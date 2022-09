Đau đáu vì bữa cơm chan nước, chàng trung úy kêu gọi hỗ trợ và nuôi dưỡng 1900 bé vùng cao

Đau đáu vì bữa cơm chan nước, chàng trung úy kêu gọi hỗ trợ và nuôi dưỡng gần 1900 em bé vùng cao

Sau khi tốt nghiệp với thành tích học viên xuất sắc toàn khóa, trung úy Dương Hải Anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an H.Mộc Châu (Sơn La). Mặc dù làm việc ở vùng núi nhiều khó khăn, các vấn nạn xã hội còn khá phức tạp, nhưng Dương Hải Anh vẫn không ngại gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Qua những lần tuần tra công tác cơ sở tại các xã biên giới huyện Mộc Châu, cùng ở lại, cùng sinh hoạt với bà con, Hải Anh đã chứng kiến các em nhỏ nơi đây có cuộc sống còn vô cùng khó khăn và gian khổ.

"Em đi lên đánh chuyên án ma túy, đợt đấy là bắt đối tượng buôn bán vận chuyển 20 bánh ma túy. Em được phân chốt bao vây bìa rừng, ăn ở với dân. Chốt đấy ngay cạnh trường mầm non, hàng ngày thấy các em nhỏ đi học mang cặp lồng chỉ có mỗi cơm không và chai nước lã để đổ vào ăn. Đứa trẻ nào bụng cũng rất to nhưng người bé tẹo, còi suy dinh dưỡng. Em thấy thương quá, ăn thế này làm sao mà lớn được, làm sao mà học được."

Từ suy nghĩ "phải làm một điều gì đấy để giúp những trẻ em nghèo nơi đây", Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn Công an huyện Mộc Châu khi ấy cùng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện sáng lập ra Dự án "Nuôi em Mộc Châu".

Hạnh phúc cho đi là còn mãi

Để không một trường hợp trẻ nào thiếu đói bị bỏ lại, Hải Anh đi đến tận các điểm trường để nắm tình hình thực tế, bàn với thầy cô giáo và cho ra định mức mỗi bữa cơm trưa có đủ thịt, cá, rau, đậu… đảm bảo dinh dưỡng cho mỗi em nhỏ. Chàng trung úy cùng ban điều hành dự án bắt đầu triển khai ngay từ đầu năm 2021. Nơi triển khai đầu tiên của dự án chính là điểm trường mầm non Phiêng Cài, xã Lóng Sập.

Hiện nay, dự án "Nuôi em Mộc Châu" đã giúp đỡ cho hơn 1.878 em tại hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ; tất cả số tiền được tài trợ đều cam kết hỗ trợ kinh phí nấu cơm trưa tại trường mầm non cho các em trong năm học 2021-2022.

"Em tính riêng 1 tháng của một em nhỏ là 150 nghìn đồng với 1 bữa là 6.800 đồng. Một tháng các em sẽ ăn 21-22 bữa. Về gạo, với những địa điểm trường bố mẹ trồng được lúa em cũng vận động bố mẹ đóng góp thêm, càng dành ra được nhiều tiền để mua thêm thức ăn cho các cháu." Hải Anh tâm sự

Đầu năm 2022, dự án "Nuôi em Mộc Châu" chính thức mở rộng quy mô trên toàn tỉnh Sơn La, và Dương Hải Anh được điều về làm việc tại Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La. Đến tháng 4, Hải Anh được bổ nhiệm là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Khi ấy, anh là bí thư Đoàn trẻ nhất của Công an tỉnh từ trước đến nay.

Song song với dự án "Nuôi em Mộc Châu", chàng trung úy trẻ cũng đang thành lập và tập trung dự án "Hạnh phúc cho em", xóa đi các điểm trường tạm, xóa nhà tranh vách đất mưa dột nơi mà các cô giáo rất vất vả trong việc giảng dạy.

Chia sẻ câu chuyện khi nhận nuôi 1878 em, Hải Anh nhân thấy có những em hoàn cảnh rất khó khăn như mô côi cả cha lẫn mẹ, bố bị bệnh hiểm nghèo, mẹ cũng bị bệnh,..Họ ở trong những căn nhà rất lụp xụp cứ mưa lại sập. Nên dự án "Hạnh phúc cho em" sẽ xây dựng thêm những căn nhà cho các em nhỏ.

"Với những em nhỏ này, mình chăm sóc đặc biệt, xây dựng nhà cửa cho em như là có một cái cột để các em bám vào. Mình tiếp tục hỗ trợ thêm những gói học bổng được gọi là "Em nuôi" của Đoàn Công an 500 nghìn đồng/1 tháng cho đến năm 18 tuổi. Em sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em nhỏ đấy."

Sau đó để xã hội hóa các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, các thành viên dự án đã tích cực ứng dụng công nghệ vào điều hành, quảng bá, lập website, fanpage, kênh Youtube, Tiktok cho dự án, qua đó nhận được nhiều quan tâm, đóng góp, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Từng em học sinh được nhận nuôi đều có thẻ tên, ảnh và gắn mã, các nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một hoặc nhiều em và được cung cấp thông tin địa chỉ nơi cư trú, điểm trường, số điện thoại của giáo viên, trưởng bản... để có thể gặp gỡ trao đổi, cùng tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ các em được hiệu quả hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên - Phó hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan (Mộc Châu -Sơn La) cho biết trước đây khi các dự án chưa triển khai thì học sinh trên đây rất cực khổ cùng với đó là việc các em bé phải bỏ học theo bố mẹ đi nương làm rẫy, tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng cao dẫn đến nhận thức trẻ chưa được tốt và hiệu quả.

