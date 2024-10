Dấu hiệu cho thấy phanh ô tô có vấn đề

Trong quá trình sử dụng lâu ngày, nếu không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bộ phận phanh hoạt động sẽ kém hiệu quả và phát ra những tín hiệu cảnh báo. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy hệ thống phanh ô tô đang có vấn đề và cần được xử lý.

Phát ra âm thanh kỳ lạ

Những âm thanh kỳ lạ phát ra trong quá trình di chuyển hoặc phanh xe chính là một trong những dấu hiệu cảnh báo hệ thống phanh của xe có vấn đề cần phải khắc phục.

Ví dụ âm thanh rít lên được phát ra có thể do má phanh không ăn khớp, cần được sửa chữa hoặc thay thế. Mạnh hơn có thể là âm thanh do kim loại cọ xát vào nhau. Nguyên nhân có thể do má phanh bị mòn hết, khiến kim loại tiếp xúc trực tiếp với rotor nên tạo ra tiếng kêu lớn. Nếu điều này xảy ra sẽ khiến tài xế gặp khó khăn trong việc phanh xe, để lâu có thể gây hỏng các khối quay của phanh.

Những dấu hiệu tài xế dễ nhận biết chứng tỏ hệ thống phanh ô tô đang có vấn đề. (Ảnh minh họa: Báo Lao động).

Rung xe khi phanh

Trong tình huống khẩn cấp lái xe đạp hết phanh, với những xe sử dụng chống bó cứng ABS thì cơ chế bắt - nhả liên tục sẽ khiến xe rung lên cho tới khi dừng hẳn. Nhưng nếu xe rung lên trong tình huống tương tự trên xe không có hệ thống chống bó cứng ABS thì điều này cho thấy hệ thống phanh có vấn đề.

Cảm giác xe bị lệch khi đạp phanh

Khi đạp phanh, nếu tài xế thấy xe có vẻ bị lệch đi nghĩa là quá trình đạp phanh tác động lên các bánh xe không được đều. Lúc này cần mang xe đến gara hoặc hãng để kiểm tra và khắc phục trong thời gian sớm nhất, tránh gây ảnh hưởng trong quá trình sử dụng.

Khi đạp phanh có cảm giác nặng

Một thiết bị phanh còn đảm bảo chất lượng, đang hoạt động tốt nhất thường được sự hỗ trợ của trợ lực chân không nên quá trình đạp phanh sẽ rất nhẹ và dễ dàng, không gây khó khăn cho tài xế.

Do vậy trong quá trình điều khiển phương tiện, nếu tài xế đạp phanh có cảm giác nặng, điều đó cho thấy bộ phận phanh trên xe đang gặp vấn đề. Nguyên nhân có thể là do trợ lực chân không của phanh đã bị hỏng, hoăc do đường ống dẫn dầu bị tắc và cần được sửa chữa kịp thời.

Không nhả được sau khi phanh

Tình trạng phanh không nhả, hay còn gọi là bó phanh xảy ra thường là do lò xo kéo hoặc hồi của xe bị má phanh làm hỏng. Hoặc cũng có thể do một vài nguyên nhân khác như phanh khô dầu, bộ phận xy-lanh của xe bị kẹt, thao tác khi lái xe không đúng...

Phanh xe không nhạy

Trong quá trình điều khiển phương tiện, lái xe phanh hết cỡ mà xe vẫn không dừng hẳng lại ngay lập tức, điều đó chứng tỏ hệ thống phanh xe không được ổn. Nguyên nhân có thể là do phanh thiếu dầu, có không khí lọt vào…và nhiều nguyên nhân khác nữa.

Đạp phanh bị hẫng

Biểu hiện này cho thấy phanh xe đang có vấn đề. Nguyên nhân rất đa dạng trong đó nguyên nhân chính là do xy lanh của phanh bị trầy xước hoặc bị rỗ dẫn tới việc dầu bị hồi lại mỗi khi lái xe đạp phanh.