Dấu ấn Việt Nam tại cuộc thi Nam vương Thế giới 2024

Dấu ấn Việt Nam rõ nét qua từng phần thi đêm chung kết Mr World

Khép lại chung kết Nam vương thế giới - Mr World 2024, điều đọng lại với nhiều khán giả là dấu ấn Việt Nam rõ nét suốt hành trình diễn ra cuộc thi, nhất là ở hai đêm National Costume và chung kết xếp hạng. Đây là nỗ lực quảng bá văn hóa của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và giám đốc quốc gia Mr World Vietnam - bà Phạm Kim Dung - thông qua một cuộc thi quốc tế.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Julia Morley - Chủ tịch Mr World, giám đốc quốc gia Mr World Vietnam - bà Phạm Kim Dung.

Cụ thể như trước đêm chung kết, thí sinh bước vào phần thi quan trọng Head to Head Challenge. Top 20 của phần thi đã nhận đề bài "Hãy chứng minh bạn xứng đáng trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam". Đây chính là cách ban tổ chức Mr World quảng bá Việt Nam, thúc đẩy du lịch đến bạn bè quốc tế. Sau màn quảng bá, top 3 lộ diện gồm Puerto Rico, Australia và USA. Người chiến thắng phần thi là thí sinh Daryn Alexander đến từ Mỹ.

Ở đêm chung kết, đại diện Mỹ tái hiện màn thuyết trình về Việt Nam trong vai trò một đại sứ du lịch. Trong bài thuyết trình thắng giải Head to Head Challenge, Alexander khen ngợi Việt Nam có ẩm thực xuất sắc, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Anh liên tục nói về sự thân thiện của con người Việt Nam. Đại diện Mỹ còn hài hước diễn lại cảnh người dân ở Phan Thiết chào đón nồng nhiệt thí sinh từ cuộc thi Mr World.

Ở phần thi ứng xử, ban tổ chức Mr World cũng khích lệ tinh thần của khán giả tại đêm chung kết cũng như thử thách các nam thí sinh về khả năng quan sát, thích nghi khi ít nhất 3 trong 10 câu hỏi đểu liên quan tới Việt Nam như: "Bạn học được gì trong thời gian dự thi Mr World tại Việt Nam?", "Điều gì bạn yêu thích nhất khi ở Việt Nam, bạn liên hệ bản thân với Việt Nam thế nào?"...

Phần biểu diễn You Raise Me Up của đại diện Puerto Rico.

Và có lẽ tiết mục đặc sắc nhất chung kết Mr World là phần biểu diễn You Raise Me Up của đại diện Puerto Rico. Ca khúc thể hiện thông điệp xã hội chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong không gian lắng đọng và giàu cảm xúc, 15 thương binh ở Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh và người có công Long Đất xuất hiện trên sân khấu.

15 cựu chiến binh tại chung kết Mr World có người bị thương tật lên đến 84%, mất cả hai chân, người bị ảnh hưởng về mặt trí tuệ. Hình ảnh 15 cựu chiến binh Việt Nam trong màu áo lính xuất hiện trên sân khấu quốc tế làm nhiều người xúc động.

Chia sẻ về tiết mục, Hoàng Nhật Nam - đạo diễn đêm chung kết Mr World chia sẻ: "Tôi có nói với bà Julia Morley - Chủ tịch Mr World - ý tưởng tiết mục biểu diễn của đại diện Puerto Rico có sự xuất hiện của các cựu chiến binh Việt Nam. Thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình, được chắp cánh ước mơ nhờ những hy sinh của thế hệ đi trước.

Ca khúc You Raise me Up có phần gợi lên thông điệp sự nâng đỡ cho thế hệ hôm nay đều đến từ quá khứ. Tôi thấy đó là điều xúc động và rất đáng tự hào. Nhìn thấy những cựu chiến binh đường xá xa xôi đến cùng xe lăn, xuất hiện trên sân khấu khiến tôi nghẹn ngào", đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dành nhiều tâm huyết cho chương trình.

Hàng trăm lần tên " Việt Nam " được thí sinh hô lên

Từ ngày các nam vương đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cho cuộc thi Mr World, ban tổ chức cũng đã bắt đầu luôn hành trình quảng bá văn hóa Việt, bao gồm việc nam vương Tuấn Ngọc tặng khăn rằn, đặc sản địa phương cho các nam vương quốc tế. Và ngày càng thể hiện rõ nét trong từng hoạt động của chương trình, đặc sắc nhất phải kể đến đêm trình diễn trang phục văn hóa dân tộc của Mr World.

Đêm diễn National Costume kéo dài hai tiếng đồng hồ. Khán giả hòa mình vào show văn hóa đầy sắc màu, từ các lễ hội ở châu Mỹ đến các thổ dân ở châu Phi, những nét cổ kính của châu Âu và văn hóa đậm tính tín ngưỡng ở châu Á. Đây cũng là lần đầu cuộc thi Mr World có thêm phần thi National Costume. Ý tưởng đưa phần thi trình diễn Trang phục văn hóa dân tộc này vào Nam vương Thế giới cũng đến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Điểm đặc biệt của đêm thi trang phục truyền thống tại Mr World là thí sinh trình diễn theo nhóm châu lục, phản ánh đậm nét nền văn hóa các nước. Ở cuối phần trình diễn của mỗi châu lục, nhóm thí sinh gửi lời cảm ơn đến ê-kíp Việt Nam. Hàng trăm lần tên "Việt Nam", "tôi yêu Việt Nam", "xin chào Việt Nam"... được thí sinh quốc tế hô vang tại Phan Thiết.

Đêm diễn National Costume.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam thông qua bộ sưu tập áo dài Thăng Long tứ trụ

Để quảng bá văn hóa Việt, đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn cài cắm trong màn trình diễn áo dài tại đêm chung kết Mr World. Yếu tố Việt Nam thể hiện đậm nét qua 60 bộ trang phục thêu tay, vẽ hình rồng, chim Lạc, trống đồng.

Bộ sưu tập áo dài của NTK Tuấn Hải được 60 nam vương trình diễn mang tên Thăng Long tứ trụ. Nhóm thí sinh biểu diễn áo dài dựa trên châu lục. Khu vực châu Mỹ - Caribe trình diễn áo dài màu đen. Các thí sinh khu vực châu Phi diện trang phục xanh lục, tượng trưng thiên nhiên, đất trời. Các nam vương đến từ châu Âu được giao trình diễn áo dài tông màu hồng. Đại diện Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc và nhóm nam vương đến từ châu Á trình diễn trang phục mang sắc thái đỏ - trắng và vàng, tượng trưng cho văn hóa, niềm khát khao và tự hào phương Đông.

Những hoạ tiết rồng, chim Lạc, trống đồng được ban tổ chức gửi gắm trên áo dài để quảng bá văn hoá Việt Nam ra quốc tế. Đây cũng là lần thứ hai các thí sinh Mr World trình diễn áo dài, trước đó là ở show VBFF 9 diễn ra tại Bạch Dinh.

Thí sinh các nước trong tà áo dài Việt.

Sau màn trình diễn tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói anh cảm thấy hạnh phúc khi tà áo dài xuất hiện trên sân khấu quốc tế. "Là người làm văn hóa, tôi rất tự hào khi lần này sắc màu, văn hóa Á Đông trong tà áo dài được thể hiện trọn vẹn. Tôi tự hào khi cùng NTK Tuấn Hải quảng bá văn hóa nước nhà ra thế giới", đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói thêm.