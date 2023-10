‘Đất rừng phương Nam’ thì hot rần rần, đất nền phương Nam lạnh tanh - vắng người mua, thưa người bán

“Đất rừng phương Nam” là tên bộ phim điện ảnh sắp được trình chiếu chính thức nhưng đã có sức nóng rất lớn bởi nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, cũng là đất phương Nam nhưng đất nền tại khu vực này không có được sức nóng như vậy. Thậm chí, nhiều số liệu cho thấy đất nền phương Nam bị sụt giảm kể cả cung lẫn cầu.

Theo báo cáo bất động sản quý 3/2023 của DKRA Việt Nam, trong quý, phân khúc đất nền tại TP HCM và lân cận chỉ có 3 dự án mở bán mới, 3 dự án bán giai đoạn tiếp theo, tỷ lệ tiêu thụ đạt 25%. Cụ thể, tổng cộng 271 nền mới được tung ra (giảm 79% so cùng kỳ), chỉ có 68 nền được bán thành công (giảm đến 88% so cùng kỳ).

Giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá dưới 20 triệu đồng/m2. Long An dẫn đầu thị trường quý 3/2023 khi chiếm khoảng 47% tỷ trọng nguồn cung và 57% lượng tiêu thụ mới.

Mặt bằng giá sơ cấp không biến động so với lần mở bán trước đó nhưng ghi nhận mức tăng 1% - 3% so với cùng kỳ. Các chính sách ưu đãi, chiết khấu... tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Các sản phẩm thứ cấp có mức giảm trung bình 8% - 12% vo với đầu năm 2023. Giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý.

Còn trong báo cáo nghiên cứu thị trường của DKRA ghi nhận tại TP HCM và vùng phụ cận, lượng tiêu thụ mới trong tháng 8/2023 sụt giảm mạnh tới 94%, nguồn cung cũng giảm tới 58% so với cùng kỳ năm 2022. Long An là địa phương có lượng đất nền chiếm tới 89% trên tổng cung mới toàn thị trường. Giá đất nền vẫn “đứng im” ở giá sơ cấp và thứ cấp khi được rao bán ở mức 25-34 triệu đồng/m2 tại Long An và 5,2-5,8 triệu đồng/m2 tại Tây Ninh.

Thanh khoản thị trường chưa có nhiều khởi sắc trong tháng qua. Trong khi đó, tại một số huyện vùng ven của TP HCM, giá cũng liên tục giảm mạnh từ 25-50%. Theo đó, đất nền tại huyện Bình Chánh và Nhà Bè giảm giá mạnh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty Bất động sản Trường Phát, một đơn vị chuyên phân phối đất nền ở khu vực TP Thủ Đức và các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai cho biết: Khách hàng ký gửi nhiều sản phẩm để bán, trước đây có giá trên 10 tỷ đồng nhưng hiện nay dù giảm giá 50% vẫn không thể giao dịch. Tại huyện Cần Giờ, nhiều khu đất mặt tiền biển lô lớn từng chào giá từ 30-50 tỷ đồng đầu năm 2022 hiện hạ xuống còn trên dưới 30 tỷ đồng, song ít khách quan tâm.

Trong báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn, dù tình hình kinh tế duy trì sự ổn định nhưng thị trường bất động sản quý 3 năm 2023 vẫn chưa khởi sắc. Cả lượng tin rao bán nhà đất và mức độ quan tâm đều tiếp tục có sự giảm sút so với cùng kỳ.

Với loại hình đất nền, mức độ quan tâm trên cả nước giảm gần 10% so với quý trước đó. Nếu so với tháng 3/2023, đất nền khu vực phía Bắc ghi nhận mức độ quan tâm giảm 73%; đất nền các tỉnh phía Nam cũng giảm 71% và khu vực miền Trung giảm mạnh nhất, tới hơn 75%. Lượng giao dịch đất nền vẫn chưa cải thiện, chủ yếu do quan ngại về tính pháp lý và giá bán chưa phù hợp​.

Mức độ quan tâm đất nền các tỉnh phía Nam giảm 71% so với tháng 3/2023. Ảnh minh họa.

Khi nào thị trường đất nền phục hồi?

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Batdongsan.com.vn cho biết, với loại hình đất nền, dù sụt giảm mạnh nhưng đây vẫn luôn là phân khúc thu hút sự quan tâm lớn ở thị trường bất động sản Việt Nam, chiếm đến 28% tỷ trọng lựa chọn mua của khách hàng tham gia một khảo sát của Batdongsan.com.vn. Trong đó, 46% nhà đầu tư lựa chọn sẽ xuống tiền mua đất nền, 32% nhóm khách hàng có nhu cầu mở rộng không gian sống cũng chọn đất nền để mua vào.

Xét về biến động giá, đất nền đã có sự tăng trưởng liên tục về giá tính từ 2018 đến nay. Theo đó, giá đất nền trên cả nước trong quý 3/2023 tăng 38% so với cùng kỳ 2018, thị trường phía Nam có giá đất nền tăng mạnh nhất cả nước, gần 71%, trong khi các tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng tầm 51% trong 6 năm qua.

Đánh giá về triển vọng phục hồi của thị trường đất nền, theo khảo sát được thực hiện trên 1.000 môi giới bất động sản cho thấy, 25% nhà môi giới nhận định phải đến quý 4/2024 thị trường đất nền mới phục hồi trở lại, khoảng 17% cho rằng sẽ phục hồi trong quý 3/2024 và 22,6% nhìn nhận điểm đảo chiều sẽ là quý 2/2024.

Về vấn đề này, ông Quốc Anh cho rằng, so với các loại hình khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ chậm hơn do nhiều yếu tố.

Xét về tăng trưởng kinh tế, dự báo đến 2024 kinh tế mới có khả năng hồi phục. Tín dụng mở dành cho đầu tư bất động sản vẫn ở mức rất thấp, lãi suất dù đang giảm dần nhưng với tốc độ giảm hiện tại dự kiến cần 3-4 quý để có thể trở về mức lãi suất năm 2021.

Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân đầu tư công dự kiến phải đến năm 2025 mới bùng nổ, luật đất đai cũng dự kiến phải cuối năm 2024 mới thông qua và mất một thời gian để đi vào thực tế. Ngoài ra tâm lý thị trường vẫn còn thấp với các phân khúc bất động sản thuộc loại đầu tư, đầu cơ, ít phục vụ nhu cầu ở thực.

Vì vậy ông Quốc Anh dự báo đất nền sẽ phục hồi chậm hơn so với những loại hình khác và có thể phải đến cuối năm 2024 thị trường này mới đảo chiều.

Còn theo DKRA, vấn đề khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn mới, các rủi ro về pháp lý... đã tác động rất lớn đến nguồn cung mới trong thời gian qua. Việc điều chỉnh các chính sách liên quan đến tín dụng bất động sản, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý dự án... được kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu “sáng sủa” hơn cho thị trường trong thời gian tới.