Dấu hiệu giúp bạn nhận biết gầm xe ô tô đang gặp vấn đề

Hệ thống xả khí kêu bất thường

Nếu phát hiện âm thanh lạ và khí thải rò rỉ dưới nắp ca-pô, bạn cần giữ động cơ hoạt động và mở nắp ca-pô lên để xác định rõ hơn. Trường hợp đơn giản nhất là ron giữa hệ thống xả và động cơ bị rò rỉ hoặc bulong bung ra; chỉ cần siết lại các bulong là có thể giải quyết được vấn đề. Nếu nguyên nhân chính là đầu ống xả bị nứt, cần nhanh chóng đưa xe đi kiểm tra.

Những âm thanh lạ phát ra có thể do bộ giảm thanh bị thủng, hoặc liên kết giữa ống xả và bộ giảm thanh bị lỏng... Nếu bộ giảm thanh bị hỏng phải thay thế bộ giảm thanh mới.

Nhiệt độ nước làm mát động cơ cao hơn bình thường

Thông thường nhiệt độ của động cơ xe hơi thường nằm ở giữa 2 mức báo nhiệt H (hot) và C (cold). Nếu khi vận hành xe có hiện tượng nhiệt độ động cơ cao bất thường bạn không nên tiếp tục vận hành xe ở những cung đường khắc nghiệt. Nếu xe chạm tới mức H tuyệt đối không nên vận hành xe, tiếp tục vận hành hậu quả sẽ rất nguy hiểm cho động cơ.

Lốp xe rít mạnh khi dừng, đỗ xe

Khi có tiếng kêu ở bánh xe và có hiện tượng kêu rít mạnh hãy nghĩ ngay đến lốp đã xuống cấp, méo vặn... và tất nhiên việc thay thế lốp là cần thiết trong trường hợp này.

Vấn đề về phanh xe

Hiện tượng xe bị lệch sang một bên khi phanh, nguyên nhân do lực phanh tác động lên các bánh xe không đồng đều, do một trong số chúng dính dầu, đường dẫn dầu bị tắc cục bộ…

Rất có thể do những nguyên nhân như: hành trình của bàn phanh không đúng; đường dầu hoặc khí của hệ thống phanh bị rò rỉ; piston bánh trước bị bó thường ở phanh đĩa.. Trong trường hợp này, cần chỉnh lại hành trình bàn đạp phanh, xiết chặt lại các đầu khớp nối, thay thế các đệm, thay thế bầu trợ lực...

Bên cạnh đó, cần điều chỉnh lại hành trình bàn phanh, điều chỉnh lại tay phanh, tháo khớp nối và bảo dưỡng bằng cách đánh rỉ sét phần khớp tang trống, đánh sạch và cho thêm dầu, mỡ.

Tay lái bị rung

Một tình trạng thường xuyên xảy ra nhất để phát hiện hệ thống gầm xe ô tô bị hư hỏng, đó chính là việc tay lái bị rung trong quá trình di chuyển.

Có khá nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này, bao gồm lốp xe mòn, căng hoặc quá non gây ảnh hưởng đến độ rung tay lái, giàn cân bằng lái của hệ thống xe bị cong hoặc có thể nguyên nhân là do cao su phần cân bằng bị thoái hóa, do đai ốc, các khớp nối hay bạc trụ gặp những hư hỏng nhỏ,…