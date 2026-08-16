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“Dâu hào môn” Đỗ Mỹ Linh được khen nức nở vì visual xinh đẹp, ngày càng nhuận sắc hậu sinh con thứ 2 cho Chủ tịch CLB Hà Nội

Tú Tú
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Nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh khi làm mẹ hai con lại được khen. Trước những bình luận xuýt xoa, nàng dâu hào môn hài hước đáp: “Chắc ở nhà chăm con đỡ xì trét hơn đi làm”.

Sau khi sinh con thứ 2 cho ông xã Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, Đỗ Mỹ Linh dường như ngày càng thăng hạng nhan sắc. Những hình ảnh mới được nàng hậu chia sẻ nhanh chóng nhận về nhiều lời khen bởi diện mạo trẻ trung, rạng rỡ và thần thái ngày càng cuốn hút.

Trong loạt ảnh mới, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại một không gian sang trọng với chiếc váy ren màu nâu đen ôm nhẹ cơ thể. Thiết kế có phần cổ vuông, tay áo ren ngắn và chi tiết ren xuyên thấu vừa đủ, giúp người đẹp khoe vẻ nữ tính nhưng vẫn thanh lịch. Mái tóc dài màu đen được tạo kiểu buông nhẹ, kết hợp cùng khuyên tai và dây chuyền mảnh. Layout trang điểm của nàng hậu cũng khá nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật làn da sáng, đường nét thanh tú và đôi môi căng mọng.

Ở một khoảnh khắc khác, Đỗ Mỹ Linh quay lưng về phía ống kính, để lộ phần lưng thanh mảnh trong thiết kế ren. Thần thái của bà mẹ hai con cũng nhận được nhiều chú ý khi vừa sang trọng, vừa có nét mềm mại, nữ tính.

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

 

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

 

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Không chỉ vậy, những hình ảnh đời thường hơn cũng cho thấy nàng hậu vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ hậu sinh con. So với hình ảnh của một nàng hậu từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh hiện tại mang vẻ đẹp trưởng thành và đằm thắm hơn. Sau khi sinh con thứ 2, Đỗ Mỹ Linh liên tục nhận được những bình luận khen “mẹ 2 con mà vẫn xinh quá”, có người còn nhận xét rằng cô ngày càng trẻ đẹp. Trước những lời có cánh từ người quen, nàng dâu hào môn hài hước trêu đùa: “Chắc ở nhà chăm con đỡ xì trét hơn đi làm".

Cách trả lời vừa hài hước vừa có phần “tự tin” của Đỗ Mỹ Linh khiến màn tương tác trở nên thú vị. Thay vì giữ hình ảnh quá nghiêm túc của một nàng hậu, cô thoải mái thể hiện sự vui vẻ và gần gũi trên mạng xã hội.

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Sau hai lần sinh nở, người đẹp Hà thành vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, gương mặt tươi tắn cùng phong thái sang trọng. Đặc biệt, phong cách thời trang của bà mẹ hai con cũng có sự thay đổi. Đỗ Mỹ Linh ưu tiên những thiết kế nữ tính, thanh lịch nhưng không quá phô trương. Khi cần xuất hiện chỉn chu, cô có thể chọn váy ren, trang sức tinh tế; còn ở những khoảnh khắc đời thường, người đẹp lại khá tối giản.

Từ một nàng hậu nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, Đỗ Mỹ Linh hiện tại mang thêm nét đằm thắm, mặn mà của người phụ nữ đã có gia đình. Cộng thêm cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên ông xã Đỗ Vinh Quang và hai con, cô dường như đang tận hưởng một nhịp sống bình yên hơn.

Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc viên mãn bên Chủ tịch Hà Nội FC - Đỗ Vinh Quang (Ảnh: FBNV)

 

 

Tags

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