Đặt mục tiêu GRDP bình quân lên đến 14.000 USD vào năm 2030, kinh tế thành phố chiếm 16% GDP Việt Nam tăng trưởng thế nào trong năm 2024?

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ của cả nước. Thành phố có vị trí quan trọng trong các hành lang kinh tế của Quốc gia, kết nối các hoạt động trao đổi, lưu thông trên khắp cả nước; là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng Trung du miền núi phía Bắc và cả nước. Tất cả các tuyến di chuyển giao thông đi lại, các luồng hàng hóa của các tỉnh phía Bắc đều phải qua Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội về Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, kinh tế - xã hội năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc....

Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, trách nhiệm của người đứng đầu được tăng lên cùng sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị khi vừa phải linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục cơn bão số 3 (YAGI) gây hậu quả tại một số quận, huyện, thị xã.

Về kinh tế năm 2024 của Thành phố Hà Nội, báo cáo cho biết, tăng trưởng GRDP được duy trì, đạt cao hơn mức tăng cùng kỳ, có nhiều triển vọng phát triển. Cụ thể, GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,12% cao hơn cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ tăng 5,99%), thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

UBND Hà Nội cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới căng thẳng chính trị leo thang, diễn biến phức tạp; ở trong nước các tỉnh, thành phố phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng trên là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Tổng cục Thống kê dự kiến lần 1 (tháng 5/2024), GRDP Hà Nội năm 2024 đạt 6,11%; Kết quả 9 tháng GRDP tăng 6,12%. Trong quý IV, Thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao,… nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phòng Thủ đô đã thu hút lượng lớn khách du lịch, góp phần kích cầu tăng trưởng kinh tế nên dự kiến GRDP quý IV tăng cao, ước cả năm 2024 GRDP đạt cao hơn dự kiến lần 1 (GRDP dự kiến đạt trên 6,5%) .

Về tình hình thu-chi NSNN, báo cáo của UBND Thành phố cho hay, dự kiến năm 2024 tổng thu NSNN là 492.309 tỷ đồng, đạt 120,5% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 461.922 tỷ đồng, chiếm 93,8%, đạt 122% dự toán, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng thu từ sản xuất kinh doanh trong thu nội địa là 188.742 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,9% trong thu nội địa, đạt 107,3% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ; Thu từ nhà, đất: 48.590 tỷ đồng, đạt 114,0% dự toán, tăng 129,1% so với cùng kỳ (Riêng thu tiền sử dụng đất: 36.100 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 140,5% so với cùng kỳ).

Về chi NSNN, năm 2024 ước đạt 125.449 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán đầu năm và 90,3% dự toán sau điều chỉnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 68.088 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên là 58.387 tỷ đồng, đạt 102,0% dự toán giao đầu năm và 96,4% dự toán sau điều chỉnh, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, lũy kế 11 tháng đầu năm 2024, toàn Thành phố thu hút 1,8 tỷ USD vốn FDI, trong đó: Đăng ký cấp mới 258 dự án với số vốn đạt 1,2 tỷ USD; 180 lượt tăng vốn đầu tư với 283,2 triệu USD; 213 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 341,1 triệu USD. Dự kiến năm 2024, Thành phố thu hút 2.015 triệu USD - đạt kế hoạch năm 2024.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 nêu rõ, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, Thành phố sẽ là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5 - 9,5%/ năm thời kỳ 2021 - 2030. Quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2030 gấp 3,4 lần năm 2020; đóng góp 15 - 16% tổng sản phẩm (GDP) của cả nước, khoảng 45 - 46% GRDP của vùng đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân/người (giá hiện hành) đạt khoảng 13.500 - 14.000 USD.

Tỷ trọng GRDP của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 65,2%, khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 25,3%, khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 1,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 8,2%. Kinh tế số chiếm 40% trong GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 8% trong GRDP của thành phố; Tốc độ tăng năng suất lao động khoảng 7,5 - 8%/năm.