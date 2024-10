Đau lòng khung cảnh tưởng niệm Liam Payne trên khắp thế giới

Sự ra đi đột ngột của Liam Payne đã khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ khắp thế giới chấn động. Cựu thành viên One Direction rơi xuống từ tầng 3 khách sạn ở Argentina, hưởng dương 31 tuổi.

Trên khắp thế giới, người hâm mộ đã cùng tụ họp tưởng niệm nam ca sĩ quá cố. Những người đồng nghiệp thân thiết cũng dành thời gian để tri ân di sản âm nhạc của Liam Payne.

Fan tưởng niệm Liam Payne trên khắp Anh Quốc

Liam Payne là người Anh nên tại đây, nam ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo. Sau anh qua đời, hàng loạt lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên khắp các thành phố nước Anh, từ London, Manchester cho đến Liverpool, Wolverhampton... Người hâm mộ không ngừng gửi thông điệp tri ân Liam Payne, hát những ca khúc của anh và cùng chia sẻ nỗi buồn vô hạn.

Vào ngày 20/10 (giờ Anh), người hâm mộ đã tổ chức lễ tưởng niệm Liam Payne tại Hyde Park, London, Anh

Họ cùng nhau mang hoa đến lễ tưởng niệm

Nhiều người xúc động bật khóc vì âm nhạc của One Direction là ký ức đáng nhớ của thời niên thiếu

Fan viết lời nhắn...

... và đặt ảnh Liam Payne bên dưới chân tượng Peter Pan

Người hâm mộ cùng nhau hát vang ca khúc làm nên tên tuổi của One Direction - What Makes You Beautiful

Fan Anh cũng tổ chức tưởng niệm Liam Payne ở thành phố Manchester

Fan nữ ngước lên bầu trời, gửi lời cầu nguyện đến nam ca sĩ quá cố

Người hâm mộ trao nhau những ngọn nến

Khung cảnh tưởng niệm cựu thành viên One Direction ở thành phố Liverpool...

... và Wolverhampton

Khắp thế giới tiếc thương Liam Payne

Âm nhạc của One Direction có tầm ảnh hướng lớn trên thế giới, từ châu Âu cho đến châu Mỹ. Chính vì vậy, fan Đức, Thụy Điển, Mexico, Argentina, Mỹ... cũng không ngừng tiếc thương nam ca sĩ quá cố.

Fan đã tổ chức lễ tưởng niệm ngay trước khách sạn CasaSur Palermo, Buenos Aires, Argentina - nơi Liam Payne ngã tử vong

Bố nam ca sĩ - ông Geoff Payne đã đến đây, cùng tham gia tưởng niệm con trai

1 lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức ở thủ đô Bogota, Colombia

Fan Mexico bật đèn flash và hát lên những ca khúc làm nên tên tuổi One Direction

Người hâm mộ Mỹ tưởng niệm Liam Payne ở công viên quảng trường Washington, New York

Người hâm mộ thương tiếc Liam Payne từ công viên Treptower, Berlin, Đức

Họ mang nến và hoa đến tiễn đưa nam ca sĩ chặng đường cuối

Người hâm mộ Pháp tưởng nhớ nam ca sĩ quá cố ở Vườn Tuileries, Paris

Fan không cầm được nước mắt

Người hâm mộ thẫn thờ trong buổi lễ tưởng niệm Liam Payne ở Stockholm, Thụy Điển

Đồng nghiệp thương xót cái chết của Liam Payne

Những người đồng nghiệp đã có hành động cụ thể để tưởng nhớ Liam Payne. Lúc sinh thời, One Direction - The Wanted là 2 nhóm nhạc đối thủ "không đội trời chung". Nhưng họ chỉ cạnh tranh ở trên sân khấu, còn ở ngoài đời, họ là bạn bè thân thiết. Trong buổi diễn mới ở Canada, The Wanted đã dành lời tri ân Liam Payne: "Chúng tôi đã biết tin tức đau buồn về 1 người quen - Liam Payne. Và vâng, rõ ràng đó là tin tức vô cùng đau lòng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới anh ấy, bạn bè, gia đình và người hâm mộ trên toàn thế giới".

The Wanted kể về kỷ niệm đáng nhớ với Liam Payne, cho biết anh đã ủng hộ nhóm rất nhiều khi thành viên Tom Parker mắc bệnh ung thư não: "Khi chúng tôi tổ chức đêm diễn gây quỹ giúp Tom Parker, Liam Payne là người đầu tiên nói rằng anh ấy muốn cùng biểu diễn. Đó là điều chúng tôi không thể quên. Anh ấy thật tuyệt vời. Thậm chí sau khi Tom qua đời, anh ấy đã đến dự tang lễ. Chúng tôi trở nên gần gũi hơn sau khi Tom mất. Chúng tôi đã trở thành bạn bè và anh ấy luôn ủng hộ The Wanted. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó". Cuối cùng, The Wanted kêu gọi khán giả dành 1 tràng pháo tay cho Liam Payne, và đám đông đã vỗ tay trong hơn 1 phút.

The Wanted tưởng nhớ Liam Payne trong đêm nhạc của nhóm ở Canada

Liam Payne bật khóc trong tang lễ của Tom Parker - thành viên The Wanted qua đời năm 2022 do ung thư não

Liam cũng được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, được tổ chức tại Mỹ ngày 20/10 vừa qua. DailyMail đưa tin lễ trao giải MTV EMAs tổ chức vào tháng sau dự kiến sẽ vinh danh Liam Payne. Trong tuần này, ban tổ chức sẽ chốt phương án và vị trí MC sẽ do Rita Ora - bạn thân của Liam Payne đảm nhận.

Liam Payne được tưởng nhớ tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll

Bạn thân Rita Ora của nam ca sĩ dự kiến sẽ vinh danh anh tại lễ trao giải MTV EMAs tổ chức vào tháng sau

Nguồn: DailyMail