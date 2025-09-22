Dấu hiệu lạ của Midu sau hơn 1 năm kết hôn với chồng thiếu gia

Midu và chồng thiếu gia Minh Đạt về chung một nhà vào tháng 6/2024. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên sinh năm 1989 thi thoảng mới tham gia các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân, Midu thường khoe khoảnh khắc đi du lịch bên ông xã.

Thời gian gần đây, cô trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi thay đổi phong cách thời trang. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với những bộ trang phục tôn dáng, khoe khéo vòng eo thon gọn thì hiện tại, nữ diễn viên lại chuộng những thiết kế rộng rãi, thoải mái.

Trong hình ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân, Midu gây chú ý khi diện áo sơ mi trắng dáng rộng và đi giày thể thao. Điều khiến netizen bàn tán xôn xao chính là việc cô liên tục chọn trang phục giấu dáng. Nhiều người đặt nghi vấn cho rằng Midu đang muốn che vòng hai, làm dấy lên tin đồn bầu bí.

Midu đăng tải hình ảnh xuất hiện bên ông xã ở sự kiện trên mạng xã hội

Nữ diễn viên sinh năm 1989 không lên đồ ôm sát khoe body mà mặc trang phục rộng giấu dáng

Nhiều người nhận ra Midu đã đột ngột thay đổi phong cách thời trang

Trước đó, cô ưa chuộng thiết kế ôm sát kheo vòng 2 thon gọn

Netizen cho rằng cô đang có tin vui sau hơn 1 năm kết hôn

Đây không phải lần đầu tiên Midu vướng nghi vấn mang thai. Trước đó, mỗi lần nữ diễn viên mặc đồ phom rộng hoặc hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ vóc dáng, cô đều bị khán giả nghi ngờ việc có tin vui.

Hiện tại, Midu và ông xã thiếu gia đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn trong một căn hộ sang trọng bậc nhất tại TP.HCM. Sau khi kết hôn, Midu vẫn năng động duy trì song song hai lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, trong khi Minh Đạt tiếp tục giữ vai trò chủ chốt tại công ty gia đình, khẳng định bản lĩnh của một doanh nhân trẻ.

Khi tham gia sự kiện, Midu từng có hành động gây bàn tán khi đặt tay lên phần bụng

Midu và doanh nhân Minh Đạt đã chính thức nên duyên vợ chồng sau 3 năm gắn bó, bằng một hôn lễ xa hoa và tràn ngập cảm xúc. Trước đó, cả hai có quãng thời gian dài âm thầm hẹn hò rồi mới quyết định về chung một nhà. Đặc biệt, nam doanh nhân nổi tiếng chiều vợ hết mực từ việc tháp tùng Midu sang Pháp chụp ảnh cưới đến tổ chức hai đám cưới lãng mạn tại Đà Lạt và TP.HCM.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về nửa kia: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Minh Đạt cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".