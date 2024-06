Đâu là những chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay?

Ảnh: cntraveler

Hiện nay, ngành du lịch hàng không là một trong những ngành đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia. Bất chấp sự sụt giảm niềm tin của hành khách vào những hãng hàng không do một loạt các vụ tai nạn xảy ra trong vài năm gần đây, di chuyển bằng đường hàng không vẫn là một trong những hình thức di chuyển an toàn nhất.

Cho biết về vấn đề vị trí nào an toàn nhất trên máy bay, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã chỉ ra rằng không có bộ phận nào trên máy bay kém an toàn hơn các bộ phận khác. Chuyên gia quan hệ công chúng của FAA Rick Breitenfeldt nói: “Điều quan trọng nhất hành khách cần làm là tuân theo sự chỉ dẫn của phi hành đoàn để đảm bảo an toàn”.

Phía sau máy bay

Từ lâu người ta đã cho rằng phía sau máy bay là nơi an toàn nhất để ngồi. Báo cáo từ tạp chí Popular Mechanics và Time đã phân tích dữ liệu về các vụ tai nạn trong 35 năm tính đến năm 2015 và nhận thấy rằng về mặt thống kê, số người ngồi ở phía sau máy bay thiệt mạng ít hơn các vị trí khác. Tuy nhiên, những phát hiện này lại dựa trên nguồn dữ liệu không đầy đủ. Vị trí ghế ngồi của nạn nhân không phải lúc nào cũng được đưa vào báo cáo vụ tai nạn, vì vậy dữ liệu không thể chỉ ra tổng quan về vị trí ngồi nào là an toàn nhất.

Daniel Kwasi Adjekum, nhà nghiên cứu an toàn hàng không tại Đại học Bắc Dakota, cho biết phần phía trước máy bay thường là vị trí hấp dẫn mọi người ngồi nhiều nhất vì nó cách xa phần động cơ, ít tiếng ồn. Tuy nhiên, đây cũng là phần chịu tác động đầu tiên nếu máy bay xảy ra va chạm. Phần sau của máy bay có khả năng vẫn giữ được sự nguyên vẹn sau vụ va chạm.

Phần giữa máy bay

Phần giữa của máy bay là vị trí ngồi tốt nhất cho hành khách trong điều kiện hỗn loạn do đây là vị trí trọng tâm của máy bay, ít có xu hướng bị đánh lệch ra xung quanh khi gặp điều kiện xấu. Tuy nhiên, đây không phải là vị trí lý tưởng trong tình huống xảy ra tai nạn thảm khốc. Phần giữa thường là nơi đặt các pin nhiên liệu của máy bay nên sẽ rất nguy hiểm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Hàng ghế sát lối đi, ghế cạnh cửa sổ, ghế giữa

Ngồi ở ghế sát lối đi giúp bạn có thể tiếp cận lối thoát nhanh nhất có thể trong trường hợp khẩn cấp nhưng cũng khiến bạn dễ bị va chạm hơn do hành lý và các mảnh vụn máy bay rơi xuống lối đi.

Ngồi cạnh cửa sổ giúp bạn quan sát được tình huống thực tế bên ngoài để đưa ra phản ứng kịp thời nhất nhưng cũng khiến bạn mắc kẹt nếu hai người ngồi cạnh không di chuyển ra trước.

Ngồi ở ghế giữa là lựa chọn mà mọi người thường hay tránh nhất nhưng vị trí này giúp bạn có hai “lá chắn” người ở hai bên.