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Đầu đạn hạt nhân thế hệ mới W93 mang lại ưu thế tuyệt đối cho Mỹ

Sao Đỏ
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Giới chức quân sự Mỹ cho biết, đầu đạn hạt nhân W93 của họ đã bước vào giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

- Ảnh 1.

Hải quân Mỹ (USN) đã đưa đầu đạn hạt nhân W93 đầy triển vọng vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và sản xuất. Thông tin này được Cục Quản lý Chương trình Hệ thống Chiến lược của USN báo cáo.

W93 được thiết kế cho tên lửa đạn đạo Trident II D5 phóng từ tàu ngầm và dự kiến sẽ trở thành đầu đạn chủ lực mới của Hải quân Mỹ.

Phát triển kỹ thuật và sản xuất là quá trình mà một sản phẩm chuyển từ giai đoạn ý tưởng đến chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt sau đó.

W93 đang được phát triển cùng với thân đầu đạn Mk 7, có chức năng bảo vệ và đưa phần chiến đấu đến mục tiêu. Theo Hải quân Mỹ, W93/Mk 7 sẽ là đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập khí quyển mới đầu tiên của nước này trong khoảng 4 thập kỷ.

Phương tiện mang chính của đầu đạn W93 sẽ là tên lửa đạn đạo 3 tầng Trident II D5, loại được sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân. Dự kiến W93 chủ yếu được dùng để trang bị cho các tàu ngầm lớp Columbia trong tương lai .

- Ảnh 2.

Các bộ phận của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5.

Một yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của đầu đạn W93 là việc thử nghiệm tên lửa nghiên cứu Atrax.

Mục đích của phương tiện trên là thu thập dữ liệu về hành vi của các thành phần trong điều kiện gần với quá trình tái nhập khí quyển, nhằm kiểm chứng các mô hình máy tính được sử dụng trong quá trình thiết kế.

Trong quá trình thử nghiệm tên lửa Atrax, các chuyên gia đã thu thập dữ liệu về tải trọng khí động học, độ rung và phản ứng kết cấu.

Thông tin này sẽ giúp mô phỏng chính xác hơn điều kiện hoạt động của các thành phần phi hạt nhân của đầu đạn W93, cũng như đánh giá khả năng chịu tải của chúng trong suốt chuyến bay.

Lần phóng thử nghiệm đầu tiên của chính đầu đạn W93 dự kiến sẽ diễn ra khoảng 2 năm sau chuyến bay kiểm tra đối với tên lửa Atrax.

Ngoài ra, vào năm ngoái Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng trị giá 383 triệu USD để phát triển phiên bản nâng cấp mới của tên lửa đạn đạo Trident II, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Militarnyi
Tags

Hải quân Mỹ.

Trident II D5

Lockheed Martin

đầu đạn hạt nhân

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