Trong tháng 5 và tháng 6.2026, Skoda Việt Nam đã tổ chức hành trình chinh phục 4 cực địa đầu Tổ quốc. Hành trình đi qua 4 điểm cực, 4 chặng đường và 4 địa hình, môi trường khác nhau không chỉ là thử thách kỹ thuật mà còn là minh chứng sống động về sự bền bỉ và khả năng thích ứng của Kushaq trên mọi địa hình và khí hậu Việt Nam.

Skoda Kushaq không chỉ là mẫu xe đầu tiên của Skoda được sản xuất tại Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng cho cam kết đầu tư nghiêm túc và dài hạn của thương hiệu tới từ Cộng Hòa Séc tại thị trường cũng như toàn khu vực Đông Nam Á.

Tròn một năm sau ra mắt, Skoda Việt Nam đã tổ chức hành trình dành riêng cho dòng xe này - "Cùng Skoda Kushaq vẽ trọn Việt Nam". Đây cũng là dịp để chứng minh rằng Skoda Kushaq không bị giới hạn trong không gian di chuyển đô thị, mà còn có thể là một chiếc xe đồng hành với chủ nhân rong ruổi trên các hành trình dài, vượt qua nhiều cung đường ở nhiều điều kiện khác nhau nhờ vào chất Âu bên trong.

Trong hành trình này, đoàn xe đã chinh phục thành công bốn điểm cực địa đầu Tổ quốc, lần lượt ghi dấu ấn tại Đất Mũi (Cà Mau), Mũi Đại Lãnh (Phú Yên, nay là Đắk Lắk), A Pa Chải (Điện Biên) và Lũng Cú - Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang, nay là Tuyên Quang). Đây đều là những điểm nổi tiếng với điều kiện môi trường và địa hình khác biệt, từ nước biển mặn đến cao nguyên đá, từ đồng bằng đến những khúc cua tay áo đầy tính thử thách.

Đoàn xe Skoda Kushaq tham gia trong hành trình "Vẽ trọn Việt Nam"

Anh Phạm Công - người cầm lái Skoda Kushaq đi qua 4 chặng nói trên cho biết: "Những đoạn đường bằng phẳng xe đi rất êm, nhưng những đoạn đường xóc, nhiều đá dăm và những khúc cua tay áo mới là những địa hình thể hiện được phẩm chất của Kushaq. Chiếc xe có độ cân bằng ổn định, không bị rung lắc nhiều khi qua đường xóc và bám cua ổn định, có thể nói, nhờ chiếc xe này mà hành trình của chúng tôi đơn giản hơn".

Trong phân khúc xe hạng B hiện tại, Skoda Kushaq là mẫu xe hiếm hoi được trang bị đầy đủ 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái, công nghệ hỗ trợ an toàn ngay từ phiên bản Ambition (phiên bản tiêu chuẩn), có mức giá chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, một mẫu xe châu Âu khác cũng sử dụng khung gầm và động cơ tương tự Kushaq trước đây từng có giá gần 1 tỷ đồng lúc ra mắt, nhưng chỉ có 2 túi khí tiêu chuẩn.

Thiết kế dựa trên nền tảng MQB trứ danh của tập đoàn Volkswagen, kết hợp cùng động cơ tăng áp 1.0 TSI và hộp số tự động 6 cấp, Skoda Kushaq mang cấu hình hiếm thấy ở đối thủ cùng phân khúc giá. Những trang bị này giúp cho Kushaq có cảm giác vận hành mạnh mẽ và vững chắc - điều đã được thể hiện rõ thông qua chuyến hành trình lần này.

Skoda Kushaq được lắp ráp tại nhà máy Thành Công Việt Hưng - minh chứng cho cam kết dài hạn của thương hiệu châu Âu này tại Việt Nam

Theo thông tin từ Skoda, 18 chiếc xe Kushaq xuất xưởng tại Việt Nam đã được tạm xuất, tái nhập để kiểm thử trên các trung tâm thử nghiệm của Skoda Auto trên toàn cầu. Trong đó, 8 chiếc tại Việt Nam chạy thử nghiệm liên tục trên môi trường, địa hình khác nhau trong nước, đạt 400.000 km thử nghiệm thực tế. Nhờ tiêu chuẩn xuất xưởng chặt chẽ, Skoda Kushaq đạt được chất lượng đồng bộ như những chiếc xe sản xuất cho thị trường châu Âu.

Dương Quang - một chuyên gia trong ngành xe - đánh giá: "Kushaq được làm ra với cái chất quen thuộc của ngành công nghiệp châu Âu, những chiếc xe Kushaq rất đầm chắc, giúp người dùng tự tin cầm lái trong các điều kiện địa hình khác nhau… Lái một chiếc xe châu Âu sẽ mang lại độ hưng phấn mà ít mẫu xe khác có được".

Nếu xét trong bối cảnh thị trường xe hơi ở Việt Nam, thương hiệu Skoda hay dòng xe Kushaq đều là những cái tên vẫn còn khá mới mẻ với người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, việc đầu tư bài bản vào sản xuất, kiểm chứng chất lượng thực tế và cam kết duy trì tiêu chuẩn toàn cầu, thương hiệu châu Âu này đang tạo nền tảng để cạnh tranh lâu dài tại thị trường Việt Nam - nơi nhu cầu về xe an toàn, chất lượng và giá trị thực đang ngày càng tăng.

Hành trình "Cùng Skoda Kushaq vẽ trọn Việt Nam" đã kết thúc, nhưng để lại dư âm mạnh mẽ trong hành trình chinh phục khách hàng Việt Nam của Skoda Kushaq.