Đâu là smartphone hệ "ngoan xinh yêu" từ nhà Vivo cho học sinh mùa tựu trường

64 tỉnh thành đã ấn định ngày tựu trường, người dùng hệ chăm học cũng đang ráo riết săn lùng smartphone vừa túi tiền cho kịp back-to-school. Đứng trước nhiều mẫu máy, nếu bạn vẫn phân vân chưa biết lựa chọn sản phẩm nào, hãy cùng khám phá hệ sinh thái smartphone "chuẩn ngoan xinh yêu" từ Vivo.



Điểm danh "trợ thủ học tập" kiêm "cạ cứng giải trí" từ Vivo

Học sinh hệ chăm cần tra bài đến khuya, tải nhiều đề thi về ôn luyện, tra cứu kiến thức, tìm hiểu trường đại học mơ ước… thường ưu tiên các dòng máy Vivo có bộ nhớ lớn và thời lượng pin khủng. Tại Thế Giới Di Động, tất cả mẫu smartphone Vivo Y Series phân khúc 3-5 triệu đồng đều đáp ứng nhu cầu này với ROM 128GB đầy ắp và pin 5.000mAh trở lên.

Trong tầm giá học sinh, nếu cần bộ nhớ 256GB để lưu trữ thả ga cả kho ảnh kỷ yếu cuối cấp thì bạn có thể "cố một tý" lên đời Vivo Y100 - đang được giảm giá 600.000 VNĐ chỉ còn 7.090.000 VNĐ. Smartphone trang bị cả camera 50MP chụp ảnh sắc nét, hỗ trợ lấy nét tự động và cân bằng ánh sáng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tuổi học trò.



Cũng chừng ấy tính năng, nếu bạn muốn thêm cả pin khủng 6.000mAh để học tập mệt nghỉ đến 2 ngày cùng sạc nhanh siêu tốc 44W chẳng cần chờ đợi lâu, Vivo Y28 chính là lựa chọn "chân ái" cùng mức giá cực êm ái chỉ 6.490.000 VNĐ. Pin không chỉ khỏe mà còn bền, không lo chai pin với bài kiểm tra sau 1600 lần sạc (tức 4 năm sử dụng) mà vẫn còn trên 80% pin.

Vivo Y100 với thiết kế nốt ruồi không chỉ mang đến trải nghiệm hình ảnh rộng mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo.

Sinh viên hệ sành đòi hỏi nhiều hơn ở chiếc điện thoại di động sát cánh ngày đêm, không đơn thuần chỉ là học tập, mà còn phải đáp ứng nhu cầu giải trí và phong cách cá nhân. Vivo thỏa mãn mọi nhu cầu này với màn hình lớn từ 6.56inch để chơi game và xem phim mãn nhãn, loa kép âm lượng 300% cho trải nghiệm nghe mãn nhĩ… Đặc biệt, thiết kế trẻ trung với nhiều màu sắc thời thượng, dễ dàng "matching" với trang phục năng động của người dùng.



Nếu ngân sách rủng rỉnh, sinh viên có thể nâng cấp lên Vivo V Series - phân khúc cao cấp nhà Vivo nhưng giá chỉ bằng điện thoại tầm trung nhà người ta. Nổi bật là Vivo V29e 5G sở hữu bộ nhớ cực khủng 12GB/256GB, chip Snapdragon 695 5G chơi game cực bén, camera 64MP chụp ảnh mê ly… nhưng giá chỉ 9.990.000 VNĐ, đang được giảm còn 9.490.000 VNĐ tại Thế Giới Di Động.

Vivo V29e sở hữu bảng màu xinh xẻo, độc đáo nhất là sắc xanh dương hiếm có.

Vivo V30 5G (12GB/512GB) là phiên bản cao cấp nhất nhưng giá cũng chỉ 13.990.000 VNĐ. phiên bản rút gọn hơn - V30e 5G (12GB/256GB) giá 10.490.000 VNĐ còn êm hơn nữa. Với Camera Vòng Sáng Aura 3.0 độc quyền, bộ đôi nâng tầm nhiếp ảnh chân dung chuyên nghiệp lên chuẩn mực studio, kết hợp cùng chip Snapdragon 7 Gen 3/6 Gen 1 mạnh mẽ cho hiệu năng tột đỉnh.



"Rợp trời" ưu đãi mùa Back-to-school 2024 tại Thế Giới Di Động

Với vị thế là nhà bán lẻ công nghệ lớn nhất Việt Nam, Thế Giới Di Động có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín, đàm phán mức giá đặc quyền để đưa đến tay các tín đồ công nghệ. Hệ sinh thái gần 20 mẫu máy Vivo trên kệ chính là minh chứng điển hình cho mức giá cực tốt.



Thấu hiểu nỗi lo chi phí của người dùng khi mua điện thoại, Thế Giới Di Động còn thường xuyên tổ chức các chương trình đãi lớn. Chiến dịch Back-to-school 2024 với nhiều ưu đãi cho học sinh sinh viên đã được Thế Giới Di Động khởi động sớm từ cuối tháng 6, càng cận kề gần ngày khai giảng càng gia tăng nhiều ưu đãi hơn.

Hiện tại, các mẫu máy Vivo đều được Thế Giới Di Động hỗ trợ trả góp 0%, trợ giá thêm 500.000 VNĐ khi bán máy cũ lên đời máy mới, hư gì đổi nấy 12 tháng và bảo hành chính hãng 1 năm, tặng e-voucher và cơ hội rinh xe máy 39 triệu đồng. Nhiều sản phẩm còn được gia hạn bảo hành, nâng tổng thời gian lên 18-24 tháng để học sinh sinh viên an tâm tận hưởng nhiều mùa tựu trường.

"Cộng gộp mọi chính sách giảm giá, trợ giá, quà tặng, trả góp, hậu mãi, bảo hành… hết lại, Thế Giới Di Động chốt hạ mọi lăn tăn của sinh viên như mình khi muốn sở hữu điện thoại mới xịn hơn mà vẫn vừa túi tiền", Đỗ Khang (19 tuổi, Hà Nội) cho hay.

Back-to-school, smartphone Vivo giá cực "cool" tại Thế Giới Di Động.

Sắm được Vivo giá tốt để sẵn sàng bước vào năm học mới, Khang không ngần ngại mách hội bạn thân đến Thế Giới Di Động để nâng cấp trợ thủ học tập và thực tập xịn mịn hơn. Bởi toàn bộ hơn 150 sản phẩm của 10 thương hiệu điện thoại ở đây đều đang được ưu đãi, học sinh sinh viên nhất định nên tranh thủ mua thời gian này.



Đứng trước vũ trụ hàng trăm mẫu smartphone tại cửa hàng, đa số người dùng trẻ thường ít nhiều choáng ngợp, dẫn đến khó lựa chọn và ra quyết định mua hàng. Hiểu cả tâm lý này, Thế Giới Di Động luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, am hiểu sản phẩm để đưa ra các gợi ý bám sát nhu cầu thực tế nhất.

Khang chia sẻ thêm: "So với việc ngồi nhà lựa chọn nên mua sản phẩm nào cực cân não, mình thích đến cửa hàng để tận tay sờ ngắm, so sánh, dùng thử, … Nhân viên còn nhiệt tình gợi ý mình chơi thử ván game để test máy. Chừng đó cũng đủ để mình tin tưởng và lựa chọn Thế Giới Di Động để chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới".

Khám phá thêm những tính năng thú vị của Vivo và thực chứng chính sách bán hàng cực tốt của Thế Giới Di Động tại: www.thegioididong.com/dtdd-vivo