Dấu hiệu Mỹ sắp tấn công Venezuela khi AC-130J tới Puerto Rico?

Theo ghi nhận, cấu hình vũ khí mà chiếc AC-130J mang theo phản ánh nguy cơ gia tăng đó là Hoa Kỳ sẽ tấn công với độ chính xác cao vào các mục tiêu gần Venezuela, trong bối cảnh tăng cường giám sát nhằm chống lại hoạt động buôn bán ma túy.

Như đã lưu ý trong ấn phẩm Army Recognition, cấu hình vũ khí mà chiếc AC-130J mang theo không điển hình cho khu vực Caribe.

AC-130J Ghostrider là máy bay hỗ trợ hỏa lực được trang bị vũ khí hạng nặng nhất của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không lực Hoa Kỳ.

Chiếc phi cơ được trang bị pháo tự động GAU-23/A 30 mm, lựu pháo 105 mm, và có thể sử dụng bom đường kính nhỏ GBU-39, bom lượn GBU-69B, cũng như tên lửa AGM-176 Griffin và AGM-114 Hellfire.

AC-130J là phiên bản mới nhất của máy bay hỗ trợ hỏa lực, được phát triển dựa trên khung thân máy bay vận tải, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2019.

So với các biến thể tiền nhiệm, Ghostrider có nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác hơn, khung phi cơ mới sản xuất có độ tin cậy cao và mức độ duy trì khả năng sống sót được cải thiện.

Máy bay AC-130J mang tên lửa Hellfire được phát hiện ở Puerto Rico.

Cần nhớ lại vào đầu tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng những kẻ buôn lậu đang ngày càng tích cực sử dụng các tuyến đường biển, vì vậy lực lượng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hoạt động tích cực hơn trên bộ.

Ông Trump nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang mở rộng chiến dịch chống lại các băng đảng nhằm cắt đứt các kênh cung cấp ma túy từ biển vào đất liền.

Ngay trước đó, Lầu Năm Góc đã phá hủy một "chiếc thuyền chở ma túy" thứ tư ở vùng biển Caribe. Theo Lầu Năm Góc, chiến dịch này được thực hiện ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela.

Washington giải thích những hành động này là một phần của chiến lược mới, cứng rắn hơn, nhằm chống lại các băng đảng ma túy và buôn lậu, những kẻ hiện đã chính thức bị coi là "tổ chức khủng bố".

Mặc dù vậy, các nhà phê bình nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công như vậy đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về mặt pháp lý và đạo đức.

Lầu Năm Góc cho biết thông tin tình báo đã "chắc chắn" xác nhận sự tham gia của con tàu vào hoạt động buôn bán ma túy và mối liên hệ của thủy thủ đoàn với tuyến đường buôn lậu đã được biết đến. Mặc dù vậy, thông tin tình báo đầy đủ vẫn chưa được công bố.