Dấu ấn ‘ông trùm’ than cốc tại KCN 4.500 tỷ ở Hải Phòng

Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng vào tháng 6/2022 đã tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh cho CTCP Đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh.

Với tổng vốn đầu tư là 4.597 tỷ đồng, quy mô 410ha, đây là 1 trong số 15 khu công nghiệp mới với tổng diện tích trên 6.200ha được Hải Phòng quy hoạch, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Dự án được định hướng là một khu công nghiệp đa ngành, gồm: công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp sản xuất chế tạo, lắp ráp đồ điện tử, sản xuất các sản phẩm cơ khí... Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công cuối năm 2022, sau khi hoàn thành các thủ tục về giải phóng mặt bằng. Sau khi đi vào hoạt động, dự án có thể thu hút từ 30.000 - 40.000 lao động tới làm việc.

Là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp trọng điểm tại Hải Phòng, song CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh vẫn còn khá xa lạ với phần đông thị trường.

Theo tìm hiểu, KCN Tiên Thanh được thành lập từ tháng 8/2020 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: CTCP Xây dựng Bất động sản Việt Phát (viết tắt: Việt Phát Land; góp 650 tỷ đồng, tương đương 65% vốn điều lệ); bà Nguyễn Thị Ngọc (góp 300 tỷ đồng, chiếm 30% VĐL); và ông Nguyễn Xuân Trường (góp 50 tỷ đồng; chiếm 5% VĐL). Vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của KCN Tiên Thanh do ông Nguyễn Khôi đảm nhiệm. Bên cạnh pháp nhân trên, ông Khôi hiện đứng tên một số công ty như CTCP Viện Công nghệ Tàu thủy Việt Nam và Công ty TNHH Route INN Việt Nam Hải Phòng.

Về phần mình, Việt Phát Land là công ty được thành lập bởi một số thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG). Ở thời điểm thành lập tháng 9/2017, Việt Phát Land do vợ chồng Chủ tịch HĐQT VPG Nguyễn Văn Bình nắm giữ 50% vốn; ông Nguyễn Văn Đức (TV HĐQT của VPG) nắm giữ 10%; ông Nguyễn Xuân Trường (TV HĐQT của VPG) nắm giữ 15%; VPG nắm giữ 15% vốn với giá trị 102,75 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, VPG đã đầu tư 147,75 tỷ đồng vào Việt Phát Land với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết là 7,44%

Khởi đầu từ một công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa được thành lập từ năm 2008, VPG đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh về sản xuất kinh doanh các nguyên liệu khoáng sản và dịch vụ vận tải nội địa tại Việt Nam. Cập nhật tại ngày 30/6/2022, công ty này có số vốn điều lệ 802 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Bình và bà Lê Thị Thanh Lệ nắm giữ 29,07%.

Hiện tại, hoạt động chính của công ty là kinh doanh, xuất nhập khẩu và cung cấp quặng sắt và than cho các nhà máy thép và nhà máy nhiệt điện, cùng với một số dịch vụ như vận tải, kho bãi,…Đây là nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu của nhiều nhà máy thép lớn như Hòa Phát, Gang thép Thái Nguyên, DONGBU, SAMINA,.. và là đối tác cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN và PVN. Công ty cũng đã mở rộng thị trường nhập khẩu than cốc, quặng sang Nhật Bản, Thụy Sỹ, Singapore với một số đối tác như: Công ty Daichu Corporation, Công ty Glencore International AG, Công ty Noble Resources International PTE LTD...

Ở một thương vụ đáng chú ý, trong năm 2022, liên danh VPG – Danka Minerals – SUEK AG đã được lựa chọn thực hiện gói thầu Cung cấp nhiên liệu than cho quá trình vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2022 với giá trúng thầu đạt 11.965,3 tỷ đồng, giảm khoảng 2.670 tỷ đồng so với giá gói thầu, thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Bên cạnh đó, vào ngày 25/5 mới đây, HĐQT VPG cũng đã thông qua hợp đồng hợp tác với CTCP Thương mại và Đầu tư Công nghệ ECOTECH Việt Nam để đầu tư dự án khu đô thị 1.500 tỷ đồng tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hòa Bình. VPG sẽ góp 585 tỷ đồng, thời gian góp vốn dự kiến từ năm 2022 đến 2024.

Đối với mảng bất động sản công nghiệp, tại Hải Phòng, ngoài KCN Tiên Thanh, VPG đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cảng thủy nội địa đến UBND để triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu cảng thủy nội địa và bến bãi hậu cần tại đất bãi sông thuộc quy hoạch Cụm công nghiệp Đò Nống tại xã Lê Thiện, huyện An Dương. Dự án có diện tích 46,8 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 660 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty này dự kiến đầu tư 419 tỷ đồng để thực hiện Dự án Cảng thủy nội địa Việt Phát tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, với tổng quy mô vào khoảng 9,75 ha. Dự án được xây dựng nhằm mục đích trở thành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, đồng thời là điểm kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, nhóm VPG còn thể hiện mối quan tâm tới các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Hoá và Cụm công nghiệp Lê Hồ có tổng diện tích 150ha tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Về tình hình kinh doanh, trong giai đoạn 2018 – 6T2022, VPG ghi nhận hoạt động kinh doanh khởi sắc với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng qua từng năm. Như năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tăng 65,7% so với năm trước đó, đạt 3.863 tỷ đồng, lãi hơn 421 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với mức 88 tỷ đồng năm 2020.

Sang 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của VPG ở mức 2.440 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 28% kế hoạch đề ra trong năm, trong đó chiếm phần lớn là doanh thu bán than cốc. Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VPG đạt 4.295 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 86% lên 1.393 tỷ đồng cùng các khản phải thu ngắn hạn tăng 83%. Ngoài ra, công ty này cũng phát sinh khoản phải thu dài hạn 300 tỷ đồng đối với ECOTECH Việt Nam.