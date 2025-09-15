Đặt trước siêu phẩm iPhone 17 Series và iPhone Air: Ưu đãi đột phá chỉ có tại Thế Giới Di Động

Đồng hành cùng sự kiện này, Thế Giới Di Động mang đến chương trình đặt trước với hàng loạt ưu đãi độc quyền và đặc quyền hấp dẫn, biến giấc mơ sở hữu siêu phẩm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sở hữu iPhone thế hệ mới với đặc quyền ưu đãi chưa từng có

Chương trình đặt trước (Pre-Order) tại Thế Giới Di Động không chỉ giúp bạn trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm mà còn mang đến một "cơn mưa" quà tặng và ưu đãi hấp dẫn.

Tối ưu tài chính - Sở hữu siêu phẩm trong tầm tay

Không còn nỗi lo về tài chính, bạn hoàn toàn có thể sở hữu ngay iPhone 17 hay iPhone Air với những giải pháp hỗ trợ toàn diện:

Trả chậm 0% lãi suất: Trả trước chỉ từ 10% giá trị máy, kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 12 tháng, hỗ trợ qua thẻ tín dụng và các công ty tài chính uy tín.

Thu cũ đổi mới - Trợ giá đến 3 triệu đồng: Nâng cấp lên iPhone mới một cách tiết kiệm nhất. Chỉ cần mang thiết bị cũ của bạn đến cửa hàng, chúng tôi sẽ định giá cao và tặng thêm khoản trợ giá cực hấp dẫn.

Giảm trực tiếp đến 2.5 triệu đồng: Khi thanh toán qua các thẻ ngân hàng đối tác hoặc ví điện tử.

Xây dựng hệ sinh thái Apple - Tiết kiệm đến hàng triệu đồng

Đây là cơ hội vàng để bạn hoàn thiện bộ sưu tập sản phẩm Apple của mình với chi phí tối ưu nhất. Khi mua iPhone thế hệ mới kèm các sản phẩm khác, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi giảm giá cực sâu:

Mua kèm iPad giảm ngay 2.000.000đ

Mua kèm Macbook giảm ngay 3.000.000đ

Mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000đ

Mua kèm AirPods giảm ngay 500.000đ

An tâm tuyệt đối và quà tặng hấp dẫn

Sự hài lòng và an tâm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Thế Giới Di Động cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội cùng nhiều quà tặng giá trị:

Cam kết giao hàng đúng hẹn: Giao trễ tặng ngay phiếu mua hàng 1.000.000đ.

Tặng Phiếu mua hàng 500.000đ: Áp dụng khi mua các sản phẩm phụ kiện khác (không bao gồm sản phẩm Apple).

Tặng Phiếu mua hàng 200.000đ: Dùng để mua sim Mobifone gói cước 6MWG125 (8GB/ngày) sử dụng trong 6 tháng.

Bảo vệ toàn diện: Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng và gói bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí cho cả 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, và Vinaphone.

Khám phá các phiên bản iPhone 17 và iPhone Air đầy màu sắc

Hãy cùng chiêm ngưỡng những lựa chọn màu sắc và dung lượng bộ nhớ đẳng cấp trên thế hệ iPhone mới nhất với iPhone 17 Series (Bao gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air. Mỗi phiên bản đều mang một cá tính riêng, sẵn sàng chinh phục mọi tín đồ công nghệ.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Nhanh tay đăng ký Pre-Order iPhone 17 Series và iPhone Air ngay hôm nay tại Thế Giới Di Động để sớm sở hữu siêu phẩm mới nhất từ Apple!