Dấu chấm hết cho những trò lố của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Mối quan hệ giữa Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) và chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang đang được quan tâm, tìm kiếm sau thông tin nữ DJ bị bắt tạm giam và khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Suốt 7 năm yêu đương, trở thành vợ chồng của Lương Bằng Quang - Ngân 98 đầy rẫy tai tiếng và những trò lố. Công chúng mệt mỏi với loạt ảnh phản cảm, những lần vi phạm và cả những kịch bản câu kéo sự chú ý từ phía cặp đôi này. Có lẽ, việc Ngân 98 bị bắt sẽ là dấu chấm hết cho việc lợi dụng sự chú ý của đám đông để kiếm tiền của cả hai.

Cặp đôi nhiều tai tiếng.

Đầu tiên là đến từ việc ăn mặc khoe thân phản cảm.

Tất nhiên, vì tùy thuộc vào tính chất công việc, sở thích sẽ có những cách ăn mặc khác nhau, song nhiều người cho biết họ cảm thấy khó chịu, thậm chí là... nhức mắt với những clip góc quay cận cảnh, cố tình lộ hình thể quá mức của Ngân 98. Và Lương Bằng Quang thì là người đứng sau phát tán, ủng hộ việc "mặc như không" của vợ.

Trang Facebook cá nhân của Lương Bằng Quang ngập tràn hình ảnh ăn diện "có cũng như không" của Ngân 98

Thậm chí, anh là người chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống Ngân 98 đi diễn ở nhiều nơi.

Như trong một clip trên đi diễn mới đây, Lương Bằng Quang đăng tải lên Facebook cá nhân đã thu về hơn 8 triệu lượt xem, cho thấy vai trò của nam ca sĩ này trong việc cùng vợ tạo ra những trò lố. Lương Bằng Quang không những ủng hộ, công khai bênh vực, cho rằng cả hai chỉ đang sống đúng với cá tính.

Trong nhiều năm yêu nhau, Lương Bằng Quang vừa là người yêu, người chồng mà còn đóng vai trò như quản lý cho Ngân 98 khi đi diễn. Anh chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống bạn gái đi diễn ở nhiều nơi.... và cùng nhau tạo dựng content câu view bất chấp.

Và kèm theo đó là không ít content phản cảm như thế này.

Và ngược lại, Ngân 98 cũng hưởng ứng điều này. Cô vốn là người gắn liền với nhiều tai tiếng. Ngân 98 cũng không ít lần bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật vì khoe thân phản cảm, ăn mặc đi ngược với thuần phong mỹ tục.

Tiếp đến, cặp đôi này gây sốc trong việc phát ngôn thiếu kiểm soát. Trên sóng livetsream cũng không ít lần cả hai vô tư chia sẻ về chuyện nhạy cảm, từ tình yêu, quan điểm sống,... bất chấp ý kiến trái chiều.

Trong gần 10 năm gắn bó, họ nhiều lần khiến dư luận "dậy sóng" vì những câu nói bị cho là "làm chiêu trò để gây chú ý". Năm 2019, Ngân 98 từng tố bạn trai ngoại tình, nhưng đến cuối năm lại tái hợp.

Thậm chí, nữ DJ này còn từng bị "ném đá" khi chia sẻ chuyện không muốn sinh con cho Lương Bằng Quang vì lo sợ sinh con ra sẽ giống như nam ca sĩ lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Cô và nam nhạc sĩ có ý định qua nước ngoài mua tinh trùng về cấy để có con đẹp...

Trong năm 2024, cả hai từng xuất hiện trên sóng show chia sẻ câu chuyện yêu đương, song chi tiết nào cũng khiến người nghe nhíu mày. Ví như, chỉ sau 1 tuần tìm hiểu, Ngân 98 chuyển đến sống cùng Lương Bằng Quang. Lương Bằng Quang tuyên bố chỉ cưới khi Ngân 98 có mức lương 100 triệu đồng/tháng. Ngân 98 đau khổ nhưng vẫn ráng duy trì mối quan hệ bị người kia tổn thương nhiều lần... (?) Những điều này khiến người nghe đặt câu hỏi: Lương Bằng Quang đối xử với Ngân 98 như vậy có gọi là chân thành? Ngân 98 có đang bị lợi dụng?

Đến thời điểm hiện tại, khi cát-xê đi diễn của Ngân 98 hơn mức 100 triệu/tháng, thì Lương Bằng Quang chịu tiếng "ăn bám vợ".

Điều này càng khiến nhiều người đặt dấu hỏi: Rồi là yêu dữ chưa? Ngôn tình gì kiểu ra điều kiện tài chính như thế này? Nếu sa cơ thì... sao?

Đó là câu hỏi chỉ có thời gian mới trả lời được. Còn điều rõ ràng nhất hiện tại chính là "những trò lố" của đôi vợ chồng này đã không còn cơ hội xuất hiện trên không gian mạng.



