Đấu giá loạt lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng loạt lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện dự án đầu tư.

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất một lần cho cả 3 lô đất 1.K4.1.MN, 1.K4.1.CS và 1.K4.1.PT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với tổng diện tích 21.028,1m2 , để xây dựng công trình trường học liên cấp (đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo).

Cũng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP còn tiến hành đấu giá quyền sử dụng khu đất 10.059,7 m² tại lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12) để thực hiện dự án đầu tư có chức năng hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Các chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu gồm tổng diện tích lô đất khoảng 1,00 ha, tầng cao tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất là 10.198 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 11.967 tỷ đồng. Tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Do dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương ứng tối thiểu hơn 2.393 tỷ đồng.

Lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5) cũng được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, chức năng dịch vụ chiếm 5%.

Tổng diện tích lô đất theo quy hoạch khoảng 0,64 ha. Công trình được phép xây dựng tối đa 6 tầng, chiều cao tối đa 24 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người. Khu đất hiện không có tài sản gắn liền với đất.

Giá khởi điểm của khu đất gần 2.092 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 2.352 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án có vốn chủ sở hữu tối thiểu 470,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP còn đấu giá quyền sử dụng 8.568,1 m² đất thuộc lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3-8) và .009,1 m² đất thuộc lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3-9) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của 2 lô nói trên lần lượt hơn 2.632 tỷ đồng và gần 1.745 tỷ đồng.

Theo Quyết định, lô 1.K3.1.OD là đất ở tại đô thị, có chức năng quy hoạch sử dụng đất là đất nhóm nhà ở quy hoạch. Tầng cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Còn lô đất 1.K3.3.HH được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải triển khai dự án phù hợp với mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc điều chỉnh quy hoạch hoặc mục đích sử dụng đất sau đấu giá không đương nhiên được chấp thuận, mà phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và thủ tục theo quy định. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhà đầu tư phải thực hiện theo quy định.