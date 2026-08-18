Đau lòng bức ảnh cuối của nữ diễn viên sinh năm 1989 vừa tử vong ngày 17/8

Thông tin Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng

Ngày 17/8 (giờ Việt Nam), Page Six đưa tin nữ diễn viên Hayden Panettiere đã qua đời, hưởng dương 37 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cô nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ, với rất nhiều thông điệp thương tiếc đau buồn.

Chỉ cách đây vài tuần, nữ diễn viên sinh năm 1989 vẫn còn chia sẻ ảnh vui vẻ, rạng rỡ bên bạn bè lên mạng xã hội. Cụ thể vào ngày 27/7, Hayden Panettiere đăng ảnh đen trắng cười đùa bên người bạn thân là nhiếp ảnh gia Randall Slavin. Hayden Panettiere chú thích cho bức ảnh "Khoảng thời gian tuyệt vời và những người bạn tốt", đây chính là hoạt động cuối cùng của cô trên mạng xã hội kể từ đó đến nay.

Hayden Panettiere đăng ảnh vui vẻ bên bạn thân vào ngày 27/7. Ảnh: Page Six

Đại diện của Hayden Panettiere đã xác nhận thông tin nữ diễn viên qua đời với ABC News: "Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi đầy bi kịch của Hayden. Cô ấy là nguồn ánh sáng phi thường và là một người mạnh mẽ, mang đến tình yêu cùng niềm vui vô bờ bến cho tất cả những ai từng biết cô ấy, cũng như hàng triệu khán giả từng dõi theo cô ấy trên màn ảnh".

Gia đình nữ diễn viên yêu cầu sự riêng tư trong thời khắc đau buồn này. Trả lời Page Six, cha của Hayden Panettiere nói: "Con bé là luồng ánh sáng đáng kinh ngạc và mang sức mạnh của thiên thần, người đã mang lại tình yêu và niềm vui vô cùng lớn cho tất cả những ai biết con bé, và cho hàng triệu người đã theo dõi trên màn hình”.

Gia đình yêu cầu sự riêng tư trong khoảnh khắc đau buồn này. Ảnh: Page Six

Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được tiết lộ, nhưng một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên cho biết cô đã phàn nàn về cơn đau lưng trong năm qua. Ngoài ra, có thông tin Hayden Panettiere và bạn trai Brian Hickerson đã lên chuyến bay ra khỏi Los Angeles vào ngày 15/8. Gia đình của Brian Hickerson được cho là biết về cái chết của Hayden Panettiere.

Thông tin Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng vì chẳng ai ngờ 1 ngôi sao từng nổi tiếng từ khi còn nhỏ, sở hữu sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, nay đột ngột ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Đáng chú ý, 3 năm trước, gia đình Hayden Panettiere cũng trải qua cú sốc mất đi em trai của nữ diễn viên ở tuổi 28 vì biến chứng tim mạch.

Hayden Panettiere đóng phim từ khi còn nhỏ. Ảnh: Page Six

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Hayden Panettiere vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh.

Có sự nghiệp thành công nhưng đời tư của Hayden Panettiere đầy rẫy sóng gió. Hayden Panettiere sụp đổ vì lạm dụng chất cấm, rượu và thuốc an thần từ năm 16 tuổi. Cô sinh con gái Kaya vào năm 12 tuổi, nhưng đã bị tước quyền nuôi con vào tay bố em bé là cựu võ sĩ quyền Anh hạng nặng Wladimir Klitschko. Nữ diễn viên sau đó phải vật lộn với chứng nghiện và trầm cảm sau sinh vào năm 2018. Hayden Panettiere cho biết đó là điều đau lòng nhất cô phải làm trong đời.