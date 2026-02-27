Đặt trước Galaxy S26 Series tại TGDD với ưu đãi trợ giá 50%, giảm thẳng 6 triệu đồng!

3 nâng cấp mang tính "cách mạng" giúp Galaxy S26 Series ghi điểm tuyệt đối

Hiệu năng và Tản nhiệt: Sự kết hợp giữa siêu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và buồng hơi tản nhiệt mở rộng 25% giúp máy phá bỏ mọi giới hạn về sức mạnh. Đi kèm là sạc nhanh 60W (nạp 75% chỉ trong 30 phút), đảm bảo trải nghiệm của bạn luôn xuyên suốt, không lo gián đoạn vì nóng máy hay hết pin.

Camera "Gimbal" 360 độ: Đây là bước tiến lớn nhất trong lịch sử nhiếp ảnh di động của Samsung. Khả năng chống rung vật lý 360 độ giúp video 8K đạt độ mượt mà tuyệt đối. Cảm biến 200MP thế hệ mới thu sáng vượt trội, thách thức mọi điều kiện bóng tối, mang lại chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp ngay trên điện thoại.

Hệ điều hành AI thấu hiểu người dùng: Galaxy AI giờ đây cực kỳ chủ động với các tính năng Now Brief (tóm tắt thông tin) và Now Nudge (gợi ý theo ngữ cảnh). Khả năng tìm kiếm cùng lúc nhiều kết quả qua Circle to Search và bảo mật tuyệt đối với tính năng chống nhìn trộm (trên S26 Ultra) giúp máy trở thành người đồng hành đáng tin cậy nhất.

Các tùy chọn bộ nhớ chính thức được mở bán

Samsung Galaxy S26 12GB/256GB

Samsung Galaxy S26 12GB/512GB

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/256GB

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/512GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB

Nâng cấp ngay, nhận trọn ưu đãi đến 8 triệu đồng tại Thế Giới Di Động

Thời gian đặt trước: Từ ngày 26/02 - 05/03/2026.

Thời gian giao hàng (dự kiến): Từ ngày 06/03 - 16/03/2026.

Việc sở hữu siêu phẩm công nghệ nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặt ngay trong thời điểm này để tận hưởng trọn vẹn chương trình Pre-order tại Thế Giới Di Động siêu hấp dẫn:

Giảm trực tiếp đến 6 triệu đồng

Thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Thanh toán qua VNPay giảm thêm 1 triệu đồng

Tặng SIM data khủng 8GB/ngày suốt 6 tháng

Trả góp 0% lãi suất

Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nếu lỗi từ nhà sản xuất

Tặng bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng.

Số lượng suất đặt trước có hạn và sức nóng của Samsung Galaxy S26 Series đang tăng lên từng giờ. Đừng để lỡ cơ hội là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu siêu phẩm camera 'Gimbal' này với mức giá tiết kiệm lên đến hàng triệu đồng. Hãy truy cập ngay website Thế Giới Di Động hoặc ghé cửa hàng gần nhất để giữ chỗ và nhận trọn bộ đặc quyền VIP trước khi chương trình kết thúc!