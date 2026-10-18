Đặt mua iPhone Duo ở đâu rẻ nhất?

Từ tối 16/10, iPhone Duo mở đặt cọc tại Việt Nam nhưng hết suất chỉ sau ít phút, nhiều khách có thể phải chờ đến tháng 12/2026 mới có thể nhận máy. Bên cạnh sự kiện iPhone Duo mở cọc, một câu hỏi được đặt ra cho nhiều người dùng muốn sở hữu chiếc iPhone gập cao cấp của Apple: Mua iPhone Duo ở đâu rẻ nhất?

Từ 19h ngày 16/10/2026 (giờ Việt Nam), người dùng có thể đặt trước iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, qua Apple Store trực tuyến và các hệ thống bán lẻ ủy quyền. Rất nhanh chóng, nhiều đại lý thông báo ngừng nhận đặt hàng vì toàn bộ phiên bản hết suất, một số đại lý khác cho biết nhiều phiên bản không còn máy để giao trong đợt đầu, khách hàng có thể phải chờ đến tháng 12 mà chưa có cam kết thời gian giao. Trên Apple Store trực tuyến, lịch giao hàng lùi sang ngày 27/10, muộn hơn mốc mở bán dự kiến 23/10.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có bốn phiên bản: 64.999.000 đồng cho bản 256GB, 71.499.000 đồng cho 512GB, 84.499.000 đồng cho 1TB và 103.999.000 đồng cho 2TB. Với mức giá không hề rẻ, một vấn đề được nhiều người quan tâm là mua iPhone Duo ở đâu rẻ nhất?

iPhone Duo đã chính thức mở cọc và bắt đầu mở bán từ ngày 23/10 tới

Giá iPhone Duo tại các thị trường, ở đâu rẻ nhất?

Theo dữ liệu thống kê từ The Mac Index cho bản 7,6 inch, 256GB, Mỹ có giá niêm yết thấp nhất: 1.999 USD chưa thuế, khoảng 2.158 USD khi cộng thuế bán hàng ước tính khoảng 8%. Xếp sau là Hồng Kông với 17.499 HKD, khoảng 2.229 USD. Tiếp theo là Nhật Bản (364.800 yen) và Đài Loan (74.900 TWD), cùng khoảng 2.309 USD. Nếu tính cả khoản hoàn thuế cho du khách, Nhật Bản xuống còn khoảng 2.099 USD và trở thành nơi rẻ nhất trong bảng, nhưng mức này phụ thuộc vào thủ tục và phí hoàn thuế thực tế.

Quy đổi theo tỷ giá mà The Mac Index sử dụng, giá iPhone Duo tại Mỹ khoảng 2.158 USD và tại Hồng Kông khoảng 2.229 USD, trong khi tại Việt Nam là khoảng 2.512 USD. Như vậy, giá tại thị trường Việt Nam cao hơn Mỹ khoảng 16% (khoảng 354 USD) và cao hơn Hồng Kông khoảng 13% (khoảng 283 USD). Quy đổi theo tỷ giá mà The Mac Index sử dụng, mức chênh này tương đương khoảng 9,2 triệu đồng so với Mỹ và 7,3 triệu đồng so với Hồng Kông.

Infographic giá iPhone Duo 256GB tại các thị trường

Giá iPhone Duo tại Việt Nam ở mức giữa của thế giới

Giá 64.999.000 đồng của Việt Nam tương đương khoảng 2.512 USD, cao hơn Mỹ khoảng 16%. Xếp theo giá niêm yết, Việt Nam đứng thứ 14 trong 32 thị trường, gần chính giữa bảng.

So với khu vực, giá tại Việt Nam cao hơn Malaysia (khoảng 2.327 USD), Thái Lan (khoảng 2.388 USD) và Singapore (khoảng 2.419 USD), nhưng thấp hơn Philippines (khoảng 2.537 USD). Hàn Quốc, ở mức khoảng 2.469 USD, chỉ rẻ hơn Việt Nam một chút.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam rẻ hơn mọi thị trường châu Âu có trong bảng. Ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Hà Lan, máy có giá từ khoảng 2.580 đến 2.630 USD. Việt Nam cũng rẻ hơn Saudi Arabia (khoảng 2.531 USD) và Mexico (khoảng 2.608 USD).

Giá mua iPhone Duo tại Việt Nam ở mức giữa của thế giới

Những nơi đắt nhất thế giới

Brazil có giá cao nhất, 21.999 real, khoảng 4.315 USD, gấp đôi Mỹ. Quy đổi ra khoảng 111,7 triệu đồng, nghĩa là bản 256GB tại Brazil còn đắt hơn bản 2TB đắt nhất ở Việt Nam. The Mac Index ghi nhận mức thuế ICMS 18% tại Brazil. Apple chưa công bố lý do cụ thể cho mức giá này.

Ấn Độ đứng thứ hai với 299.900 rupee, khoảng 3.158 USD, cao hơn Mỹ 46%, tương đương khoảng 81,7 triệu đồng. Giá này đã gồm thuế GST 18%. Theo trang 91mobiles, Apple chưa giải thích cách định giá tại Ấn Độ. Trang này nêu một số yếu tố có thể ảnh hưởng: thuế GST, chi phí nhập khẩu và biến động tỷ giá. Cũng theo tính toán của 91mobiles, mức chênh so với giá Mỹ quy đổi của iPhone Duo tại Ấn Độ là gần 58%, cao hơn iPhone 18 Pro (45%) và iPhone 17 Pro (khoảng 35%).

Nhóm đắt tiếp theo phần lớn ở châu Âu, nơi thuế giá trị gia tăng cao. Hungary, nơi thuế ÁFA ở mức 27%, bán máy với giá 899.990 forint, khoảng 2.780 USD. Na Uy (thuế 25%) bán 25.990 krone, khoảng 2.750 USD. Thụy Điển (thuế 25%) và Phần Lan (thuế 26%) đều ở mức khoảng 2.720 USD. Tại Anh, giá 1.999 bảng đã gồm thuế VAT 20%, khoảng 2.660 USD, cao hơn Mỹ 23%. Con số 1.999 bảng trùng với con số 1.999 USD tại Mỹ, nhưng vì đồng bảng có giá trị cao hơn nên giá thực tế cao hơn nhiều.