần áo, được phát hiện trong tư thế nằm úp nổi trên mặt ao. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, thời gian cháu bé rời khỏi bụng mẹ đến lúc được phát hiện ước tính khoảng 2-3 ngày.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa xác định được tung tích cũng như thân nhân của nạn nhân. Hiện vụ việc đang được Công an xã Nam An Phụ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác xác minh, cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn và khu vực lân cận nếu có thông tin liên quan, như phát hiện trường hợp phụ nữ mang thai đến kỳ sinh nở nhưng hiện không thấy chăm sóc trẻ sơ sinh, hoặc các dấu hiệu nghi vấn khác, cần sớm thông báo cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp Công an xã Nam An Phụ hoặc qua số điện thoại 0842.976.456 (gặp Đại úy Nguyễn Quang Vũ, Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã). Cơ quan công an cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin người cung cấp.

Công an địa phương cũng mong người dân chia sẻ rộng rãi thông báo để sớm xác định thân nhân cháu bé và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.