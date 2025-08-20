'Đầu hàng ở Donbass: Tuy đau đớn nhưng là tất yếu'

Theo tờ The Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời các quan chức châu Âu và Ukraine đưa tin, chính quyền Kiev cho phép thảo luận về quyền kiểm soát trên thực tế của Nga đối với các khu vực mới, nhưng từ chối công nhận quyền này ở cấp độ pháp lý, tức là họ cho rằng, 4 vùng này là bị “Nga kiểm soát bằng vũ lực”.

Theo ấn phẩm này, phía Ukraine đang xem xét khả năng thỏa hiệp, theo đó Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã chiếm được, nhưng không chính thức công nhận chủ quyền của Nga đối với chúng.

“Ukraine sẵn sàng xem xét vấn đề công nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Nga, nhưng chưa sẵn sàng công nhận hợp pháp các vùng lãnh thổ này cho Nga” - ấn phẩm này cho biết.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm là ông Volodymyr Zelensky đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, khẳng định lập trường cứng rắn của mình về toàn vẹn lãnh thổ là dựa trên hiến pháp Ukraine không cho phép nhượng bộ đất đai hoặc “buôn bán lãnh thổ”.

Còn tờ báo Anh The Telegraph đưa tin rằng, sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển yêu cầu của ông Putin tới Kiev là từ bỏ phần Donbass còn lại để đổi lấy các đảm bảo hòa bình và an ninh.

Tờ báo của Anh lưu ý rằng, đề xuất này “khủng khiếp” đối với Kiev, trở thành “thảm kịch quốc gia” đối với Ukraine, bởi nó chính là “sự khen thưởng” đối với nước Nga và ghi nhận sự thất bại của phương Tây vì đã không hỗ trợ Kiev đúng mức.

Tuy nhiên, Telegraph nhấn mạnh rằng, hiện tại không có giải pháp nào khác để giải quyết xung đột. Ukraine đã bất lực trong việc đánh bật Nga, và phương Tây cũng không cung cấp đủ vũ khí. Vì vậy, một thỏa thuận, dù đau đớn đến đâu, có thể là “lựa chọn ít tệ nhất”.

Cần nhấn mạnh rằng, từ trước đến nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn từ chối rút quân khỏi phần lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) hiện do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát, mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ của mình hồi tháng 9/2022.

Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Zelensky dường như không còn lựa chọn nào khác là phải nhượng bộ trao cho Moscow “quyền kiểm soát thực tế” đối với những vùng lãnh thổ Lực lượng Vũ trang Nga đã đánh chiếm được ở Ukraine.