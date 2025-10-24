Đấu Limo Green, Toyota mang về Việt Nam xe Innova mới: Thiết kế không đổi nhưng giá rẻ hơn cả trăm triệu

Đại lý Toyota khu vực phía bắc vừa bất ngờ tiết lộ về một phiên bản giá rẻ của Innova Cross, có thể sẽ được giới thiệu trong một vài tháng tới. Phiên bản giá rẻ được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống mà Toyota đang có sau khi dừng bán mẫu Innova cũ.

Một số nguồn tin cho rằng phiên bản mới dự kiến có mức giá khoảng 750–760 triệu đồng, tức tương đương với giá niêm yết của mẫu Innova E MT trước đây và thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với phiên bản hiện tại.

Tư vấn bán hàng cho rằng Toyota sắp cho ra mắt phiên bản giá rẻ của Innova Cross.

Một số nguồn tin không chính thức cho rằng xe vẫn giữ thiết kế và cấu hình tương tự xe hiện hành với động cơ xăng 2.0L và hộp số tự động, nhưng sẽ tinh giản hơn ở trang bị tiện nghi so với bản V (phiên bản thấp) để giảm giá thành.

Những hạng mục được dự đoán dễ bị thay thế hoặc lược bỏ để có thể giảm giá thành gồm ghế bọc nỉ chỉnh cơ thay cho da, đèn halogen thay cho đèn LED, loại bỏ camera 360 độ, loại bỏ gói an toàn Toyota Safety Sense, loại bỏ cửa sổ trời và sẽ dùng hàng ghế thứ hai dạng liền gập 60:40 thay vì hai ghế độc lập.

Thời gian ra mắt dự kiến rơi vào tháng 12/2025 với kế hoạch bàn giao trước Tết Nguyên đán.

Nhiều trang bị có thể bị cắt bỏ hoặc thay đổi để giảm giá thành.

Hiện tại, Toyota Innova Cross đang có hai phiên bản được phân phối là bản Innova Cross V (bản xăng) có giá khoảng 825 triệu đồng và bản Innova Cross HEV (hybrid) niêm yết khoảng 1,005 tỷ đồng.

Việc bổ sung một phiên bản “base” giá thấp hơn giúp phạm vi giá của Innova Cross trải rộng hơn, từ đó mở rộng được đối tượng khách hàng, hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe để chạy dich vụ.

Phiên bản giá rẻ của Toyota Innova Cross có giá dự đoán khoảng 750 triệu đồng.

Quyết định tung thêm phiên bản giá rẻ của Toyota diễn ra trong bối cảnh thị trường MPV 7 chỗ đang có biến chuyển rõ rệt sau khi VinFast ghi nhận thành công bước đầu với mẫu Limo Green.

Mẫu MPV thuần điện của VinFast đã bắt đầu bàn giao và ngay lập tức đạt mức doanh số 2.120 chiếc trong kỳ tháng 9 vừa qua, đặt Limo Green vào vị trí số 1 phân khúc và số 4 toàn thị trường. VinFast Limo Green cũng đã đưa Mitsubishi Xpander ra khỏi vị trí đầu bảng sau khi thống trị liên tục gần 3 năm.

VinFast Limo Green hiện chỉ có một phiên bản với giá niêm yết 749 triệu đồng. Đi cùng ưu đãi miễn phí sạc, mẫu xe này đang là lựa chọn rất hợp lý cho việc sử dụng làm xe chạy dịch vụ do tiết kiệm rất nhiều chi phí vận hành so với sử dụng xe xăng/dầu tương đương.

Toyota Innova Cross sử dụng khung gầm liền khối thay vì khung gầm rời như mẫu Innova cũ.

Dường như sự cạnh tranh từ xe điện đã tạo áp lực lên những mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, trong đó Innova và Innova Cross. Trong khi Limo Green thu hút đơn hàng lớn từ cả cá nhân lẫn doanh nghiệp vận tải nhờ mô hình kinh tế tối ưu, Toyota cần những lựa chọn hợp lý không kém để duy trì sức hấp dẫn với các lái xe dịch vụ và người mua tìm xe 7 chỗ để kiếm tiền.

Việc giới thiệu phiên bản giá rẻ, cắt bớt trang bị nhưng hạ giá, có thể giúp Innova Cross tăng khả năng cạnh tranh ngay ở phân khúc bình dân hơn, đặc biệt khi nhiều người dùng vẫn đánh giá cao độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng hợp lý và hệ thống dịch vụ sau bán hàng của Toyota.



Phân khúc xe dịch vụ đang là "mặt trận" quan trọng với nhiều hãng xe.

Xét về bức tranh dài hạn, Innova từng được xem là “xe 7 chỗ quốc dân” tại Việt Nam nhờ lịch sử gần hai thập kỷ phục vụ đa dạng nhu cầu — từ gia đình đến xe dịch vụ và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh số Innova đã giảm mạnh trước các đối thủ hấp dẫn hơn với người tiêu dùng, buộc Toyota phải điều chỉnh chiến lược. Bản giá rẻ của Innova Cross được nhìn nhận là một trong những bước đi cụ thể để tái chiếm phân khúc khách hàng nhạy cảm về giá, dần già xác lập lại vị trí của mẫu xe này trên thị trường.