Đau lòng: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án”Giết người” phát hiện tại ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

Trước đó, chiều 7/7/2013, công nhân tại khu xử lý rác thải sinh hoạt thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước môi trường tỉnh Bình Dương thuộc ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) đang làm việc thì phát hiện tử thi là trẻ sơ sinh (bé gái không rõ nhân thân, lai lịch) còn nguyên dây rốn được bỏ trong túi nilon màu đen nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hình công an khám nghiệm 1 vụ liên quan đến trẻ sơ sinh trước đó

Qua khám nghiệm tử thi xác định, tử thi là bé gái sơ sinh, nặng khoảng 2,5 – 03kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong và thân nhân của bé gái sơ sinh trên.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về trường hợp tử vong của bé gái sơ sinh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các Công ty, Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân sinh sống trên địa bàn TP.HCMhỗ trợ cung cấp thông tin, tố giác tội phạm khi phát hiện các trường hợp người mẹ có mang thai mà không thấy sinh con, người mẹ mới sinh con nhưng hiện không thấy nuôi con đề nghị cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02).

Mọi thông tin tố giác, xin vui lòng liên hệ đồng chí Đặng Trung Nghĩa - Điều tra viên. Số điện thoại: 0938022686 hoặc đến trực tiếp trụ sở Phòng PC02 Công an TP.HCM, địa chỉ: 681 Cách mạng tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.