"Dự án giúp đỡ bên phía nhà trường rất nhiều, thứ nhất về công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ra lớp; thứ hai là giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; thứ ba là nâng cao nhận thức của trẻ. Đấy là những cái mà dự án mang lại lợi ích cho nhà trường cũng như cho trẻ vùng cao."

Những điều làm cho cộng đồng là trách nhiệm của người chiến sĩ CAND

Trong 6 năm làm công tác Đoàn và phòng trào Thanh niên, Hải Anh đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng khi nhìn lại thành quả của mình, đó là những nụ cười của trẻ em nghèo nơi vùng cao khi có đủ cơm ăn, áo mặc, có sách vở để học tập, niềm hạnh phúc của các em là động lực to lớn giúp cho người chiến sĩ Công an trẻ và nhóm làm thiện nguyện với mình.

Những gì Hải Anh làm cho những đứa trẻ vùng cao nơi đây đều được từ chính quyền xã đến bà con nhân dân đều rất yêu quý. Đặc biệt có trường hợp em bé tên là Vì Tương Lai mới có 5 tuổi được Hải Anh xây nhà cho, đã gom góp được 20 quả trứng gà cùng bà đem ra thị trấn tặng cho chú Hải Anh. Lần đó Hải Anh chỉ nhận tình cảm, chứ không nhận quà để em mang về tẩm bổ.

Đến bây giờ chàng trung úy cùng các mạnh thường quân đã xây mới được 7 điểm trường, 3 điểm tại Yên Châu, 1 điểm trường ở Quỳnh Nhai và 3 điểm trường nữa đang triển khai tại Mường La.

Kế hoạch của Hải Anh trong thời gian tới là xóa toàn bộ điểm trường tạm bợ trên toàn tỉnh. Những điểm khó khăn là những điểm trường lẻ và đa số là trường mầm non. Các điểm trường lẻ như trời mưa là các thầy cô giáo phải ở đấy luôn, vất vả, bây giờ đã được trang bị điện còn như ngày trước là sẽ không có điện.

"Số lượng thành viên làm thiện nguyện của chúng em tầm 40 người. Trong năm học mới, em có sự phát triển hơn nữa đó là dự án mang tên "Rừng nuôi em", em yêu cầu các phụ huynh có con theo học mang hai cây ăn quả như nhãn, xoài, mận,… lên để trồng xung quanh trường. Sau đó sẽ xin đất của xã trồng rừng, em quan điểm là nuôi cơm là nuôi tâm hồn, trồng rừng cũng là một yếu tố để nuôi dưỡng tâm hồn cho các em." Hải Anh chia sẻ.

Khi được hỏi điều bản thân yêu thích nhất khi tham gia các hoạt động tình nguyện, người Công an của các em nhỏ vùng cao bày tỏ: "Hạnh phúc là sẻ chia. Với em, thứ hạnh phúc cho đi là thứ hạnh phúc còn mãi."

Bởi vì ở nơi đó, Hải Anh được là chính mình và hơn hết, em có thể mở rộng đôi tay của mình để giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm những điều vì cộng đồng, chàng trung úy cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực chảy trong tim, cảm thấy trưởng thành và làm tròn trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhận xét về người em đầy nhiệt huyết, chị Ngọc Anh - Phó chủ nhiệm dự án "Nuôi em vùng cao" cho biết chị quen Hải Anh qua những người bạn, và bản thân thấy chàng trung úy này làm nhiều việc vô cùng ý nghĩ. Khi Hải Anh tìm tình nguyện viên thì chị đã đăng ký tham và và đồng hành cùng nhau từ đâu năm 2021 đến bây giờ.

"Tôi lớn tuổi hơn Hải Anh rất nhiều tuy nhiên bạn ấy là người trẻ nhưng có tấm lòng rất tuyệt vời. Bạn ấy làm được điều mà thế hệ mình chưa nghĩ ra và chưa dám làm. Hải Anh là tấm gương để từ đó chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều. Tôi rất khâm phục Hải Anh từ tấm lòng cũng như hoạt động dự án. Và Hải Anh cũng là người truyền lửa cho tất cả thành viên của dự án."

Với quan điểm "Chúng ta có 2 bàn tay, 1 để giúp đỡ chính mình, 1 để giúp đỡ những người khác", Hải Anh hi vọng tất cả các dự án, không chỉ riêng "Nuôi em Mộc Châu" sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa.

Ước mơ lớn nhất của Hải Anh là kết nối được với các trẻ em nghèo không chỉ ở huyện Mộc Châu nói riêng mà toàn tỉnh Sơn La nói chung. Bữa cơm trưa chỉ 6.800đ nhưng nó được ví được ngọn đèn nơi rẻo cao, sẽ thắp sáng ước mơ đến trường của các em, để các em có cơ hội thay đổi số phận và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.