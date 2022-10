Đặt trước iPhone 14 tại TopZone, chưa nhận máy đã lời ngay 10 triệu đồng

Cụ thể, khách hàng đặt mua iPhone 14 trong thời gian từ ngày 07/10 đến hết ngày 13/10 tại hệ thống TopZone và Thế Giới Di Động sẽ được sở hữu ngay gói ưu đãi TopVIP độc quyền trị giá 6 triệu đồng, cùng khuyến mãi giảm giá đến 4 triệu đồng (bao gồm ưu đãi giảm đến 3 triệu đồng khi đăng ký pre-order và giảm thêm 1 triệu đồng khi thanh toán qua ví điện tử VNPAY-QR).



Nhanh tay đặt trước iPhone 14 series tại TopZone và Thế Giới Di Động để được nhận trọn bộ khuyến mãi hấp dẫn này

Với gói TopVIP bạn sẽ nhận được sự chăm sóc toàn diện, bao gồm: tăng thời gian bảo hành lên 2 năm, bảo hiểm rơi vỡ 1 năm và cam kết thu mua lại đến 60% so với mức giá ban đầu bỏ ra để sở hữu sản phẩm.

Bảo hiểm rơi vỡ màn hình đến 12 tháng khi đặt trước iPhone 14 series tại TopZone và Thế Giới Di Động

Lợi ích của gói bảo hành kèm bảo hiểm rơi vỡ là bạn sẽ được bồi thường 100% chi phí thay linh phụ kiện khi máy gặp phải các sự cố trong quá trình sử dụng như va quẹt, rơi vỡ, rớt nước... Toàn bộ chi phí thay thế linh kiện chính hãng bởi Apple hoặc cơ sở ủy quyền được miễn phí hoàn toàn. Nếu máy hư toàn bộ bạn sẽ được đổi máy mới 100% và chỉ đóng thêm 25% giá lúc mua máy.



Ngoài ra, việc tăng thêm 1 năm bảo hành tại hệ thống TopCare cũng giúp bạn xử lý mọi vấn đề hỏng hóc của sản phẩm một cách nhanh chóng và an toàn sau khi chiếc iPhone của bạn hết thời gian bảo hành chính hãng.

Là trung tâm bảo hành ủy quyền hàng đầu của Apple tại Việt Nam, khi đến bảo hành tại TopCare bạn sẽ được tư vấn và hỗ trợ một cách bài bản bởi 100% đội ngũ chuyên viên kỹ thuật được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Apple.

Cuối cùng, việc cam kết thu lại iPhone 14 cũ với giá đến 60% là ưu đãi đặc biệt nhất mà ít hệ thống nào dám cam kết ngoài TopZone. Với ưu đãi này, iFans hoàn toàn yên tâm trải nghiệm sản phẩm và không phải quá đắn đo về chi phí khi muốn nâng cấp lên phiên bản mới. Đây chính là đặc quyền dành cho khách hàng khi đặt trước iPhone 14 series tại TopZone. Với những quyền lợi vượt trội chỉ dành riêng cho khách hàng pre-order iPhone 14, TopZone đích thị là đại lý ủy quyền Apple hàng đầu Việt Nam, luôn quan tâm đến lợi ích và nhu cầu của khách hàng.



iPhone 14 series hiện được rất nhiều người quan tâm bởi những nâng cấp đáng giá về camera, thời lượng pin được cải thiện đáng kể cùng các tính năng an toàn như phát hiện va chạm hay gửi tin nhắn khẩn cấp qua kết nối vệ tinh,… Phiên bản cao cấp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max còn đặc biệt hơn khi đây là những sản phẩm đầu tiên của iPhone được trang bị camera 48MP, Always on Display và Dynamic Island độc đáo. Đặc biệt, màu tím được bổ sung thêm vào cả 2 dòng thường và Pro của iPhone 14 đang khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Nhanh tay đặt hàng để sở hữu chiếc flagship xịn sò này và tận hưởng gói ưu đãi mà TopZone dành riêng cho bạn.